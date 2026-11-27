La sonda espacial Hera de la Agencia Espacial Europea sobrevuela la superficie rocosa del asteroide (ESA)

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La empresa tecnológica española GMV ha desarrollado el sistema de guiado, navegación y control de Hera, la primera misión de defensa planetaria de la Agencia Espacial Europea (ESA). La nave, que ha llegado al sistema de asteroides formado por Didymos y Dimorphos tras más de dos años de viaje, ya ha comenzado a estudiar ambos cuerpos de cerca. Tiene como principal objetivo analizar las consecuencias del impacto realizado en 2022 por la misión DART de la NASA contra Dimorphos.

Aquel choque logró modificar la órbita del pequeño asteroide alrededor de Didymos, reduciendo en unos 33 minutos el tiempo que tardaba en completar una vuelta. Ahora, Europa busca conocer con detalle cómo se produjo esa desviación y qué efectos tuvo sobre el cuerpo celeste. El sistema diseñado por GMV permite a Hera navegar y realizar maniobras de manera autónoma en un entorno lejano de la Tierra. La ESA ha decidido adelantar varios meses la activación completa de esta capacidad, prevista inicialmente para la fase final de la misión, después de comprobar el buen funcionamiento de la tecnología durante el viaje.

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Asteroides Didymos y Dimorphos antes y después del impacto registrado por las misiones espaciales DART y Hera. (ESA)

Autonomía para operar lejos de la Tierra

La distancia entre Hera y la Tierra hace imposible controlar cada movimiento de la nave en tiempo real. Las comunicaciones tardan demasiado como para que los equipos en tierra puedan enviar instrucciones inmediatas ante cualquier cambio en el entorno de los asteroides. Por ello, la autonomía embarcada resulta fundamental para las operaciones de proximidad. El sistema de guiado, navegación y control, conocido como GNC, procesa la información a bordo de la nave. Gracias a esta tecnología, Hera puede identificar su posición, orientarse, acercarse a Didymos y Dimorphos y ejecutar las maniobras previstas sin tener que esperar órdenes desde los centros de control terrestres.

Según explican desde la compañía, la confianza de la ESA en este sistema se ha construido a partir de varias pruebas realizadas durante el viaje. Pocos días después del lanzamiento, Hera ensayó sus sistemas de apuntado y navegación autónoma utilizando la Tierra como referencia. Más adelante, durante su sobrevuelo de Marte, la nave puso a prueba sus algoritmos de navegación tomando al planeta rojo como objetivo. Según Mariella Graziano, directora de Estrategia del Segmento de Vuelo de GMV, el adelanto de las operaciones autónomas supone una muestra de confianza en el trabajo realizado. “Hera está operando en el entorno para el que diseñamos esta tecnología y ha empezado a utilizarla meses antes de lo previsto”, señaló.

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La Agencia Espacial Europea ha lanzado esta madrugada, con éxito, el satélite FLEX, una misión liderada científicamente por el español José Moreno

Las huellas del impacto de DART

Las primeras imágenes obtenidas por Hera muestran que el impacto de DART alteró de forma notable la superficie y el comportamiento de Dimorphos. La ESA presentó estas fotografías el 25 de noviembre en Berlín, durante un acto dedicado a los primeros resultados de la misión. Las observaciones indican que una de las caras de Dimorphos quedó aplanada y presenta un cráter de dimensiones comparables a las de un estadio. Además, el asteroide gira ahora de manera caótica y el sistema binario está rodeado por cientos de grandes rocas que no se conocían antes del impacto.

Hera combinará imágenes, mediciones de proximidad y datos recogidos por dos pequeños satélites CubeSat, llamados Milani y Juventas. Este último cuenta también con participación de GMV, cuyo equipo en Rumanía desarrolló el análisis de misión y su sistema de guiado, navegación y control. La información permitirá mejorar los modelos científicos sobre la desviación de asteroides mediante impacto cinético. “Hera demuestra la contribución de Europa a una iniciativa que, en última instancia, beneficia a toda la humanidad”, afirmó Josef Aschbacher, director ejecutivo de la Agencia Espacial Europea.

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