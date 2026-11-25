Bebeshita permanece sentada en un sillón del programa La Granja VIP junto a un recuadro que presenta una prueba de embarazo con resultado positivo.

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La Bebeshita rechaza hacerse una prueba de embarazo frente a las cámaras durante su entrevista en el programa Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside, luego de que las conductoras le llevaran el dispositivo casero para salir de dudas sobre un posible hijo con Kevyn “Bicolor” Contreras.

La controversia se generó luego de la salida de la influencer de La Granja VIP, ya que la producción le permitió volver a entrar para despedirse del comediante, al que confrontó y le señaló que “lo veía en 9 meses”, dando a entender que estaría embarazada de él.

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La Bebeshita dice no tener confirmación médica aún sobre su supuesto embarazo

Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, acude al foro de Todo para la Mujer este 25 de noviembre para hablar sobre las declaraciones que hizo al salir de La Granja VIP 2026. Durante la charla, las conductoras le preguntan de forma directa si ya confirmó el embarazo.

Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, sostiene una prueba de embarazo frente a un micrófono en una cabina de transmisión. (Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside)

“No sé, no he tenido tiempo de ir al doctor, me urge ir”, responde la influencer ante la pregunta. La contestación abre paso a la parte más tensa de la entrevista, cuando el equipo del programa saca una prueba de embarazo que llevaba preparada para la ocasión.

Las conductoras insisten pese a la negativa de Daniela Alexis

Las conductoras le proponen realizarse la prueba en ese mismo momento, en plena transmisión. La Bebeshita reacciona con una carcajada y exclama “¡Qué fuerte, bebé!”, pero deja clara su postura: no está dispuesta a hacerse el procedimiento frente a las cámaras.

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“La verdad es que yo no quisiera... es que no quiero ni pensar. O sea, no quiero afrontar todavía”, explica la influencer ante la insistencia del programa. “Yo no creería en una. O sea, yo quisiera hacerme una de sangre, ir al ginecólogo, que me cheque. Esto tal vez diga que sí, tal vez que no”.

Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, conversa frente a un micrófono durante una entrevista en una cabina de grabación. (Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside)

La influencer profundiza en los motivos de su cautela: “Tal vez diga que sí, que no, pero realmente yo necesito estar segura. O sea, me haría tres para estar segura, ¿sabes? O sea, realmente ahorita no, no tengo cabeza. Apenas estoy agarrando señal”.

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El equipo del programa no se da por vencido e insiste con una alternativa adicional: “No nos digas eso porque también tenemos un médico aquí”. Ante la presión, Daniela Alexis reitera que prefiere un análisis de sangre y una valoración médica antes de pronunciarse públicamente.

Un posible embarazo que cambiaría su vida, según la influencer

La Bebeshita reflexiona sobre el peso de la noticia que podría confirmar un médico. “Eso involucra muchísimas cosas. Se involucra que mi vida me va a cambiar, si no me va a cambiar, involucra que qué voy a hacer”, dice frente a las cámaras. “O sea, si lo quiero tener con él”, señaló de manera contundente refiriéndose a Kevyn Contreras.

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Bebeshita y Kevyn Bicolor dialogan sentados en un sillón durante una emisión del programa La Granja VIP. (La Granja VIP México)

El origen de la polémica en La Granja VIP

La controversia arranca el 22 de noviembre, cuando La Bebeshita abandona las instalaciones de La Granja VIP 2026 como la onceava eliminada del reality. Antes de salir, sostiene una conversación tensa con Kevyn “Bicolor”, su expareja dentro de la competencia, y lanza la frase que detiene la transmisión en vivo: “Te veo en nueve meses”.

Durante su estancia en el programa, la influencer había comentado con algunas compañeras que presentaba mareos, náuseas y un retraso menstrual, síntomas que después vincula con el anuncio frente a Contreras.

Kevyn Bicolor niega la versión y su equipo legal prepara un desmentido

El comediante, padre de seis hijos con distintas parejas, desestima la aseveración durante la gala de eliminación con un tajante “no es verdad”. Usuarios en redes sociales señalan que la representación jurídica de Contreras preparó un desmentido formal tras el episodio.

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Bebeshita y Kevyn Bicolor dialogan sentados en un sillón amarillo en el estudio del programa de televisión La Granja VIP. (La Granja VIP México)

La imputación se sitúa bajo el marco del artículo 1916 del Código Civil Federal, ordenamiento que sanciona la afectación ilícita a los sentimientos, afectos y reputación de las personas. Seguidores del comediante también dirigen quejas públicas a TV Azteca y al conductor Adal Ramones para exigir una disculpa institucional por permitir la imputación al aire sin verificación previa.

En una transmisión digital posterior a su salida del reality, Daniela Alexis evita profundizar en el tema: “Yo la verdad es que quisiera contarles más a detalle sobre lo que dije hoy, pero no quiero contar cosas delicadas. ¿Me entienden?”, declara frente a miles de espectadores.

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Hasta el momento no existe confirmación médica oficial sobre el embarazo. La información se sostiene únicamente en los síntomas reportados por la propia influencer y en la frase que pronunció al salir de la competencia.