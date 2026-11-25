Mariana Ochoa y Fátima Bosch coinciden por primera vez en el vuelo de regreso a México tras la final de Miss Universo. (ig/soymarianaochoa)

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Mariana Ochoa y Fátima Bosch abordaron el mismo vuelo de regreso a México luego de que ambas coincidieran en Puerto Rico durante la edición número 75 de Miss Universo, celebrada el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan. Fue en el avión donde las dos mexicanas se conocieron por primera vez, según publicó la propia cantante en sus redes sociales.

Mariana Ochoa asistió como invitada especial, no como jueza

La cantante Mariana Ochoa aclara en redes sociales que asiste al certamen de belleza como invitada especial. (ig/soymarianaochoa)

La presencia de Mariana Ochoa en la gala generó confusión semanas antes del evento. En noviembre de 2026, la cantante afirmó públicamente que formaría parte del jurado del certamen. En una entrevista publicada por Publimetro México el 13 de noviembre de 2026, Mariana Ochoa declaró: “Creo que es una responsabilidad súper grande, lo que sí estoy muy contenta es que me encuentro con dos mexicanas hermosas, poderosas, inteligentes como Fátima y María Vargas. Sería espectacular que pudiéramos entregarle a ella la corona”.

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Sin embargo, el nombre de Mariana Ochoa no apareció en ninguna de las listas oficiales publicadas por la Organización Miss Universe. El 22 de noviembre de 2026, la organización difundió el primer panel de selección, compuesto por nueve integrantes: Águeda López, Taty Guiribitey, Vicki Vlahos, Solange Tuyishimi, Signe Zeikate, María Yáñez, Joyce Giraud, María José Unda y la Miss Universo 2024 Victoria Kjær Theilvig.

La lista definitiva del jurado tampoco incluyó a Mariana Ochoa

La Organización Miss Universe publica el panel definitivo de nueve jueces sin incorporar a Mariana Ochoa. (@soymarianaochoa)

El 23 de noviembre, la Organización Miss Universe publicó el panel final para la gran gala con nueve jueces: Vicki Vlahos, María Yáñez, Tristan Schukraft, Taty Guiribitey, Fadil Berisha, Águeda López, Victoria Kjær Theilvig, Signe Zeikate y Joyce Giraud. La nómina incorporó al fotógrafo de moda Fadil Berisha y al empresario y activista Tristan Schukraft, pero no registró a Mariana Ochoa en ninguna posición.

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El día del evento, la propia cantante subió un video a sus redes sociales y rectificó: aclaró que asistiría como invitada especial, sin ofrecer una explicación sobre sus declaraciones previas. Internautas recuperaron los videos originales en que ella aseguraba ser parte del jurado y la señalaron en redes.

Mariana Ochoa reprogramó un concierto en Guadalajara para viajar a Puerto Rico

Mariana Ochoa traslada su concierto del Teatro Galerías de Guadalajara al 18 de junio de 2027 por compromisos fuera del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para asistir a Miss Universo 2026, Mariana Ochoa reprogramó el concierto que tenía previsto para el 21 de noviembre en el Teatro Galerías de Guadalajara. En un comunicado difundido en sus redes sociales, la cantante explicó que dos compromisos profesionales internacionales motivaron el cambio: su asistencia a los Latin Grammy y su participación en la final del certamen. La nueva fecha quedó fijada para el 18 de junio de 2027 en el mismo recinto.

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En Puerto Rico, Mariana Ochoa estuvo acompañada por el estilista Alfonso Waithsman durante la gala. Horas antes de la ceremonia, la cantante compartió fotografías desde las playas de San Juan y del vestido que utilizó en el evento.

Fátima Bosch entregó la corona y mostró una banda con “Viva Cristo Rey”

Fátima Bosch concluye su ciclo como Miss Universo 2025 y porta una banda con la leyenda 'Viva Cristo Rey'. (Instagram: Miss Universe)

Mientras tanto, Fátima Bosch cumplió en la gala con su rol como reina saliente: realizó su última pasarela como Miss Universo 2025 y colocó la corona a la puertorriqueña Jennifer Barreto, ganadora de la edición 2026. Durante esa última presentación, la modelo tabasqueña mostró ante el público una banda con la inscripción “Viva Cristo Rey”.

La pieza que Fátima Bosch entregó no fue su propia corona, llamada “Luz del Infinito”, sino una nueva joya denominada “El Resplandor del Legado Eterno”, confeccionada con oro blanco de 18 kilates y 3 mil 150 diamantes. Jennifer Barreto, conocida como “La Barreto”, obtuvo así la sexta corona universal en la historia de Puerto Rico, en una gala a la que concurrieron representantes de 116 países.

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Antes de que iniciara la gala, Fátima Bosch fue despedida en una sala del Coliseo junto con sus padres, Vanessa Fernández y Bernardo Bosch, su hermano mayor Bernardo Bosch Fernández y su pareja, el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah.

Las dos mexicanas se conocieron en el vuelo de regreso, no en la gala

Mariana Ochoa obtiene el triunfo en La Casa de los Famosos México con más de 10 millones de votos antes de viajar a Puerto Rico. (ig/soymarianaochoa)

Pese a coincidir en el mismo recinto, Mariana Ochoa y Fátima Bosch no se cruzaron durante el certamen. El encuentro ocurrió ya a bordo del avión de regreso a México, cuando ambas descubrieron que sus asientos estaban uno junto al otro. En ese momento, Mariana Ochoa aún conservaba el peinado y el maquillaje de la noche anterior, mientras que Fátima Bosch aparecía con el rostro sin maquillaje y el cabello recogido en una cola de caballo.

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“Acá vamos de regreso..., qué lindo conocerte, Fátima Bosch”, escribió Mariana Ochoa en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de ambas arriba del avión.

Mariana Ochoa ganó la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México el 4 de octubre de 2026 con 10 millones 825 mil 542 votos, por encima de los 9 millones 834 mil 625 que obtuvo el conductor deportivo Memo Schutz en la gran final. La cantante, exintegrante de OV7 y de La Onda Vaselina, acumuló desde entonces una agenda que incluyó festivales, conciertos y, según sus propias palabras, la invitación al certamen de belleza. Jennifer Barreto se convirtió en la ganadora de Miss Universo 2026 con la presencia de 116 delegadas en competencia.

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