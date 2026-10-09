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Un proyectil impactó contra un buque frente a los Emiratos Árabes Unidos y provocó un incendio

La agencia marítima británica UKMTO informó del ataque, el segundo en pocos días en el Golfo Pérsico. El régimen iraní se adjudicó una ofensiva cerca del estrecho de Ormuz

Mapa satelital del estrecho de Ormuz con una zona marcada con un círculo rojo punteado y un pin con el texto Al Jazeera, UAE
Un proyectil impactó contra un buque frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos
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Una embarcación fue alcanzada por un proyectil desconocido frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos, lo que desencadenó un incendio a bordo que la tripulación logró extinguir, informó este viernes la Organización Marítima Comercial del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

La agencia precisó que el buque se encontraba a decenas de kilómetros del estrecho de Ormuz, el paso marítimo más estratégico del mundo para el transporte de hidrocarburos, actualmente bloqueado por Irán.

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El ataque se suma a una serie de incidentes registrados en los últimos días en las aguas del Golfo Pérsico. Un petrolero fue golpeado frente a las costas de Qatar, a unos 500 kilómetros al oeste del estrecho, en lo que las autoridades marítimas describieron como otro episodio dentro de un patrón de ataques sostenidos contra la navegación comercial en la región.

La UKMTO no informó de víctimas ni reveló el nombre del buque ni su bandera, de acuerdo con su protocolo estándar de comunicación.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní se adjudicó haber interceptado un petrolero que intentaba tomar una “ruta ilegal” a través del estrecho de Ormuz, que Teherán ha intentado bloquear desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente.

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Las fuerzas iraníes “han tomado el control de la administración del estrecho”, declaró la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA. “Durante el desarrollo de esta misión, hace unas horas, un buque metanero gigante llamado NV Sunshine, propiedad de NatWit, que intentaba transitar por la ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz, fue embestido”, completó.

Documento de alerta de seguridad marítima con datos de un incidente y un mapa satelital con una zona marcada en rojo
La UKMTO no informó de víctimas ni reveló el nombre del buque ni su bandera

Irán condicionó cualquier acuerdo al levantamiento de las sanciones estadounidenses

El trasfondo diplomático del conflicto sigue sin resolverse. El presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó este viernes, durante una cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en Turkmenistán, que el diálogo con Estados Unidos “solo tiene sentido si se basa en el respeto mutuo y en compromisos recíprocos, y si está libre de toda presión y de toda amenaza”. “Una negociación llevada a cabo bajo la amenaza de la fuerza no es una negociación”, subrayó el mandatario.

Han pasado más de siete meses desde que los ataques estadounidenses e israelíes sobre la república islámica desencadenaron la guerra. Aunque ambas partes firmaron un alto el fuego en abril y un protocolo de acuerdo en junio, las conversaciones de paz permanecen estancadas.

Los últimos contactos directos conocidos entre representantes de Washington y Teherán tuvieron lugar a finales de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente estadounidense, Donald Trump (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente estadounidense, Donald Trump (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump descartó reanudar los ataques antes de las elecciones legislativas de noviembre

Poco después de esos encuentros, Irán propuso reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días a cambio, entre otras condiciones, del levantamiento de las sanciones económicas.

El presidente estadounidense Donald Trump rechazó la oferta, aunque dejó abierta la posibilidad de continuar las negociaciones indirectas. En su red Truth Social, Trump precisó que no reanudaría los ataques antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Washington no ha atacado a Irán desde el 1 de septiembre, aunque reforzó su presión económica con nuevas sanciones al sector aéreo iraní.

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