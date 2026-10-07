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Estados Unidos reafirmó su compromiso con Israel en el aniversario del ataque terrorista de Hamas

Marco Rubio, jefe de la diplomacia del país norteamericano, recordó la ofensiva del 7 de octubre de 2023, que dejó unas 1.200 víctimas mortales y 251 cautivos, incluidos decenas de ciudadanos de EEUU

Estados Unidos reafirmó su compromiso con Israel en el aniversario del ataque terrorista de Hamas. (Mark Schiefelbein/REUTERS)
Estados Unidos reafirmó su compromiso con Israel en el aniversario del ataque terrorista de Hamas. (Mark Schiefelbein/REUTERS)
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Marco Rubio reafirmó el respaldo de Estados Unidos a Israel al cumplirse tres años de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023. El secretario de Estado aseguró que Washington no olvidará el “acto de barbarie” cometido contra su aliado israelí.

En un mensaje publicado en X durante una visita oficial a Grecia, Rubio recordó que los ataques de Hamas y milicias aliadas dejaron unas 1.200 personas muertas en Israel y 251 rehenes. Estados Unidos mantiene su respaldo a Israel mientras la guerra en Gaza sigue pese al alto el fuego mediado por Washington, que entró en vigor en octubre de 2025.

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El mensaje de Rubio y los ataques del 7 de octubre

El secretario de Estado afirmó que entre las víctimas del ataque había hombres, mujeres y niños, además de decenas de estadounidenses. Según escribió, “terroristas de Hamás torturaron, mutilaron y asesinaron a 1.200 civiles inocentes en Israel”.

Rubio añadió: “Nunca olvidaremos este acto de barbarie contra un aliado y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la civilización”.

El secretario de Estado de los Estados Unidos se encuentra de gira en Grecia. (Mark Schiefelbein/REUTERS)
El secretario de Estado de los Estados Unidos se encuentra de gira en Grecia. (Mark Schiefelbein/REUTERS)

Nuevos bombardeos en Gaza durante el aniversario

Israel lanzó nuevos ataques este miércoles sobre Gaza, cuando se cumplió el tercer aniversario de la incursión de Hamás. Autoridades palestinas informaron que tres personas murieron durante los bombardeos.

El hospital Al Shifa, en Ciudad de Gaza, informó la muerte de dos personas tras un ataque israelí ocurrido durante la noche. La Defensa Civil de Gaza identificó a una de ellas como Mohamed Tamous, voluntario del organismo de rescate que opera bajo Hamás.

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Familiares de las víctimas se reunieron en el predio del festival Nova para homenajear a los más de 300 asistentes muertos en 2023. (AP/Ohad Zwigenberg)
Familiares de las víctimas se reunieron en el predio del festival Nova para homenajear a los más de 300 asistentes muertos en 2023. (AP/Ohad Zwigenberg)

El Ejército israelí sostuvo que mató a dos integrantes de Hamás que salieron del hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja, y que uno de ellos había colocado explosivos en la zona de la Línea Amarilla, que delimita áreas bajo control de Hamás y de las fuerzas israelíes. También afirmó que Tamous era francotirador del brazo militar de Hamás mientras trabajaba para la Defensa Civil.

En Jan Yunis, el hospital Nasser informó que Hisham Ibrahim Abu Mustafa, de 60 años, murió en otro ataque israelí y que hubo más heridos. Mahmoud Abu Hasira, residente de Ciudad de Gaza, afirmó: “Después de tres años de asedio, asesinatos y destrucción, Israel ha convertido la Franja de Gaza en un lugar inhabitable”.

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