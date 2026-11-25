El Gobiern De la Espriella se queja de Gustavo Petro por dejar a Colombia en crisis fiscal - (Colprensa)

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El Congreso de la República aprobó una adición de $3,8 billones al Presupuesto General de la Nación de 2026, además de traslados presupuestales por $1,47 billones. El proyecto, identificado como Ley 401 de 2026 Cámara y 280 de 2026 Senado, recibió el aval de la plenaria del Senado el 24 de noviembre y de la Cámara de Representantes este 25 de noviembre.

Según el Gobierno, los recursos permitirán atender a las comunidades afectadas por el sismo del 10 de agosto y cubrir obligaciones pendientes con los beneficiarios de Colombia Mayor. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, afirmó que la iniciativa busca financiar programas que, de acuerdo con su versión, quedaron sin recursos durante la administración anterior.

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De la adición presupuestal, $1,1 billones serán destinados a Colombia Mayor. Gómez Martínez indicó que el Ejecutivo prevé distribuir esos recursos durante los primeros días de diciembre, con el objetivo de cancelar una mesada pendiente correspondiente a marzo de 2026 antes de la temporada navideña.

A dónde van los traslados

Los traslados aprobados no aumentan el monto total del presupuesto. Del total de $1,47 billones, $1,2 billones irán al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para atender deudas de Air-e en el mercado eléctrico y sostener el servicio en la costa Caribe. Otros $238.762 millones serán asignados al sector Defensa para pagos de retiro, mesadas y atención médica de veteranos, mientras que $27.527 millones del Departamento para la Prosperidad Social complementarán la financiación de Colombia Mayor.

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Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, resaltó el papel del Congreso para financiar programas sociales - (Minsiterio de Hacienda)

De los recursos que se adicionaron, $2,7 billones corresponden al recaudo de los alivios tributarios establecidos en el Decreto Legislativo 1419 de 2026 y se destinarán al Fondo Milagro para financiar la asistencia humanitaria, recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto pasado.

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