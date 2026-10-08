Mundo

Detuvieron en Inglaterra a dos ciudadanos letones que ingresaron al perímetro de la base aérea de Molesworth

La policía antiterrorista británica arrestó a los hombres de 32 y 36 años durante la madrugada del jueves, tras hallar una brecha en la valla de la instalación en Cambridgeshire

Dos ciudadanos letones fueron detenidos tras ingresar sin autorización a la base aérea de Molesworth en Inglaterra. (REUTERS/Chris Radburn)
Dos ciudadanos letones fueron detenidos tras ingresar sin autorización a la base aérea de Molesworth en Inglaterra. (REUTERS/Chris Radburn)
Guardar

Dos ciudadanos letones fueron detenidos en las primeras horas del jueves después de ser hallados dentro del perímetro de la base aérea de Molesworth, en el centro de Inglaterra, que alberga operaciones de inteligencia de Estados Unidos y la OTAN, informó la policía antiterrorista británica. El episodio se suma a una serie de incidentes de seguridad que han puesto en alerta a las instalaciones militares del Reino Unido en las últimas semanas.

Los dos hombres, de 32 y 36 años y residentes en el Reino Unido, fueron arrestados pasadas las 2 de la madrugada dentro del recinto de RAF Molesworth, ubicada a unos 112 kilómetros al norte de Londres, en el condado de Cambridgeshire. La base es operada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y alberga el Centro de Fusión de Inteligencia de la OTAN, que provee información al Comandante Supremo Aliado en Europa, además de personal de inteligencia del Comando África de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Agentes de la Policía del Ministerio de Defensa y de la Policía de Cambridgeshire comenzaron a investigar el incidente alrededor de las 22 horas del miércoles, luego de que se hallara un vehículo abandonado cerca del límite de la base, según un comunicado de la Policía Antiterrorista de Londres. Las búsquedas posteriores permitieron localizar una pequeña brecha en la valla perimetral, lo que condujo a la detención de los dos sospechosos horas más tarde.

Los dos letones fueron arrestados inicialmente bajo sospecha de intrusión en un sitio prohibido y daños criminales. Posteriormente, los cargos se modificaron a entrada en un lugar prohibido con fines perjudiciales para el Reino Unido, de acuerdo con la policía. La investigación quedó en manos de la unidad antiterrorista debido a la naturaleza del delito.

PUBLICIDAD

La base militar de Molesworth alberga el Centro de Fusión de Inteligencia de la OTAN y operaciones de Estados Unidos. (REUTERS/Chris Radburn)
La base militar de Molesworth alberga el Centro de Fusión de Inteligencia de la OTAN y operaciones de Estados Unidos. (REUTERS/Chris Radburn)

La comandante Helen Flanagan, jefa de la unidad antiterrorista, señaló que la pesquisa se encuentra en una etapa inicial. “Nuestra investigación sobre este incidente está en sus etapas muy iniciales”, afirmó. “Una parte importante de esto es analizar cualquier motivación potencial de por qué los hombres estaban presentes en el sitio, pero debo subrayar que mantenemos una mente abierta en esta etapa y las indagaciones están muy en curso”, agregó Flanagan.

La funcionaria precisó que, por el momento, nada sugiere que el episodio en Molesworth esté vinculado con lo ocurrido semanas atrás cerca de otra base aérea utilizada por fuerzas estadounidenses.

El antecedente de RAF Fairford

El domingo se tomó una foto de estos hombres en el momento de su detención cerca de la base de la RAF en Gloucestershire. Fotografía: BBC
Un incidente previo en la base aérea de Fairford incluyó el hallazgo de vehículos con gasolina y provocó siete arrestos. (BBC)

El 27 de septiembre, las autoridades detectaron tres vehículos sospechosos cerca de RAF Fairford, una base aérea británica desde la que bombarderos estadounidenses habían lanzado ataques contra Irán. El hallazgo desencadenó una investigación de gran escala que derivó en siete arrestos; los detenidos fueron puestos en libertad bajo control judicial. Dentro de los vehículos no se encontró ningún artefacto explosivo, aunque sí una cantidad importante de gasolina.

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que existían fuertes indicios de la implicación de Irán en ese incidente, algo que Teherán negó. Como consecuencia, la Fuerza Aérea de Estados Unidos retiró el fin de semana pasado todos los bombarderos que tenía desplegados en la base. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes a periodistas que no quería “tentar al enemigo” manteniendo los aviones en el lugar. Las autoridades británicas se negaron a comentar versiones sobre un posible ataque con drones como motivo del traslado.

Según fuentes oficiales británicas actuales y antiguas citadas por la agencia Bloomberg, la decisión de Trump de retirar los bombarderos podría envalentonar el uso de personal subcontratado por parte de Irán y Rusia para ejecutar sabotajes. El Reino Unido teme que potencias hostiles ganen confianza para forzar cambios en los dispositivos de defensa occidentales a un costo relativamente bajo, mediante el reclutamiento de delincuentes locales.

