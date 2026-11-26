Los captores consumieron cinco botellas de whisky Johnnie Walker Blue Label valoradas en 5.740.000 pesos dentro del inventario del almacén (AP/José Manuel Pedraza/Éxito)

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Durante la toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, los delincuentes usaron a varias víctimas como posible escudo ante una intervención de las autoridades.

Más de 80 personas permanecieron retenidas durante cerca de 18 horas en medio de un frustrado robo.

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El ingeniero industrial Daniel Díaz, quien se encontraba en la ciudad por trabajo, relató que los hombres armados también obligaban a los rehenes a trasladar productos por distintos sectores del local. Esa dinámica, según explicó, pudo haber dificultado la lectura del operativo desde el exterior.

La retención incluyó el consumo de alimentos, prendas y licor que estaban a la venta en el establecimiento. Los captores ofrecieron productos a las personas retenidas y aseguraban que su conflicto era con el supermercado, aunque buscaban dinero y artículos específicos del inventario.

Los delincuentes consumieron licor de alta gama y, de acuerdo con el relato de Díaz, preguntaron a un trabajador dónde estaban las botellas de Johnnie Walker Blue Label. La referencia tenía un precio de $1.148.000 por unidad en la página del Éxito.

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El cálculo a partir de las cinco botellas mencionadas por el rehén eleva el valor de ese whisky a $5.740.000. La cifra no contempla otras bebidas, alimentos ni prendas que los hombres utilizaron durante la toma.

Díaz explicó que los captores abrieron botellas y ofrecieron alcohol a algunos de los rehenes. Según señaló, algunas personas aceptaron beber porque temían contrariar instrucciones de los hombres armados.

“Le preguntaban a él que dónde estaba el Johnnie Walker Sello Azul y lo mandan a buscar, sacan cinco botellas de ese licor y las cinco se las toman”, relató Díaz en conversación con Blu Radio.

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, también se refirió al consumo de productos del inventario. El mandatario dijo que los responsables de la retención comieron pollos de Frisby, se cambiaron de ropa y encendieron música a alto volumen dentro del establecimiento.

“Se tomaran todos los licores de más alto valor”, manifestó Turbay a Blu Radio. El alcalde añadió que los hombres “tomaron mucho Macallan y Sello Azul”.

Los rehenes fueron obligados a mover productos dentro del supermercado

Díaz contó a Blu Radio que los asaltantes separaban a los rehenes entre el comedor y la parte posterior del almacén. Luego les ordenaban llevar comida, bebidas alcohólicas y otros elementos de un sitio a otro.

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“Nos ponían a llevar cosas, a los rehenes que estaban en la parte del comedor y a los rehenes que estaban en la parte de atrás”, relató Díaz a la emisora.

El testigo consideró que ese movimiento podía responder a una estrategia para confundir a quienes vigilaban el interior mediante drones. Mientras los rehenes se desplazaban, los captores podían mantenerse fuera de la vista de las cámaras.

Díaz permaneció durante buena parte del cautiverio cerca de uno de los hombres que encabezaba la toma. Según su relato, esa ubicación no era casual: el grupo pretendía que las víctimas quedaran expuestas antes que ellos en caso de un ingreso forzado.

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“Nosotros estábamos era de carnada”, afirmó el ingeniero ante la emisora. “Porque llegado el caso de que entraran a la fuerza o entraran a disparar, nosotros estábamos ahí primero antes de él”.