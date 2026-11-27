El cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza, docente de la Universidad Externado de Colombia, fue hallado sin vida en zona rural de Usme (U. Externado)

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La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a cuatro hombres por el secuestro y homicidio del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, ocurrido el 15 de enero de 2026 en Bogotá.

Según el ente acusador, la víctima fue asfixiada dentro de un taxi, obligada a entregar las claves de sus cuentas bancarias y trasladada después a una zona rural de Usme, donde su cuerpo fue incinerado.

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Los procesados son Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirri; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo. Permanecen privados de la libertad desde marzo, cuando fueron capturados y judicializados.

Deberán responder en juicio oral por homicidio agravado, hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Las autoridades analizan indicios de que el asesinato del docente universitario podría estar vinculado con un secuestro extorsivo, mientras familiares y miembros de la universidad Externado aguardan respuestas sobre lo sucedido con el profesor (Redes sociales)

El profesor fue retenido dentro de un taxi durante más de una hora

La investigación indica que Cubides Ariza abordó un taxi en inmediaciones de la clínica Country, en la localidad de Chapinero, a las 10:07 p. m. del 15 de enero. Gómez Méndez conducía el vehículo y habría alterado deliberadamente el trayecto, mientras los otros tres acusados lo seguían en un automóvil particular.

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Dos de los implicados subieron al taxi, intimidaron y agredieron al docente para obtener las claves de sus productos financieros. La Fiscalía estableció que el recorrido terminó a las 23:39 en el kilómetro dos de la vereda Los Soches, en la antigua vía al Llano.

Según el fiscal del caso, los acusados distribuyeron funciones para conducir, seguir el vehículo, someter físicamente a la víctima y acceder a sus recursos financieros.

La necropsia determinó que murió por estrangulamiento

Fiscal señala las heridas que le propinaron a la víctima para intimidarla y que les entregará su información bancaria (Fiscalía)

La víctima sufrió cinco heridas con arma cortopunzante y golpes en distintas zonas del cuerpo, entre ellas la región frontal, temporal izquierda y la mucosa oral, de acuerdo con la acusación.

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El dictamen forense concluyó que la muerte fue causada por asfixia derivada de la compresión externa del cuello mediante estrangulamiento. La necropsia registró lesiones hemorrágicas cervicales y fractura del hueso hioides.

La Fiscalía atribuyó a Vásquez Rivera y Chitiva Henao agresiones que habrían tenido como objetivo obligar al profesor a revelar las claves bancarias.

El cuerpo fue llevado a Usme y quemado

Luego del homicidio, los procesados trasladaron el cuerpo hasta la vereda Los Soches, en la localidad de Usme. Allí, según la Fiscalía, Gómez Méndez lo roció con gasolina y lo incineró.

La investigación reúne registros audiovisuales, información de telefonía, movimientos financieros, análisis biológicos obtenidos en vehículos, resultados de la necropsia y el reconocimiento de la persona que vendió el combustible.

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La madrugada del 16 de enero, los acusados retiraron cerca de seis millones de pesos de las cuentas de Cubides Ariza y realizaron compras en establecimientos comerciales de Tunjuelito, según la Fiscalía.

Dos de los cuatro capturados por el asesinato del profesor Neill Felipe Cubides (Policía Nacional - Secretaría de Seguridad Competencia y Justicia de Bogotá)

Estadísticas de homicidios en Bogotá durante 2026

Bogotá registró 154 homicidios entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, de acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco). El dato representó una reducción de 12,5% frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 176 casos. La diferencia fue de 22 víctimas menos.

Para septiembre, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia informó que los homicidios acumulaban una disminución de 8% frente al mismo lapso del año anterior. La entidad no divulgó en ese balance el número total de casos registrados en la ciudad.

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El 7 de noviembre, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que Bogotá acumulaba 85 homicidios menos que en igual periodo de 2025, una reducción de 8,6%. Según la Alcaldía, septiembre registró la menor cifra mensual de homicidios desde que existen registros oficiales en la ciudad, mientras que octubre fue el segundo octubre con menos casos en la historia estadística del Distrito.