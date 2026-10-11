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Los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque contra el aeropuerto de Riad: hay varios heridos

Las autoridades saudíes mantendrán paralizadas las operaciones en el recinto hasta completar las revisiones de seguridad. El sábado una ofensiva del grupo respaldado por Irán contra la misma base aérea dejó 12 muertos y 309 heridos

Un proyectil no identificado impactó la Terminal 4 del aeropuerto internacional Rey Khalid en Riad y causó un incendio en las instalaciones.
Un proyectil no identificado impactó la Terminal 4 del aeropuerto internacional Rey Khalid en Riad y causó un incendio en las instalaciones.
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Varias personas resultaron heridas este domingo en un nuevo ataque perpetrado por los rebeldes hutíes de Yemen contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, la capital de Arabia Saudita, después de que el sábado mataran a doce personas e hirieran a más de 300 en otro ataque contra estas instalaciones.

“El Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad ha sido objeto de un nuevo ataque esta tarde, domingo 11 de octubre de 2026”, informó la Autoridad General de la Aviación Civil saudí (GACA) en un comunicado.

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“El ataque ha causado heridos y actualmente se está llevando a cabo la evaluación de los daños y la verificación de la seguridad de las instalaciones en coordinación con las autoridades competentes”, añadieron las autoridades locales.

Previamente, las coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional había informado del impacto de un proyectil desconocido en la Terminal 4 de pasajeros del aeropuerto de Riad que causó un incendio.

“El incendio resultante de la agresión y el lugar están siendo investigados directamente por las autoridades competentes”, ha añadido el portavoz de la coalición militar en un mensaje publicado en redes sociales.

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En paralelo, los hutíes reivindicaron este domingo haber perpetrado varios ataques contra el aeropuerto de Riad desde el sábado.

El ataque ocurrió un día después de una ofensiva con misiles contra el mismo aeropuerto que dejó 12 muertos y 309 heridos, de acuerdo con la Autoridad General de Aviación saudí. Las operaciones de la terminal permanecían suspendidas de forma temporal mientras se evaluaban los daños y la seguridad del recinto.

Los hutíes lanzaron un nuevo ataque contra el aeropuerto de Riad

El mismo sábado, un segundo proyectil cayó cerca del aeropuerto internacional Rey Fahd, en Dammam, en la Región Oriental de Arabia Saudí. Al Maliki no precisó el tipo de proyectil utilizado en Dammam ni informó sobre posibles víctimas o daños tras ese ataque.

Las víctimas del ataque del sábado

La Autoridad General de Aviación saudí indicó que el ataque contra el aeropuerto Rey Khalid, ocurrido en la tarde del sábado, causó la muerte de 12 personas. Entre las víctimas había cuatro ciudadanos saudíes.

El organismo señaló que los otros fallecidos eran dos residentes de nacionalidad bangladesí, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio, un palestino y un sudanés. En su comunicado, describió la ofensiva como un “brutal ataque” contra el aeropuerto de Riad.

La autoridad añadió que 309 personas resultaron heridas y recibían atención en varios hospitales. Algunas permanecían en estado crítico, según el texto oficial.

El ataque también ocasionó daños materiales que seguían bajo evaluación. La autoridad había señalado que la suspensión de operaciones se mantendría “hasta que concluya la evaluación de los daños y se verifique la seguridad de las instalaciones, en coordinación con las autoridades competentes”.

Ataques atribuidos a los hutíes

El ataque del sábado fue el segundo atribuido a los hutíes contra el aeropuerto de Riad en 24 horas. La ofensiva del viernes 9 de octubre dejó tres muertos y causó daños en un avión de una aerolínea saudí y en otras instalaciones.

Una imagen de satélite del aeropuerto rey Khalid, el día siguiente de que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, lanzaron un ataque que dejó 12 muertos. (UNIÓN EUROPEA/COPERNICUS)
Una imagen de satélite del aeropuerto rey Khalid, el día siguiente de que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, lanzaron un ataque que dejó 12 muertos. (UNIÓN EUROPEA/COPERNICUS)

Las autoridades saudíes también habían informado el miércoles anterior de otras tres muertes y más de 30 heridos de distintas nacionalidades en ataques contra los aeropuertos de Riad y Abha, situado en el suroeste de Arabia Saudí.

Los hutíes, respaldados por Irán, han reivindicado en las últimas semanas ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares saudíes, incluidos aeropuertos y centros energéticos.

Los rebeldes yemeníes sostienen que sus ataques contra Arabia Saudí responden a los bombardeos aéreos saudíes contra sus posiciones en Yemen, en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

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