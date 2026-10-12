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Rusia evitó responder a la “tregua energética” propuesta por Trump y lanzó otro ataque contra una central termoeléctrica en Ucrania

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que hablarán del tema cuando tengan “algo que decir” e insistió en que Putin quiere una paz duradera y no un cese del fuego temporal

Rusia evitó responder a la “tregua energética” propuesta por Trump y lanzó otro ataque contra una central termoeléctrica en Ucrania. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Rusia evitó responder a la “tregua energética” propuesta por Trump y lanzó otro ataque contra una central termoeléctrica en Ucrania. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
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El Kremlin evitó confirmar que Rusia acepte una tregua energética con Ucrania, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mantuvo su postura de que busca un acuerdo de paz duradero antes que una suspensión temporal de las hostilidades.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, denunció poco después un ataque ruso contra una central termoeléctrica en la región de Kharkiv y otras dos instalaciones energéticas. La acusación se produjo tras el anuncio de Trump de una suspensión inmediata de los ataques contra infraestructuras energéticas de ambos países.

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Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, dijo que los contactos continúan y que Moscú informará cuando tenga una posición para comunicar. El Kremlin no confirmó si había aceptado la propuesta difundida por Trump.

Peskov recordó la postura del presidente ruso, Vladímir Putin, ante los llamados a detener los combates: “Nosotros no queremos una tregua, queremos una paz duradera y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para ello”.

Moscú aclara que busca un acuerdo definitivo de paz y no confirma la medida informada por Washington, mientras las fuerzas ucranianas denuncian nuevos bombardeos rusos contra sus plantas de energía en Kharkiv. (REUTERS/ARCHIVO)
Moscú aclara que busca un acuerdo definitivo de paz y no confirma la medida informada por Washington, mientras las fuerzas ucranianas denuncian nuevos bombardeos rusos contra sus plantas de energía en Kharkiv. (REUTERS/ARCHIVO)

El portavoz añadió que Rusia busca “medidas verdaderamente eficaces y decisiones responsables que allanen el camino para una solución pacífica”. También sostuvo que Moscú está agradecido con Washington por sus gestiones diplomáticas para alcanzar un arreglo en la guerra.

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Trump afirmó el domingo en su red Truth Social que Rusia y Ucrania habían consentido frenar los ataques contra sus redes energéticas. “Con efecto inmediato, se establece un alto el fuego en materia energética”, escribió el mandatario estadounidense.

Volodimir Zelensky denunció que el Kremlin rompió la tregua anunciada por Trump

Ucrania denunció nuevos ataques contra instalaciones eléctricas

Zelensky se declaró sorprendido por el anuncio de Trump, aunque señaló que sería una noticia positiva si Rusia cumplía con el compromiso. El presidente ucraniano afirmó que había dado las órdenes correspondientes a las fuerzas armadas de su país.

Poco después, denunció que Rusia había atacado una central eléctrica en Kharkiv y otras dos infraestructuras del sector durante la madrugada. “Está claro que Putin no lee las redes sociales”, afirmó Zelensky.

Según Axios, Trump había pedido en varias ocasiones a Zelensky que detuviera los ataques contra refinerías rusas, con el argumento de que esas operaciones también afectaban a los consumidores de Estados Unidos.

Volodímir Zelensky denunció un ataque ruso contra una central termoeléctrica en la región de Kharkiv tras el anuncio de Washington. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Volodímir Zelensky denunció un ataque ruso contra una central termoeléctrica en la región de Kharkiv tras el anuncio de Washington. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Zelensky propuso a la Casa Blanca una tregua energética y exigió un alto el fuego de 60 días ante el pedido de convocar elecciones. Moscú había rechazado en otras oportunidades esa clase de suspensión temporal de los combates.

Expertos ucranianos consideraron que Trump intenta presentar a Zelensky como responsable ante las elecciones del 3 de noviembre, mientras que analistas rusos atribuyeron el aumento mundial de los precios de los combustibles a la guerra en Irán y a los problemas en el estrecho de Ormuz tras una operación militar estadounidense fallida.

Especialistas rusos sostuvieron que el acuerdo de suministro de diésel anunciado por Trump después de una conversación con Putin beneficia sobre todo a Moscú en términos políticos y económicos, ya que su volumen representa una parte reducida de las necesidades estadounidenses y tendría un efecto menor en los mercados internacionales.

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