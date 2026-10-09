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La particular condición que exige una remota isla australiana a cambio de alojamiento gratuito para voluntarios

Con solo 316 hectáreas bajo su cuidado, Middle Percy Island busca sumar personas que puedan distribuirse las tareas diarias y permitir que quienes ya viven allí se ausenten de manera ocasional. Los postulantes deben enviar referencias sobre sus habilidades y disponibilidad

La isla se localiza a 125 kilómetros al sureste de Mackay y su acceso se realiza exclusivamente por vía marítima (ABC News)
La isla se localiza a 125 kilómetros al sureste de Mackay y su acceso se realiza exclusivamente por vía marítima (ABC News)
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Middle Percy Island busca voluntarios para residir en la isla y colaborar con el mantenimiento de sus instalaciones y las tareas de conservación, a cambio de alojamiento sin pagar alquiler. La convocatoria está dirigida a personas solas o parejas que puedan mantenerse con recursos propios, dispongan de conocimientos prácticos y asuman una permanencia mínima de un año en este punto remoto de Queensland, en Australia.

La propuesta está a cargo de Percy Island Conservation Group Inc. (PICG), la organización que administra 316 hectáreas del Parque de Conservación de Percy Island. El resto del territorio de la isla tiene estatus de parque nacional.

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La búsqueda continúa vigente. El PICG procura sumar residentes voluntarios, mientras que el sitio oficial de Middle Percy Island mantiene abierta la invitación a quienes quieran colaborar. Aunque también admite aportes a tiempo parcial, la entidad prioriza a quienes puedan instalarse de manera permanente.

El alojamiento no tiene costo, pero los voluntarios deben ser autosuficientes

La isla está ubicada a unos 125 kilómetros al sureste de Mackay, frente a la costa central de Queensland, y el acceso solo es posible por mar. La propuesta no implica un empleo remunerado ni cubre gastos de comida, traslados, abastecimiento o necesidades cotidianas.

Los futuros residentes deberán contar con medios económicos propios para sostenerse. La condición resulta central por el aislamiento del lugar, la dependencia de las embarcaciones para el traslado de insumos y la limitada infraestructura disponible.

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Según ABC News Australia, las personas seleccionadas deberán colaborar en el cuidado de las construcciones, las huertas, el apiario y los animales de pastoreo. También tendrán que participar de la preservación del patrimonio natural y cultural de la isla.

La directora de PICG, Cathryn Radclyffe, explicó al medio australiano que la presencia de residentes es necesaria para mantener la infraestructura y sostener la atención a las tripulaciones que llegan a la zona de fondeo.

La rutina exige saber de cocina, carpintería, horticultura y cría de animales. Las tareas pueden incluir la recolección y el bombeo de agua de lluvia, el cuidado de gallinas y cabras, el mantenimiento de las colmenas y el trabajo diario en los cultivos.

El residente Martin Papay, citado por ABC News Australia, advirtió que la vida autosuficiente demanda esfuerzo sostenido y no se parece a una estadía de vacaciones. La experiencia está pensada para quienes puedan desenvolverse con autonomía y estén dispuestos a asumir trabajos manuales de forma cotidiana.

La zona de West Bay alberga el Percy Island Yacht Club, una estructura donde los navegantes internacionales dejan recuerdos de su paso por la isla (ABC News)
La zona de West Bay alberga el Percy Island Yacht Club, una estructura donde los navegantes internacionales dejan recuerdos de su paso por la isla (ABC News)

El cuidado del entorno y la recepción de navegantes son parte del acuerdo

La colaboración no queda limitada a las tareas dentro de la isla. Los voluntarios también deberán mantener la tradición de hospitalidad con las embarcaciones que llegan a Middle Percy, especialmente durante los períodos de mayor movimiento.

West Bay funciona como el principal punto de amarre y allí se encuentra el Percy Island Yacht Club, una construcción con estructura en forma de A donde navegantes de distintos países suelen dejar objetos y mensajes como recuerdo de su paso por el lugar.

El sitio oficial de Middle Percy Island enumera tareas concretas de conservación: retirar residuos de las playas, juntar hojas de palmera y cocos para su procesamiento, respetar las áreas habilitadas para hacer fuego y alertar a los visitantes sobre el riesgo de ubicarse debajo de los cocoteros.

La convivencia en la isla combina mantenimiento, producción de alimentos, protección ambiental y atención a visitantes. PICG considera que una mayor cantidad de residentes permitiría distribuir mejor las tareas y darles a quienes ya viven allí la posibilidad de ausentarse en forma ocasional.

La convocatoria contempla postulaciones de parejas con solvencia propia, aunque también está abierta a personas solas. En todos los casos, la organización busca perfiles capaces de aportar conocimientos útiles para el funcionamiento cotidiano del lugar.

Los residentes voluntarios realizan labores de cocina, carpintería, horticultura, apicultura y cuidado de animales de pastoreo (ABC News)
Los residentes voluntarios realizan labores de cocina, carpintería, horticultura, apicultura y cuidado de animales de pastoreo (ABC News)

La isla está dentro del entorno de la Gran Barrera de Coral

Middle Percy Island reúne playas, calas, vegetación costera y sectores boscosos en un área próxima a la Gran Barrera de Coral, uno de los sistemas de arrecifes más extensos del planeta.

Entre la fauna terrestre de la isla se mencionan canguros grises orientales, ualabíes, wallaroos y diversas especies de aves. En las aguas cercanas pueden observarse tortugas marinas, peces tropicales y otras especies vinculadas a los arrecifes.

Los residentes y visitantes tienen acceso a senderos que conectan distintos puntos del territorio, como la antigua propiedad Homestead, Whites Bay, Dolphin Bay y los alrededores de Castle Rock. Sin embargo, las condiciones del entorno obligan a organizar con anticipación el traslado de suministros y la gestión de residuos.

La web de Middle Percy Island informa que quienes quieran postularse deben enviar sus datos a PICG, junto con referencias sobre sus habilidades para el mantenimiento y la vida autosuficiente. También deben detallar su disponibilidad y el período en el que podrían sumarse al proyecto.

El alojamiento sin alquiler depende de una participación concreta y sostenida en la administración de la isla. La propuesta no ofrece una estadía recreativa, sino la posibilidad de integrarse a una comunidad reducida que mantiene el lugar durante todo el año.

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