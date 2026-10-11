Polonia refuerza la seguridad nacional tras amenazas de muerte contra el primer ministro y altos funcionarios del Gobierno

Las autoridades polacas recibieron amenazas de muerte contra el primer ministro Donald Tusk y el ministro de Defensa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (AP foto/Czarek Sokolowski)

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El Ministerio del Interior de Polonia informó este domingo que el primer ministro del país, Donald Tusk, y el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, podrían haber sido objeto de intentos de asesinato, por lo que las autoridades ordenaron actuaciones inmediatas y reunieron a los organismos policiales y de inteligencia ante una amenaza cuya autoría y grado de concreción no fueron revelados.

El ministro del Interior Marcin Kierwinski y el coordinador de los servicios especiales Tomasz Siemoniak dieron la orden tras analizar la información remitida por la Policía. La portavoz de esa cartera, Karolina Galecka, precisó que la amenaza se refería a “un posible atentado contra el primer ministro Donald Tusk, así como contra el vice primer ministro y ministro de Defensa Nacional, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz”.

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La información había llegado a la Policía a través del Servicio de Protección del Estado, conocido por sus siglas en polaco SOP. Galecka confirmó además una reunión a las 11.00 horas en el Centro Antiterrorista de la Agencia de Seguridad Interna, con representantes de la Policía, el SOP y la propia agencia.

El portavoz del ministro coordinador de los servicios especiales, Jacek Dobrzynski, habló ante los periodistas al término de la reunión. “Tratamos este asunto con absoluta seriedad”, afirmó.

Dobrzynski vinculó la alerta con el volumen de avisos que reciben los organismos de seguridad. “Mes a mes, año a año, llegan a la Policía, al SOP y a los servicios cada vez más amenazas y mensajes intimidatorios sobre Polonia y los polacos”, señaló.

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Varias ambulancias se encuentran frente al edificio de la escuela de formación profesional TEB Edukacja tras un ataque con arma blanca en la calle Minska de Varsovia (Dariusz Borowicz/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

El portavoz se refirió al contenido del aviso que motivó la movilización de las autoridades: “En este caso hablamos de una alta probabilidad de que estas amenazas puedan llevarse a cabo”.

La investigación se desarrolla después de varios ataques con arma blanca en centros educativos polacos. El último ocurrió el sábado en un colegio de Varsovia, donde tres mujeres resultaron heridas, en el tercer episodio de este tipo registrado en escuelas del país en cuatro días.

Tusk había condenado el jueves esos hechos como un “culto de la violencia”. El Ministerio del Interior indicó que las fuerzas policiales mantienen vigilancia permanente sobre la red e investigan las sospechas de infracciones penales.

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Por este motivo, las autoridades habían desplegado un amplio operativo policial en centros educativos de todo el país: hasta las 6.00 horas, la Policía había registrado 275 incidentes vinculados con sospechas de delitos, detenido a 117 personas e inspeccionado más de 64.000 instalaciones.

En septiembre, Tusk había advertido sobre probables ataques híbridos intensificados por parte de Rusia en el flanco oriental de la OTAN. Dijo que Rusia estaba planeando ataques con drones o cohetes contra países europeos que apoyan a Ucrania, entre ellos Polonia, con el objetivo de debilitar el apoyo occidental a la lucha de Kiev contra la invasión rusa. Moscú ha negado cualquier plan de ese tipo.

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