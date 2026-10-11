Zelensky denunció que Rusia atacó una planta energética ucraniana después de que Trump anunciara un cese al fuego

Ucrania ofreció suspender los ataques a las refinerías petroleras rusas a cambio de que Moscú detenga las ofensivas a su red eléctrica. (Louis Lemaire-Sicre / Zuma Press / Europa Press)

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Pocas horas después de que Donald Trump anunciara un alto el fuego energético, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunció este domingo que Rusia atacó una planta energética ucraniana.

“Los rusos bombardearon una planta energética en Kiev con un dron ‘shahed’”, detalló Zelensky en una publicación en redes sociales, y añadió que también se registraron ataques en otras instalaciones energéticas de la región de Kharkiv en el este del país.

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“Y todo esto ocurrió DESPUÉS de que el presidente de Estados Unidos hiciera su comunicado sobre un cese al fuego energético”, puntualizó.

Trump comunicó este domingo que las partes habían acordado un “alto el fuego energético” con aplicación inmediata. “Con efecto inmediato hay un alto el fuego para la energía en la guerra entre Rusia y Ucrania”, escribió en redes sociales. Luego añadió: “Las dos partes han accedido. ¡No lo rompan!”

La declaración del presidente estadounidense fue recibida con cautela en Kiev. Zelenski dijo al medio digital Axios que el anuncio era una novedad para su gobierno, aunque manifestó su disposición a cumplir una tregua si Rusia asumía el mismo compromiso.

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Trump criticó a Zelensky y dijo que Ucrania necesita un nuevo presidente

“Si los rusos aceptan un alto el fuego energético, Ucrania lo aceptará”, afirmó el presidente ucraniano, según el periodista Barak Ravid. Zelensky pidió además que se precise la fecha de inicio y las condiciones concretas de la medida, en caso de que Trump hubiera alcanzado un entendimiento previo con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Antes de conocerse el mensaje de Trump, Zelensky había formulado una propuesta pública: Ucrania suspendería los ataques contra refinerías rusas si Moscú detenía las ofensivas contra su infraestructura energética.

“Ucrania estará dispuesta a dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética”, expresó el mandatario. También subrayó que “cualquier medida de desescalada debe ser recíproca y estar respaldada por garantías reales”.

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La fórmula propuesta por Kiev busca que una tregua limitada alcance a las instalaciones petroleras, eléctricas y de suministro que resultan determinantes para ambos países. Ucrania acusa a Rusia de utilizar los ataques contra su red energética como una herramienta de presión sobre la población civil, en especial ante la proximidad de los meses de bajas temperaturas.

Zelenski señaló que la guerra impide garantizar la seguridad y la legalidad de una eventual elección presidencial. En respuesta a Trump, afirmó que aceptaría organizar comicios si existiera un alto el fuego completo durante 60 días.

“Díganle a Putin que nos dé dos meses, 60 días de alto el fuego total, y organizaremos elecciones”, declaró el presidente ucraniano en una entrevista con la cadena estadounidense ABC.

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El llamado a un cese de ataques energéticos se produjo después de semanas de intensificación de los golpes contra refinerías, redes eléctricas e instalaciones vinculadas al suministro de combustibles. Trump atribuyó a las acciones ucranianas contra las refinerías rusas una parte de la presión sobre los precios de los combustibles en los mercados internacionales.

Emmanuel Macron expresó el respaldo de Francia a la tregua energética y advirtió que los ataques rusos persisten. (Teresa Suarez/Pool Foto via AP)

Desde Kiev, en cambio, sostienen que los ataques a objetivos petroleros rusos forman parte de una estrategia defensiva frente a la invasión iniciada por Moscú. Ucrania busca reducir los recursos que Rusia destina a su operación militar, mientras intenta proteger su capacidad de generación y distribución eléctrica.

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Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, situó a Ucrania como la parte dispuesta a avanzar hacia una tregua energética con Rusia, aunque advirtió que Moscú mantiene los ataques contra instalaciones ucranianas pese al anuncio de Trump.

“Francia apoya sin reservas el llamamiento a una verdadera tregua energética, a la que Ucrania está dispuesta”, escribió Macron este domingo en X. Su mensaje llegó poco después de que Trump afirmara que Rusia y Ucrania habían aceptado dejar de atacar las infraestructuras energéticas de la otra parte.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó una posición alineada con Macron y Zelensky. Tras conversar con el mandatario ucraniano, dijo que apoyaba por completo la propuesta de una tregua que protegiera tanto los suministros globales de alimentos como las infraestructuras energéticas de Ucrania y Rusia.

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Von der Leyen afirmó que la guerra entró en una fase “más sombría”. Atribuyó ese diagnóstico a la falta de avances rusos en el campo de batalla y al aumento de los ataques contra civiles fuera de las líneas de combate.

La jefa del Ejecutivo comunitario anunció además que la Unión Europea prevé aportar esta semana recursos adicionales para drones y misiles destinados a reforzar la defensa aérea ucraniana. El objetivo, señaló, es fortalecer la capacidad del país para proteger su espacio aéreo y sus ciudades.