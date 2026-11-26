El malagueño confesó que le gusta el éxito urbano y aceptó el reto de interpretarlo en directo con un arreglo alejado de la producción original (@SparklyyyyG/ X)

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Pablo Alborán sorprendió al interpretar una versión acústica de BbY WOW, la canción de Karol G junto a Judeline y Rusowsky, durante su paso por el pódcast mexicano Songbook. El artista español llevó el tema a un formato de voz, guitarra y piano, con matices de flamenco y pop que contrastaron con la producción urbana de la versión original.

El cantante malagueño participó en el formato musical, donde combinó composiciones propias con canciones de otros artistas. Antes de cantar el éxito de Karol G, Alborán confesó que era uno de los temas que disfrutaba interpretar cuando nadie lo escuchaba.

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“La amo”, dijo sobre BbY WOW, después de que en una caja de preguntas durante la entrevista le preguntaran sobre la canción que la gente no imagina que le gusta cantar. Después aceptó la propuesta de los presentadores y comenzó a interpretar una adaptación improvisada que rápidamente se difundió en redes sociales.

Pablo Alborán sorprendió con una versión acústica de 'BbY WOW' de Karol G (@karolg @pabloalboran / Instagram)

Pablo Alborán llevó ‘BbY WOW’ a su propio registro

La versión cambió el pulso del tema original. En lugar de mantener la base urbana que caracteriza a la canción de Karol G, Judeline y rusowsky, Alborán apostó por un acompañamiento reducido y una interpretación vocal más cercana a su repertorio habitual.

El resultado mostró una lectura diferente de BbY WOW, con una ejecución más pausada y recursos asociados a la guitarra española. Los seguidores del cantante reaccionaron al contraste entre el estilo de Alborán, conocido por canciones de pop y balada, y el sonido de la producción que popularizaron los tres artistas.

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La visita del español a Songbook incluyó además versiones de Fix You, de Coldplay; Contigo aprendí, el bolero de Armando Manzanero, y The Climb, de Miley Cyrus. También interpretó Saturno, uno de los sencillos más reconocidos de su propia discografía.

No es la primera vez que el artista realiza versiones de canciones ajenas. En sus redes ya había compartido interpretaciones de temas como If I Ain’t Got You, de Alicia Keys, y The Climb.