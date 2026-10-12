Ucrania acusó a Rusia de atacar su infraestructura energética pese al llamado de Trump a un alto el fuego

Volodimir Zelensky denunció que el Kremlin rompió la tregua anunciada por Trump

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Zelensky aseguró este lunes que Rusia atacó una central eléctrica en Kharkiv horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un alto el fuego energético en su red social Truth Social, lo que llevó al mandatario ucraniano a concluir que el Kremlin no presta atención a los mensajes del líder estadounidense, informó la agencia EFE.

“Está claro que Putin no lee las redes sociales”, afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, en una intervención por videoconferencia en el Foro de Seguridad de Varsovia.

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Un rescatista se refugia en la entrada de un edificio de apartamentos ante la amenaza de otro ataque con drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kharkiv, Ucrania (REUTERS/Sofiia Gatilova)

Rusia atacó una planta de gas y una estación de servicio en la misma noche

Además del embate contra la infraestructura eléctrica de Kharkiv —ciudad ubicada en el este de Ucrania—, Zelensky denunció que en la medianoche del domingo también se registraron ataques contra una instalación de producción de gas y una estación de servicio. El presidente describió los golpes como una violación directa del alto el fuego energético que Trump había proclamado horas antes.

Pese a los ataques, el jefe de Estado ucraniano ratificó su disposición a respetar una tregua sobre instalaciones energéticas, con una condición: “Estamos listos para respetar un alto el fuego energético si Rusia está lista para hacer lo mismo. Estamos de acuerdo si ellos están de acuerdo”, declaró Zelensky.

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Bomberos trabajan en el lugar donde un edificio de apartamentos resultó dañado durante un ataque con drones rusos (REUTERS/Sofiia Gatilova)

El acuerdo de diésel con Rusia “equivale a financiar la guerra”, dijo Zelensky

Zelensky también cuestionó el acuerdo de diésel con Rusia presentado por Trump el viernes anterior, al que calificó como una medida que “equivale a financiar la guerra”. En el mismo foro, advirtió a los países europeos que no subestimen las amenazas de desestabilización a través de ataques híbridos: “Nuestros servicios de inteligencia saben que Rusia está planeando muchas operaciones híbridas agresivas contra Europa”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aparece en pantalla mientras habla durante el Foro de Seguridad de Varsovia (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Tusk pidió más sanciones a la UE y acusó a Rusia de responder con brutalidad

El primer ministro polaco, Donald Tusk, también tomó la palabra en el foro para respaldar a Kiev y denunciar la conducta rusa. “Es siempre lo mismo: si propones un alto el fuego, (Rusia) responde con brutalidad”, afirmó. Tusk calificó de ataque contra la energía y la infraestructura de Kharkiv la respuesta de Moscú a lo que describió como “una buena propuesta” de tregua. El jefe de Gobierno polaco concluyó que viajará a Bruselas para impulsar un endurecimiento de las sanciones de la Unión Europea (UE) contra Rusia, a la que acusó de no tener interés “en la desescalada ni en la paz, solo en la dominación”.

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