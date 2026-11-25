Los procedimientos del martes permitieron decomisar narcóticos, armas, dinero y fauna silvestre en inmuebles de La Cumbre y Pío XII, dentro de una indagación por distribución de sustancias ilícitas en la ciudad (Policía Manizales)

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La Policía Nacional capturó a tres hombres que serían integrantes de la estructura delincuencial Las Buchonas durante una operación desarrollada el martes 24 de noviembre de 2026 en Manizales. Las autoridades incautaron sustancias estupefacientes, un revólver, un arma traumática, más de $9 millones, divisas y cuatro ejemplares de fauna silvestre en tres inmuebles.

Los detenidos fueron identificados con los alias de “Bomba”, “Amén” y “Fer”. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Manizales, los procedimientos se realizaron como parte de una investigación contra actividades relacionadas con el tráfico de drogas en la ciudad.

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En los registros, los uniformados encontraron una boa, una tortuga de orejas rojas, una langosta roja y un ajolote. Los animales quedaron bajo custodia de la autoridad ambiental competente, que deberá establecer su estado y definir las actuaciones correspondientes.

Las autoridades incautaron cuatro ejemplares de fauna silvestre, entre ellos una boa y un ajolote, que quedaron bajo custodia ambiental. (Policía Manizales)

La operación reunió a agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), Inteligencia Policial, el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Según la información oficial, las tres diligencias de registro y allanamiento permitieron ubicar a los presuntos integrantes de Las Buchonas en sectores de La Cumbre y Pío XII. Las autoridades sostienen que los investigados estarían vinculados con la distribución de sustancias ilícitas.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, coronel Mauricio Arley Herrera Luengas, aseguró que los operativos apuntan a afectar las redes dedicadas al comercio ilegal de drogas en el área metropolitana.

“Este resultado representa un golpe a las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes, gracias a la articulación de las capacidades investigativas, de inteligencia y operativas de la institución”, afirmó el oficial.

La Policía Nacional capturó en Manizales a tres presuntos integrantes de la banda delincuencial Las Buchonas conocidos con los alias de Bomba, Amén y Fer. (Policía Manizales)

Ketamina, éxtasis y marihuana entre las sustancias decomisadas

El material incautado incluyó 4.100 mililitros de ketamina, 1.450 gramos de marihuana, 405 gramos de base de coca y 310 unidades de éxtasis. También fueron hallados 24 gramos de una sustancia identificada como M, 101 gramos de cafeína, tres papeletas de 2CB y 11 unidades de popper de 40 mililitros.

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Además de las drogas, la Policía reportó el decomiso de un revólver con cinco cartuchos y un arma traumática con proveedor y 13 cartuchos. En los inmuebles también fueron encontrados cuatro teléfonos celulares y seis grameras, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía.

Los agentes incautaron $9.156.000 en efectivo, junto con USD 100 estadounidenses y 400 EUR. La institución no precisó, por ahora, el posible origen de los recursos ni el papel que habrían tenido dentro de las actividades que son materia de investigación.

Los uniformados decomisaron ketamina, éxtasis, marihuana y base de coca durante los registros a tres inmuebles de la capital caldense. (Policía Manizales)

Herrera Luengas señaló que los tres detenidos registran anotaciones judiciales por conductas como hurto calificado y agravado, receptación, tráfico de estupefacientes y lesiones personales. Esas anotaciones no equivalen a condenas y deberán ser valoradas dentro de los procesos que correspondan.

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La Fiscalía recibió a los detenidos y los elementos incautados

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Un juez deberá definir su situación jurídica en las próximas audiencias.

La Policía indicó que continuará con las actuaciones investigativas para determinar el alcance de la presunta estructura y establecer si existen más personas relacionadas con los hechos detectados durante los allanamientos.

El operativo permitió la incautación de dos armas de fuego, cartuchos, más de nueve millones de pesos en efectivo, dólares y euros. (Policía Manizales)

“El trabajo conjunto permitió materializar estas capturas y retirar de circulación sustancias y armas que podían afectar la seguridad ciudadana”, indicó el comandante de la Policía Metropolitana. El oficial añadió que la institución mantendrá acciones contra las organizaciones señaladas de sostener economías ilegales en Manizales y Villamaría.

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Durante el fin de semana hubo 11 capturas en Manizales y Villamaría

El operativo contra los presuntos integrantes de Las Buchonas ocurrió después de un fin de semana en el que la Policía reportó otras 11 capturas en Manizales y Villamaría por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, intimidación, receptación y violencia intrafamiliar.

Los uniformados también incautaron 106 armas cortopunzantes e impusieron 154 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia. Además, 19 personas fueron trasladadas al Centro Transitorio por Protección.

La línea de emergencia 123 recibió 1.172 llamadas durante el mismo período. Del total, 145 estuvieron relacionadas con riñas, 23 con casos de violencia intrafamiliar y 303 con alteraciones de la tranquilidad ciudadana, de acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana.

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