El cartel completo del festival reúne a artistas de diferentes egéneros y nacionalidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con motivo de la celebración de una nueva edición del Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el sistema de transporte público Metrobús de la Ciudad de México anunció un operativo especial de movilidad a través del Metrobús destinado a facilitar el traslado y el regreso seguro de miles de asistentes al evento musical.

A través de su campaña informativa #MetrobúsTeLleva, el organismo detalló cuáles son las estaciones más cercanas a los accesos del recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco, así como la ampliación en el horario de operación en tres de sus líneas principales durante el fin de semana.

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El anuncio del operativo de transporte coincide con la publicación oficial de los horarios por día y escenario del festival de música urbana, el cual se llevará a cabo el sábado 28 y domingo 29 de noviembre con una cartelera encabezada por figuras de talla internacional como Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Grupo Frontera, Tito Double P y Yandel Sinfónico.

Esta edición reunirá a grandes exponentes de la música urbana internacional. (Cortesía: OCESA )

Estaciones más cercanas y extensión de horario en el Metrobús

De acuerdo con la guía difundida por el sistema de transporte capitalino, los usuarios que se dirijan al Autódromo Hermanos Rodríguez podrán utilizar distintas estaciones de la Línea 2 según la puerta de ingreso que les corresponda:

Acceso por Puerta 14: Las estaciones más cercanas para ingresar por este punto son UPIICSA y El Rodeo .

Acceso por Puerta 15: Quienes tengan acceso asignado por esta zona deberán descender en la estación Iztacalco.

Asimismo, con el objetivo de garantizar alternativas de movilidad al término de las jornadas musicales, el Metrobús confirmó que habrá una extensión en su horario de servicio de las 00:00 a la 01:00 horas durante las noches de viernes y sábado. Esta ampliación aplicará exclusivamente en las siguientes rutas:

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Línea 1

Línea 2

Línea 7

Finalmente, las autoridades de transporte exhortaron a los asistentes a mantener un comportamiento ordenado dentro de las instalaciones, recordando que queda estrictamente prohibido viajar en estado inconveniente o ingresar con bebidas alcohólicas a las estaciones y unidades.

Los asistentes al evento tendrán la ventaja de contar con esta opción de traslado. (Crédito: X / @lajornadaonline)

Horarios oficiales del sábado 28 de noviembre: el turno de Anuel AA

Para la primera jornada del Flow Fest 2026, las actividades musicales darán inicio en punto de las 15:00 horas y se distribuirán a lo largo de cinco plataformas: Coca-Cola Stage, Sprite Stage, Coca-Cola Sessions, Dembow Vicky’s y Little Caesars Stage.

En el escenario principal (Coca-Cola Stage), el cierre correrá a cargo del puertorriqueño Anuel AA, quien se presentará de 00:45 a 02:00 horas. Antes de su aparición, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Grupo Frontera (22:50 a 00:05 horas), Manuel Turizo (21:25 a 22:20 horas), El Bogueto (20:05 a 20:55 horas), Zion (18:50 a 19:35 horas), Kevin Roldán (17:45 a 18:25 horas) y Uzielito Mix (16:40 a 17:20 horas).

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De manera simultánea en otros escenarios, la jornada sabatina presentará diversos empalmes nocturnos de alto interés:

Sprite Stage: Contará con Tito Double P (23:55 a 01:10 horas), Chencho Corleone (22:25 a 23:25 horas), Ñengo Flow (20:45 a 21:35 horas) y Tokischa (19:30 a 20:20 horas).

Coca-Cola Sessions: Recibirá al productor Tainy (22:20 a 22:50 horas), Gabito Ballesteros (20:55 a 21:25 horas) y Eslabón Armado (19:35 a 20:05 horas).

Dembow Vicky’s: Cerrará con MC Davo (00:35 a 01:35 horas), tras las presentaciones de Denna La Porri, Sinaka y C.R.O.

El cantante puertorriqueño llega al escenario del Flow Fest tras la espera de sus seguidores. (EFE/Alberto Boal)

Horarios del domingo 29 de noviembre: Ozuna y Kali Uchis frente a frente

El domingo 29 de noviembre las puertas y escenarios comenzarán actividad ligeramente más temprano, arrancando a las 14:45 horas. Para el cierre del festival, la programación contempla uno de los cruces de horarios más relevantes del fin de semana entre los dos escenarios principales.

Por un lado, Ozuna será el encargado de clausurar el Coca-Cola Stage con un espectáculo programado de 00:30 a 02:00 horas. Previamente, en esa misma tarima se presentarán Yandel Sinfónico (22:50 a 23:50 horas), Justin Quiles junto a Lenny Tavárez (21:10 a 22:05 horas), Tito El Bambino (19:50 a 20:35 horas), Alleh (18:45 a 19:30 horas), J Álvarez (17:40 a 18:25 horas) y FloyyMenor (16:40 a 17:15 horas).

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Por su parte, Kali Uchis encabezará el cierre del Sprite Stage en un horario de 00:15 a 01:45 horas, lo que significa que su presentación coincidirá durante 75 minutos con el concierto de Ozuna. Antes de la actuación de la cantante, el escenario Sprite recibirá a Trueno (22:20 a 23:20 horas), Farruko (20:45 a 21:35 horas), Dei V (19:30 a 20:20 horas), Noriel (18:20 a 19:05 horas) y YSY A (17:20 a 18:00 horas).

Con la información completa de horarios y las opciones de movilidad nocturna habilitadas por el Metrobús, los asistentes cuentan con los datos necesarios para planificar tanto sus recorridos entre escenarios como su retorno a casa tras las jornadas del festival.

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