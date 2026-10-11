Donald Trump anunció una “tregua energética” entre Rusia y Ucrania: “No la rompan”

Trump anunció una tregua energética entre Rusia y Ucrania (EFE/Aaron Schwartz)

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Donald Trump anunció este domingo una “tregua energética” con efecto inmediato en la guerra entre Rusia y Ucrania, por el que ambas partes renunciarían a atacar las instalaciones petroleras y eléctricas de la otra.

“Con efecto inmediato hay un alto el fuego para la energía en la guerra entre Rusia y Ucrania”, escribió el presidente norteamericano en redes sociales. “Las dos partes han accedido. ¡No lo rompan!”, remató.

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Horas antes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había ofrecido dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas, como pide Washington, a cambio de que Rusia cese los ataques contra la infraestructura energética ucraniana.

Trump había criticado con dureza a Zelensky por los ataques contra las refinerías rusas, a los que atribuye el precio elevado de los combustibles a nivel mundial. El presidente estadounidense había llegado a pedir un nuevo mandatario para Ucrania.

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