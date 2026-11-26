El expresidente Gustavo Petro expresó sus críticas frente al proceder, según él, de su sucesor, Abelardo de la Espriella. (@delaespriella_style/Instagram - Presidencia)

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Con una publicación en sus redes sociales, el expresidente Gustavo Petro reaccionó a la denuncia de Daniel Díaz Acevedo, identificado como uno de los rehenes del secuestro en el Éxito de Cartagena que afirmó haber sido señalado por error como presunto integrante del grupo delincuencial, incluso por el jefe de Estado, Abelardo de la Espriella.

En un mensaje publicado en redes sociales, el exmandatario lanzó una crítica contra su antecesor, al que no dudó de señalar de “tirano” por sus proceder en ese episodio, que “La tendencia del tirano es confundir la ciudadanía con la delincuencia. El tirano es en sí mismo un delincuente”, expresó el líder del Pacto Histórico en su perfil de X.

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El pronunciamiento de Petro llegó después de que Díaz relató a medios como Blu Radio y El Colombiano que De la Espriella lo cuestionó al salir esposado del almacén, tras el operativo de rescate que puso fin a una toma de rehenes de cerca de 17 horas en el Éxito de La Castellana, en la capital de Bolívar, que causó revuelo a nivel nacional.

Con este mensaje en redes sociales, el expresidente Gustavo Petro criticó a Abelardo de la Espriella por el manejo de la situación registrada en el Éxito de Cartagena. (@petrogustavo/X)

El ingeniero industrial, oriundo de Medellín, aseguró que los captores lo obligaron a movilizar alimentos, licor y otros objetos dentro del establecimiento. Esa circunstancia, según explicó, pudo contribuir a que las autoridades lo confundieran con uno de los responsables de la retención masiva que se llevó a cabo en el local.

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Petro habló de una confusión entre ciudadanos y delincuentes

Aunque frase del expresidente no menciona por nombre a De la Espriella, fue publicada en medio de la controversia que surgió por el testimonio de Díaz. El exmandatario cuestionó que una persona que había permanecido retenida fuera tratada como sospechosa antes de que concluyeran las verificaciones de las autoridades.

El sujeto en mención relató que, luego del rescate, salió del supermercado esposado junto a otro hombre. En ese momento, según contó en una entrevista con Blu Radio recogida, el presidente se le acercó y le preguntó: “¿De dónde eres?”. Y, de acuerdo con su versión, De la Espriella le endilgó más responsabilidades. “Tienes algo que ver”, recordó.

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En un gesto que causó polémica, el presidente Abelardo de la Espriella señaló a uno de los rehenes de la toma del Éxito de Cartagena como uno de los secuestradores. (Captura de video El Colombiano - Policía Nacional)

El hombre sostuvo que le ordenaron bajar la cabeza y guardar silencio. Añadió que, antes de retirarse del lugar, el mandatario le expresó su frase característica, con la que suele saludar a temidos delincuentes, aunque en su caso, aclaró, no aplicara, pues no tendría relación. “En todo caso, bienvenido a la patria milagro”, declaró el presidente.

En referencia a lo dicho por el ex jefe de Estado, Petro hizo énfasis en la presunción de responsabilidad que, según Díaz, recayó sobre él mientras aún era trasladado por las autoridades. De esta forma, la publicación del expresidente se sumó a los cuestionamientos surgidos tras conocerse la historia del sobreviviente.

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Dos de los rehenes secuestrados en Exito de Cartagena fueron confundidos con los secuestradores (redes sociales)

Daniel Díaz pidió que revisaran sus teléfonos y sus huellas

Díaz explicó que solicitó a los agentes que verificaran su identidad, sus antecedentes y el contenido de sus dispositivos para demostrar que no tenía relación con los secuestradores. “Ya entregué mi celular a un señor de camisa naranja, ahí está mi cédula, le di la contraseña, validen lo que quieran”, contó este hombre al diario El Colombiano.

El rehén indicó que también pidió que revisaran un teléfono corporativo que había dejado oculto dentro del supermercado. La verificación de sus equipos, el cotejo de sus huellas y las declaraciones de otros retenidos permitieron establecer que era una de las víctimas del hecho y no uno de los secuestradores, como inicialmente se creyó.

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Según su relato, la sospecha también aumentó por su lugar de origen y ante esto Díaz afirmó que un integrante de la fuerza pública sugirió que podía estar involucrado porque era paisa. “Ahí es donde yo me pregunto si me están culpando porque soy paisa o porque en realidad tenían alguna información”, dijo el hombre en su defensa.