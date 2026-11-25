Días antes, el intérprete había dicho que la carrera musical era su prioridad y que el matrimonio todavía no estaba en sus planes. (Facebook Leonardo Aguilar)

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Recientemente Leonardo Aguilar le pidió matrimonio a su novia, Adriana Caballero, y entregó el anillo de compromiso durante un encuentro que después compartió en una historia de Instagram publicada el 23 de noviembre. El anuncio llegó apenas 13 días después de que el cantante descartara públicamente la posibilidad de casarse en una entrevista televisiva.

En la fotografía, aparece la pareja sonriente mientras Caballero extiende la mano para mostrar el anillo, con una banda de oro amarillo y un gran diamante central en corte ovalado. El hijo de Pepe Aguilar no acompañó la imagen con ninguna dedicatoria ni ofreció detalles sobre cómo fue la propuesta.

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Hasta el momento, ninguno de los dos ha revelado la fecha exacta de la pedida ni los pormenores de cómo ocurrió. Adriana Caballero, exreina de belleza, conserva su cuenta de Instagram en modo privado y no ha hecho pronunciamientos públicos sobre el compromiso.

Leonardo tampoco compartió fotografías adicionales después de la primera publicación. La relación entre ambos se hizo pública en abril, cuando el cantante celebró el cumpleaños de Caballero con una fotografía y el mensaje “Feliz cumpleaños, mi chaparrita preciosa”.

La exreina de belleza exhibió el anillo con diamante en una fotografía que el artista compartió. (@leonardoaguilaroficial)

Unos cuantos días antes Leonardo había descartado la boda

El contraste con sus declaraciones recientes resulta evidente. El 10 de noviembre, en entrevista con el programa Ventaneando, el cantante señaló que, aunque se sentía profundamente enamorado y pensaba en Adriana como su futura esposa, la boda seguía descartada porque su prioridad era la carrera musical. “Primero mi carrera”, aseguró.

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Días después, en plena promoción de su material discográfico, Leonardo abordó el tema con mayor detalle en el programa de radio El show de Piolín, donde el conductor le preguntó directamente si estaba listo para ser padre.

Ante la pregunta del conductor, quien le mencionó que sus seguidoras le piden tener hijos durante sus shows, Leonardo respondió: “No, mi viejo. No, eso todavía falta mucho tiempo. Primero déjame, me cuido yo primero y ya después vemos qué marca de pañales comprar. No, espérate. No, eso sí no”.

Cuando el conductor insistió en que el cantante se encontraba enamorado, Leonardo matizó su postura sin cambiar el fondo: “Ando muy enamorado, viejo, pero hijos ahorita no, ¿cómo crees? No. Todo a su momento, todo a su momento”.

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El intérprete profundizó en su visión sobre la paternidad al señalar que la idea de formar un hogar le resulta atractiva, aunque no inmediata. “A mí me encanta la idea de una familia, pues yo crecí en una familia muy unida. Me encanta la idea de una familia, me ilusiona tener una familia, pero tampoco estoy ya, o sea, ahorita no es momento para hacer eso”, explicó.

Leonardo añadió que el trabajo ocupa el centro de su vida actual: “Ahorita es momento de trabajar y hacer lo que tengo que hacer y ya. Yo no me sentiría listo ahorita para educar a un bebé. La verdad, no. O sea, la capacidad tal vez la tenga, pero las ganas no”.

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Trece días antes, el intérprete había dicho en una entrevista que la carrera musical era su prioridad y que el matrimonio todavía no estaba en sus planes. (Captura de pantalla TikTok)

“Cada vez me enamoro más”, confesó sobre su relación con Adriana

Durante la misma conversación, el conductor le preguntó por el gesto más romántico que había tenido con una pareja. Leonardo admitió no tener una respuesta concreta, pero reconoció la intensidad de su relación actual: “No sé, no tengo ni idea, pero sé que cada vez va escalando. O sea, cada vez estoy más, me enamoro y me enamoro más. Así que ahorita estoy muy contento, muy enamorado”.

Sobre las muestras de afecto hacia Caballero, el cantante aclaró que prefiere las acciones sobre los regalos materiales: “No soy de enseñar mi amor a través de regalos necesariamente, sino de acciones. Así que, ¿qué es algo que he hecho? Pues acercarme mucho a su familia, moverme, volar, conocer, hacer el esfuerzo porque sea una relación pareja, en verdad pareja, no más de un lado”.

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Leonardo calificó ese esfuerzo como el acto de mayor compromiso de su vida sentimental hasta ese momento: “Yo creo que es el acto de amor más grande que he hecho hasta ahorita, el esforzarme mucho”. Sobre lo que atrajo a Caballero de él, respondió con evasivas: “Hay mucho que le puede gustar. ¿Cómo que qué fue? Yo creo que muchísimo. Hay mucho hilo de dónde cortar”.

Las declaraciones del cantante, emitidas apenas dos semanas antes de la pedida de matrimonio, contrastan con la imagen del anillo difundida este lunes. La publicación generó una ola de felicitaciones en redes sociales, pero también algo de confusión en usuarios quienes señalaron de inmediato el cambio de postura de Leonardo respecto de sus planes matrimoniales.

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