Advertencias sobre ataques híbridos

El episodio en Molesworth es el tercer incidente de seguridad que sacude a la comunidad militar británica en el último mes, en momentos en que funcionarios de defensa e inteligencia advierten que el Reino Unido es un blanco probable de los llamados ataques híbridos ejecutados por personas que trabajan para potencias extranjeras como Rusia e Irán. El mismo jueves, un miembro en actividad de la Marina Real compareció ante un tribunal acusado de intentar enviar información sensible a Rusia entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

RAF Molesworth fue fundada en 1917 y utilizada por bombarderos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Albergó distintas unidades británicas y estadounidenses hasta 1990, cuando la Royal Air Force comenzó a construir un nuevo centro de análisis de inteligencia para el Comando Europeo de Estados Unidos, instalación que derivó en lo que hoy se conoce como el Centro de Operaciones Conjuntas de Inteligencia de la OTAN en Europa.

El Comando Europeo de Estados Unidos indicó que tenía conocimiento del incidente, aunque evitó referirse a “medidas específicas de protección de la fuerza”. “Continuaremos evaluando el entorno de amenazas en torno a nuestras instalaciones y tomando las acciones apropiadas para proteger a nuestro personal, nuestras plataformas y las bases desde donde operan nuestras fuerzas”, señaló en un comunicado. “Mientras evaluamos la postura de seguridad global, las fuerzas estadounidenses permanecen en el máximo estado de alerta”, agregó.

Temas Relacionados

Reino UnidoOTANSabotaje

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rusia dio por concluidas las medidas sanitarias en Irkutsk y descartó riesgo epidemiológico tras la muerte de una científica

Rospotrebnadzor asegura que más de 5.500 análisis no detectaron patógenos peligrosos, pero la causa del fallecimiento de Daria Shipílova sigue sin esclarecerse y la OMS reclama más datos para evaluar el riesgo

Rusia dio por concluidas las medidas sanitarias en Irkutsk y descartó riesgo epidemiológico tras la muerte de una científica

Sobrevivieron miles de años y fueron el origen del ganado moderno, pero la caza y la pérdida de hábitat terminaron con ellos

Un estudio liderado por investigadores de las universidades de Lund y Copenhague analizó los factores que marcaron el final de la existencia de los uros en Escandinavia. El trabajo detalla cómo esa combinación precipitó la extinción de la especie

Sobrevivieron miles de años y fueron el origen del ganado moderno, pero la caza y la pérdida de hábitat terminaron con ellos

Siguen las protestas estudiantiles en Francia: la policía dispersó con cañones de agua a miles en la Bastilla de París

El operativo incluyó cargas y gases lacrimógenos después de que la jefatura denunciara el lanzamiento de adoquines y pirotecnia, mientras las organizaciones convocaron una movilización mayor para el 13 de octubre

Siguen las protestas estudiantiles en Francia: la policía dispersó con cañones de agua a miles en la Bastilla de París

Rubio cerró en Lisboa su gira europea con un llamado a una Europa “fuerte”

El secretario de Estado reclama aliados capaces de defenderse en lo militar y en lo cultural, advierte de que la guerra en Ucrania puede extenderse a países de la OTAN y defiende que Portugal compre el F-35. Lo hace mientras la Fiscalía portuguesa investiga el uso estadounidense de la base de las Azores en la guerra contra Irán

Rubio cerró en Lisboa su gira europea con un llamado a una Europa “fuerte”

Donald Trump dijo que no volverá a atacar Irán antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos

La Casa Blanca sostuvo que hay contactos productivos con la República Islámica, mientras los mercados reaccionaron ante la amenaza de una escalada en Medio Oriente

Donald Trump dijo que no volverá a atacar Irán antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Más de 400 brigadistas se preparan ante los incendios forestales en Cusco: Serfor capacitará a personal de 26 distritos de la región

Más de 400 brigadistas se preparan ante los incendios forestales en Cusco: Serfor capacitará a personal de 26 distritos de la región

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

Carmen Campuzano recuerda a Jorge Kahwagi y revela cómo fue la última conversación antes de su muerte: “Hablamos de todo lo bonito”

Huancayo: expolicía que perdió la vista durante la lucha contra el terrorismo ganó la alcaldía de Huayucachi

Alphonse Mucha llega por primera vez a México: Museo Kaluz presenta más de 130 obras del artista que transformó el arte decorativo

DEPORTES

Los Knicks empiezan la defensa del título con tres contratos pendientes y una baja clave en su plantel

Los Knicks empiezan la defensa del título con tres contratos pendientes y una baja clave en su plantel

Kelci-Rose Bowers, pareja de Marcos Senesi, debutó con un gol en su nuevo equipo: “Estoy feliz”

El desafío inédito que enfrentarán los pilotos en el GP de Singapur de Fórmula 1: “Va a ser duro”

La emotiva historia sobre Messi que reveló un ex sparring de la Selección: “Me llevé una enseñanza para toda la vida”

Un histórico piloto de F1 criticó a Norris por su despiste en Malasia y su contrapunto con Colapinto: “Mucho más vergonzoso”

ENTRETENIMIENTO

Murió C.W. Morgan, quien interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

Murió C.W. Morgan, quien interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

‘Bridgerton’: Netflix confirma nuevo spin-off centrado en la juventud de la matriarca de la familia

El hacha que usó Jack Nicholson en “El resplandor” sale a subasta en Londres, junto al archivo personal de Stanley Kubrick

Con el regreso de Bruce Banner, Marvel reveló la verdadera línea de tiempo de Avengers: Doomsday

Lady Gaga revela su rutina de maquillaje en casa tras convertirse en madre junto a Michael Polansky