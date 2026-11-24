Las ensaladas navideñas sirven como guarnición para platos festivos como pavo, pierna, lomo y pollo horneado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Navidad, una buena ensalada puede desaparecer de la mesa antes que el plato fuerte. Las opciones con frutas, crema, nueces y aderezos frescos aportan color y equilibrio a una cena abundante, además de que se preparan sin complicaciones.

Estas 3 ensaladas navideñas fáciles y rendidoras están listas en menos de 30 minutos. Son ideales para acompañar pavo, pierna, lomo, pollo horneado o cualquier menú festivo.

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Receta de 3 ensaladas navideñas fáciles y rendidoras

Las ensaladas navideñas pueden servirse como guarnición, entrada fría o postre. En esta selección encontrarás una ensalada de manzana cremosa, una ensalada de frutas con aderezo de naranja y una opción dulce con queso mozzarella.

Las 3 recetas requieren poca preparación. Solo necesitas lavar, cortar, mezclar y refrigerar. Para obtener un mejor resultado, es fundamental escurrir bien las frutas y añadir los aderezos poco antes de servir.

Tiempo de preparación

Tiempo activo total: 25 minutos.

Tiempo de cocción: 0 minutos.

Tiempo de refrigeración: de 15 a 60 minutos, según la receta.

Tiempo total estimado: menos de 30 minutos, sin contar el enfriado opcional.

Ingredientes

Ensalada de manzana cremosa

8 manzanas amarillas medianas.

1 lata de leche condensada de 387 gramos.

0.5 litro de crema ácida.

1 lata chica de piña en almíbar, escurrida.

100 gramos de nuez pecana picada.

50 gramos de pasitas, opcionales.

El almacenamiento del aderezo por separado impide que las frutas liberen líquido en exceso antes de servir la mezcla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ensalada de frutas con aderezo de naranja

2 tazas de manzana en cubos.

2 tazas de uvas rojas sin semillas.

1.5 tazas de gajos de mandarina.

1.25 tazas de kiwi en cubos.

0.5 taza de granada.

1 cucharada de jugo de limón.

0.66 de taza de yogur griego natural.

1 cucharada de miel.

1 cucharadita de ralladura de naranja.

1 cucharada de jugo de naranja.

Ensalada dulce con queso y frutas

1 lechuga batavia pequeña.

1 taza de uvas.

1 mango maduro grande.

1 manzana roja.

1 taza de fresas.

1.5 tazas de piña picada.

150 gramos de queso mozzarella.

0.33 de taza de arándanos secos o pasitas.

1 taza de yogur griego.

0.5 taza de crema de leche.

0.33 de taza de leche condensada.

1 pizca de sal.

Agua y jugo de limón, los necesarios.

Cómo hacer 3 ensaladas navideñas, paso a paso

Ensalada de manzana cremosa

Coloca la crema ácida en un tazón amplio. Añade la leche condensada y mezcla hasta obtener una preparación uniforme. Lava, descorazona y corta las manzanas en cubos medianos. Incorpora la manzana de inmediato a la mezcla cremosa para reducir la oxidación. Agrega la piña escurrida, las pasitas y la mayor parte de la nuez. Mezcla con movimientos suaves para conservar los trozos de fruta. Decora con la nuez restante. Refrigera durante 15 minutos antes de servir.

Esta preparación combina el sabor fresco de la manzana con la cremosidad de la leche condensada y la crema. La piña aporta un contraste ligeramente ácido, mientras que la nuez añade textura.

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La ensalada de manzana integra crema, leche condensada, nuez y trozos de piña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ensalada de frutas con aderezo de naranja

Lava y seca muy bien toda la fruta. Corta las manzanas en cubos y mézclalas con el jugo de limón. Parte las uvas por la mitad. Separa los gajos de mandarina y retira el exceso de líquido. Pela y corta el kiwi en cubos. Coloca la manzana, las uvas, la mandarina y el kiwi en un tazón amplio. Bate el yogur griego con la miel, la ralladura y el jugo de naranja. Añade el aderezo poco antes de servir para conservar la textura de la fruta. Mezcla con cuidado y termina con la granada.

El resultado es una ensalada ligera, colorida y refrescante. La granada funciona como decoración y aporta un toque crujiente, mientras que el aderezo de naranja une todos los sabores.

La ensalada de frutas lleva granada para sumar textura crujiente y un aderezo de naranja que une los sabores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ensalada dulce con queso y frutas

Lava y desinfecta la lechuga y las frutas. Escurre todos los ingredientes antes de cortarlos. Corta el mango, la manzana, las fresas y la piña en trozos pequeños. Coloca la manzana en agua con limón durante unos minutos. Parte las uvas por la mitad si son grandes. Corta el queso mozzarella en cubos. Mezcla el yogur, la crema de leche, la leche condensada y la pizca de sal. Coloca la lechuga como base en un platón. Añade las frutas, el queso y los arándanos o las pasitas. 10. Vierte la mezcla cremosa y combina con cuidado. Escurre muy bien la fruta para evitar que la ensalada quede aguada. Refrigera durante 15 minutos y sirve fría.

Esta versión tiene un perfil más completo porque mezcla frutas dulces, queso suave y una base cremosa. También puede servirse como una entrada fresca o como un postre para compartir.

La receta dulce con queso mozzarella funciona tanto de entrada fría como de postre para compartir en la cena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinden estas recetas?

Ensalada de manzana cremosa: 10 porciones.

Ensalada de frutas con aderezo de naranja: 8 porciones.

Ensalada dulce con queso y frutas: de 6 a 8 porciones.

Si prepararás las ensaladas para una cena grande, puedes duplicar las cantidades. En ese caso, utiliza recipientes amplios para mezclar sin aplastar las frutas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de estas recetas?

Los siguientes valores son aproximados y dependen de las marcas, el tamaño de las frutas y la cantidad de aderezo utilizada.

Ensalada de manzana cremosa

Calorías: 280 kcal.

Proteínas: 3 g.

Grasas: 12 g.

Carbohidratos: 43 g.

Azúcares: 34 g.

Ensalada de frutas con aderezo de naranja

Calorías: 115 kcal.

Proteínas: 3 g.

Grasas: 2 g.

Carbohidratos: 24 g.

Fibra: 4 g.

Ensalada dulce con queso y frutas

Calorías: 220 kcal.

Proteínas: 7 g.

Grasas: 9 g.

Carbohidratos: 30 g.

Azúcares: 23 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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El uso de recipientes amplios permite duplicar las porciones de las ensaladas sin aplastar las frutas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se pueden conservar estas preparaciones?

La ensalada de manzana puede conservarse hasta 2 días en refrigeración, dentro de un recipiente hermético. La ensalada de frutas con naranja debe consumirse preferentemente el mismo día, aunque puede mantenerse hasta 24 horas en el refrigerador.

La ensalada dulce con queso también se recomienda consumir en un periodo máximo de 24 horas. Mantén las preparaciones a una temperatura máxima de 4 ℃ y evita dejarlas a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

Para una mejor textura, guarda el aderezo por separado cuando sea posible. Así podrás mezclarlo justo antes de servir y evitarás que las frutas liberen demasiado líquido.

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