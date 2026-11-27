El concierto se llevará a cabo en la Sala de Literatura de la Biblioteca Central, ubicada en la planta principal del edificio, en su lado oriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizará un concierto navideño gratuito el próximo jueves 3 de diciembre de 2026, con entrada libre y cupo limitado. La presentación comenzará a las 18:00 horas, en horario del Centro de México (GMT-6), según se informó a través de la cuenta de Instagram @bibliotecasunam_.

El concierto se llevará a cabo en la Sala de Literatura de la Biblioteca Central, ubicada en la planta principal del edificio, en su lado oriente. La actividad está organizada por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información (DGBSDI) de la UNAM, en conjunto con la propia Biblioteca Central y con la colaboración de la Facultad de Música de la misma universidad.

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Participación del coro infantil y del ensamble vocal masculino

El programa contará con la participación de dos agrupaciones corales de la Facultad de Música UNAM. Por un lado, se presentará el Coro de Niños y Jóvenes Cantores, integrado por estudiantes de distintas edades que interpretarán un repertorio pensado para la temporada decembrina.

Junto a ellos se presentará Da Capo, un ensamble vocal conformado exclusivamente por varones, también perteneciente a la UNAM. Ambas agrupaciones compartirán escenario en la Sala de Literatura durante la noche del concierto.

La dirección artística del evento está a cargo de Patricia Morales, quien encabeza el proyecto musical que reunirá a ambos grupos corales. El acompañamiento instrumental correrá por cuenta de Ulises Marcelo Hernández Díaz en el piano y de Emilio González García en percusiones.

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A ellos se suma Liliana Montiel Castillo, encargada de la técnica vocal de los coros, mientras que la coordinación logística del evento recae en América Cabiedes. Según se informó, esta es la formación completa del equipo que hizo posible la organización del concierto.

Un cartel anuncia la presentación del Coro de Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM/Redes sociales)

Repertorio: villancicos clásicos y música navideña

De acuerdo con el programa difundido por la Biblioteca Central, la selección musical de la noche incluirá una serie de villancicos y piezas tradicionales asociadas a la Navidad. Entre los títulos confirmados figuran Joy to the World, Jingle Bells, A la nanita nana, El Niño del Tambor y Noche de Paz, además de otras obras navideñas que completarán el repertorio de la velada.

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¿Qué se puede esperar del Concierto Navideño de la Biblioteca Central UNAM? Se trata de una presentación gratuita, programada para el 3 de diciembre de 2026 a las 18:00 horas, en la que el Coro de Niños y Jóvenes Cantores y el ensamble Da Capo interpretarán villancicos clásicos como Noche de Paz y Jingle Bells, bajo la dirección artística de Patricia Morales, en la Sala de Literatura de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.

Un cartel anuncia el concierto navideño de coros de la Facultad de Música de la UNAM en la Biblioteca Central de Ciudad de México. (UNAM/Redes sociales)

Transmisión en vivo para quienes no puedan asistir

La Biblioteca Central UNAM informó que, para las personas que no puedan acudir de manera presencial a la Sala de Literatura, el concierto contará con transmisión en vivo a través de las plataformas Facebook y YouTube. De esta manera, la actividad quedará disponible tanto para el público que asista al recinto como para quienes sigan la presentación de forma remota.

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Esta modalidad híbrida busca ampliar el alcance de la actividad cultural más allá del espacio físico de la Sala de Literatura, que tiene capacidad limitada según se precisó en la convocatoria.

Esta modalidad híbrida busca ampliar el alcance de la actividad cultural más allá del espacio físico de la Sala de Literatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El árbol navideño elaborado con libros

Un elemento adicional de la actividad tiene relación con la ambientación del recinto. De acuerdo con la información difundida por la Biblioteca Central, en sus instalaciones se instaló un árbol navideño elaborado con libros como parte de la decoración de temporada.

Según se detalló en la convocatoria, al finalizar el concierto del 3 de diciembre serán liberados los libros con los que está armado dicho árbol navideño. No se especificaron en el comunicado los mecanismos ni las condiciones bajo las cuales se realizará esa liberación de ejemplares.

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Según se detalló en la convocatoria, al finalizar el concierto del 3 de diciembre serán liberados los libros con los que está armado dicho árbol navideño. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instituciones que respaldan la actividad

El concierto forma parte de las actividades organizadas por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM, instancia de la que depende la Biblioteca Central. La convocatoria oficial destacó además la colaboración de la Facultad de Música de la UNAM, cuyos integrantes conforman las dos agrupaciones corales que se presentarán esa noche.

La Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, reconocida por los murales que cubren su fachada, funciona como sede de este tipo de actividades culturales abiertas al público en general, de acuerdo con lo señalado en la propia publicación de la institución.

Otras alternativas de música navideña gratuita en la capital

La oferta de conciertos navideños gratuitos se multiplica este diciembre en la Ciudad de México. La Camerata Juvenil de México cerrará su temporada 2026 el sábado 5 de diciembre, a las 19:00 horas, con un programa que combina la fantasía navideña de Piotr Ilich Tchaikovski y Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. La cita será en el Centro Cultural Ex Capilla de Guadalupe, ubicado en Parque Lira, colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo. La entrada es libre, aunque al finalizar se solicitará una donación voluntaria.

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Un grupo de personas con ropa festiva acompaña a varios instrumentos de cuerda en un patio interior decorado con luces de Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) también suma su propio ciclo, bautizado Luces de Invierno, con tres presentaciones distribuidas entre el Auditorio Blas Galindo y el Teatro de las Artes. De acuerdo con la programación difundida por el Cenart, Copos de Navidad. SOLO 4 se presentará el viernes 4 de diciembre a las 18:00 horas con entrada libre, mientras que Navidad en el Nuevo Mundo, un recorrido por villancicos y cantatas barrocas de América, llegará al Teatro de las Artes el 10 de diciembre a las 19:00 horas, también de manera gratuita.

¿Dónde escuchar música navideña gratis en la Ciudad de México este diciembre? Además del concierto de la Biblioteca Central UNAM, la capital ofrece opciones sin costo como el recital de la Camerata Juvenil de México el 5 de diciembre, el ciclo Luces de Invierno del Cenart y la presentación de villancicos de la Orquesta Sinfónica Nacional el 13 de diciembre a las 12:15 horas.

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Por su parte, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofrecerá dos funciones los días 5 y 6 de diciembre, a las 18:00 y 12:30 horas respectivamente, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, bajo la dirección de Enrique Patrón de Rueda, con un programa que incluye Blanca Navidad, Noche de paz y selecciones de El Cascanueces. Los boletos tienen un costo desde 106 pesos para estudiantes, docentes y trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

Entre las opciones sin costo también figura el Concierto Navideño de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), programado para el 14 de diciembre a las 19:00 horas en la Catedral Metropolitana, con entrada libre sujeta a cupo limitado.

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