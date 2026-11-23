Trabajadores de la fábrica de SEAT montan un coche en Martorell. REUTERS/Gustau Nacarino/File Photo

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España mantendrá en 2026 un ritmo de crecimiento muy superior al de las principales economías europeas, según calcula el equipo de analistas de la agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings, que ha revisado al alza sus previsiones para el Producto Interior Bruto (PIB) español, hasta situarlo en el 2,6%, dos décimas por encima de su anterior estimación de septiembre. La mejora también alcanza a 2027, ejercicio para el que espera un avance del 2,2%, cuatro décimas más de lo previsto anteriormente.

El crecimiento estimado para España este año del 2,6% es más del doble que el que prevén para Alemania, que lo sitúan en el 1%. La comparación con Francia también resulta positiva para España, crecerá casi nueve veces más frente al 0,3% pronosticado para el PIB galo. Además, superará en tres veces al de Italia, que se quedará en un 0,8% a cierre de 2026.

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De acuerdo con las estimaciones de la agencia, el dinamismo español continuará en 2027, con un crecimiento del 2,2%. Calcula que Alemania registrará un avance del 1,1%, mientras que Francia e Italia se quedarán en el 0,6% y el 0,5%, respectivamente. A medio plazo, las perspectivas para España apuntan a una expansión del 2% en 2028 y del 1,9% en 2029.

La inflación, el punto débil de la economía española

Frente al crecimiento económico de España, S&P Global Ratings lo sitúa como el país con la inflación más elevada de Europa y ha revisado al alza sus estimaciones para este año. En concreto, prevé que el Índice de Precios de Consumo (IPC) cierre 2026 en el 3,9%, siete décimas más de lo calculado anteriormente.

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La presión sobre los precios tampoco desaparecerá en 2027. La agencia estima que la inflación española se situará en el 3,4%, cuatro décimas por encima de su anterior previsión, antes de moderarse progresivamente hasta el 2,2% en 2028 y el 2% en 2029.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, nos explica la importancia de la población inmigrante en el crecimiento de la economía española.

A este escenario se suma la persistencia de un mercado laboral con tasas de desempleo de dos dígitos. Los economistas de S&P no esperan que España consiga bajar del umbral del 10% durante los próximos años: calculan que el paro terminará 2026 en el 10,2%, retrocederá al 10,1% en 2027 y alcanzará el 10% en 2028. No será hasta 2029 cuando pueda situarse por debajo, con una previsión del 9,9%.

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Europa resiste el golpe energético mejor de lo esperado

En el conjunto de la eurozona, las perspectivas apuntan a una recuperación moderada. S&P Global Ratings calcula que el crecimiento pasará del 1,1% previsto para 2026 al 1,2% en 2027. La inflación, por su parte, bajará del 3,1% estimado para este ejercicio al 2,8% el próximo año.

La resistencia de la economía europea ante el shock energético de 2026 ha sorprendido favorablemente a los analistas. Entre los factores que explican este comportamiento figuran los colchones de ahorro acumulados por las familias, un impacto menor sobre los intercambios comerciales que el registrado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania y las inversiones empresariales destinadas a adaptarse a un entorno internacional más incierto.

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En este último ámbito, las empresas están priorizando la protección de sus operaciones frente a posibles perturbaciones. El economista jefe de EMEA de S&P Global Ratings, Sylvain Broyer, ha explicado que “las empresas no están invirtiendo para ampliar capacidad, sino para aumentar su resiliencia frente a riesgos de seguridad económica, incluidos los de problemas en las cadenas de suministro y los ciberataques, entre otros”.

El BCE podría volver a subir los tipos en diciembre

Las perspectivas para 2027 apuntan a una estabilización del crecimiento europeo, aunque algunas economías podrían experimentar una ralentización. España también podría moderar su ritmo de expansión, según los economistas de la agencia, que identifican la transformación digital como uno de los factores que pueden contribuir a sostener la actividad.

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En materia monetaria, las previsiones de S&P apuntan a que el Banco Central Europeo todavía tendrá que afrontar nuevas decisiones antes de iniciar una normalización de su política. Los analistas descuentan una próxima subida de los tipos de interés en la reunión de diciembre, en un contexto marcado por las presiones inflacionistas.

La agencia no espera que la normalización monetaria llegue hasta 2028. De cumplirse estas previsiones, Europa tendrá que convivir durante más tiempo con unas condiciones financieras restrictivas, mientras España afronta el reto de mantener su ventaja de crecimiento sin que la inflación y el desempleo sigan condicionando la evolución de su economía.

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