(Arzobispado de Arequipa)

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Navidad Sinfónica 2026 reunirá a la Sinfónica de Minería, el Coro de la Orquesta Sinfónica de Minería y el tenor Alan Pingarrón en dos funciones para celebrar las fiestas decembrinas el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, a las 20:00, en la Sala Nezahualcóyotl de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El concierto estará dedicado a la Facultad de Ingeniería de la UNAM y contará con más de 80 músicos en escena. La dirección estará a cargo de Raúl Aquiles Delgado, director asociado de la Sinfónica de Minería, mientras que Óscar Herrera dirigirá al coro.

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Los boletos tienen precios de $200 a $800 pesos, de acuerdo con la zona elegida dentro de la Sala Nezahualcóyotl. La venta está disponible en el portal de Boletos Cultura UNAM y en las taquillas del recinto.

La Sala Nezahualcóyotl recibirá villancicos de Europa, Estados Unidos y México

El programa de Navidad Sinfónica 2026 propone un recorrido por composiciones y villancicos de distintas tradiciones. La primera parte incluye obras asociadas con la música navideña de Estados Unidos y Europa, mientras que el cierre estará dedicado a la posada mexicana.

El Teatro NOS acoge el concierto ‘Ho Ho Ho Sinfónico’, que fusiona clásicos navideños con orquesta sinfónica y big band.

Entre las piezas anunciadas figura A Christmas Festival, de Leroy Anderson, una obra orquestal que reúne melodías como “Jingle Bells”, “O Come, All Ye Faithful” y “Joy to the World”. Anderson también estará presente con Bugler’s Holiday, escrita para tres trompetas y orquesta.

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El repertorio incorpora Pueri concinite, de Johann Herbeck, y There’s Christmas in the Air, de Carl Strommen. La selección también contempla arreglos de Gerardo Meza y Óscar Herrera bajo el título Merry Christmas México.

La función incluirá una selección de villancicos tradicionales, entre ellos “Noche de paz”, de Franz Xaver Gruber; “Los peces en el río”, “Campana sobre campana” y composiciones que forman parte del repertorio navideño en español.

Alan Pingarrón participará como solista en el concierto de Navidad Sinfónica

El tenor Alan Pingarrón será uno de los intérpretes centrales de las dos presentaciones. Su participación se sumará a la de la orquesta y el coro en obras para voz y conjunto sinfónico.

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El Coro de la Orquesta Sinfónica de Minería interpretará las piezas vocales del programa bajo la dirección coral de Óscar Herrera. La propuesta combina arreglos orquestales con música coral para recuperar repertorios navideños de distintas épocas y países.

La parte mexicana del concierto incluirá Navidad mexicana, de Manuel M. Ponce Noble, y una posada mexicana. Estas obras cerrarán el recorrido musical tras las secciones dedicadas a melodías europeas y estadounidenses.

Una planta de nochebuena reposa en una maceta artesanal sobre el alféizar de una ventana con decoración navideña al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La programación reúne títulos en español e inglés con arreglos de Leroy Anderson, Carl Strommen, Tom Kennedy, Gerardo Meza y Óscar Herrera. El concierto busca concentrar en una misma velada piezas asociadas con reuniones familiares, celebraciones religiosas y tradiciones populares de diciembre.

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Los boletos para Navidad Sinfónica 2026 cuestan entre $200 y $800 pesos

Las localidades de Primer Piso Central y Primer Piso Laterales tienen un costo de $800 pesos. Los lugares de Orquesta y Coro están disponibles por $600 pesos.

El Segundo Piso Central, Segundo Piso Laterales y la zona para personas con discapacidad del primer piso tienen un precio de $400 pesos. Los espacios para personas con discapacidad en el segundo piso cuestan $200 pesos.

Las funciones serán el domingo 30 de noviembre y el lunes 1 de diciembre a las 20:00 en la Sala Nezahualcóyotl, ubicada en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, en Ciudad de México.

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Los boletos pueden adquirirse en Boletos Cultura UNAM y en las taquillas de la Sala Nezahualcóyotl. El programa anunciado incluye A Christmas Festival, Pueri concinite, There’s Christmas in the Air, Merry Christmas México, Bugler’s Holiday, “Noche de paz”, Navidad mexicana y una posada mexicana.