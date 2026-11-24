La explosión dejó varias personas heridas y daños en la sede departamental y establecimientos comerciales de Villavicencio. (captura de videos)

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El atentado contra la Gobernación del Meta, perpetrado mediante un carro bomba en la noche de este lunes 23 de noviembre, provocó reacciones de rechazo y solidaridad desde diferentes sectores políticos e institucionales. La explosión, registrada frente a la sede de la administración departamental, en el centro de Villavicencio, dejó un saldo preliminar de 12 personas heridas y graves afectaciones materiales en el edificio y establecimientos comerciales de los alrededores.

Entre los pronunciamientos se encuentran los de la Defensoría del Pueblo, las gobernaciones de Caquetá, Valle del Cauca y Antioquia, así como los del presidente Abelardo de la Espriella, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y otros dirigentes políticos.

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La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, condenó el ataque y aseguró que las autoridades trabajarán para identificar y capturar a los responsables. Entretanto, continúan las labores de inspección en el lugar para establecer las circunstancias del hecho.

Defensoría del Pueblo pidió proteger a la población civil

La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado y advirtió que el uso de explosivos en zonas urbanas representa una amenaza para la vida y la integridad de los ciudadanos.

La entidad relacionó lo ocurrido en Villavicencio con otros hechos violentos registrados durante los últimos días en el país y manifestó su solidaridad con los habitantes del Meta.

“El uso de explosivos en zonas urbanas agrede de manera despiadada y colectiva la vida y la integridad de la población civil”, señaló en su pronunciamiento.

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Asimismo, pidió fortalecer las medidas de prevención y protección, y exigió a los grupos armados respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), además de cesar las acciones contra la población y los bienes civiles.

La institución también solicitó a las autoridades competentes esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para evitar que se repitan estos hechos.

La Defensoría rechazó el atentado contra la Gobernación del Meta y expresó su solidaridad con las personas afectadas. (@DefensoriaCol/X)

Gobernadores de Antioquia, Valle y Caquetá expresaron su solidaridad con Rafaela Cortés

Los mandatarios departamentales también se pronunciaron sobre el ataque y enviaron mensajes de respaldo a la gobernadora Rafaela Cortés, su equipo de trabajo y los habitantes del Meta.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, condenó el atentado en nombre de su departamento y expresó su solidaridad con la administración departamental.

“Dios quiera no tengamos víctimas mortales. Que los responsables sean neutralizados, bien sea por la vía de las armas o de la justicia”, manifestó.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó lo ocurrido y aseguró que este tipo de acciones no deben intimidar a quienes trabajan por sus regiones.

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“El terrorismo no va a intimidar ni detener a quienes trabajan con compromiso por sus regiones y por Colombia. La institucionalidad no se doblega ni se detiene ante la violencia”, expresó.

Desde Caquetá, la Gobernación también publicó un comunicado en el que condenó categóricamente el ataque por considerar que afecta la institucionalidad, la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.

La administración departamental manifestó su respaldo a Cortés, a los funcionarios de la Gobernación del Meta y a las personas afectadas por la explosión.

“Reiteramos que la violencia nunca será el camino y que la institucionalidad debe ser respetada y protegida”, indicó.

Gobernadores de Antioquia, Valle del Cauca y Caquetá condenaron el ataque y manifestaron su respaldo al departamento del Meta. (X)

Abelardo de la Espriella advirtió que el atentado no quedará impune

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió al ataque y aseguró que el Gobierno desplegará las capacidades del Estado para perseguir a las organizaciones responsables.

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En su pronunciamiento, el mandatario manifestó que, hasta el momento de su publicación, no se registraban víctimas mortales y advirtió que los responsables deberán responder por las personas afectadas y los daños materiales.

“Juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune”, escribió.

De la Espriella también descartó cualquier posibilidad de negociación bajo amenazas y sostuvo que su Gobierno no retrocederá ante las acciones de los grupos criminales.

“No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder”, afirmó.

La gobernadora Rafaela Cortés, por su parte, agradeció al presidente su respuesta y el respaldo del Gobierno Nacional, y señaló que se encontraba coordinando la atención de la emergencia con los organismos de socorro, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

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El presidente Abelardo de la Espriella y la gobernadora Rafaela Cortes rechazaron el atentado y aseguraron que los responsables deberán responder ante la justicia. (X)

Fico Gutiérrez y Enrique Gómez responsabilizaron a las estructuras criminales

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su solidaridad con los habitantes de Villavicencio y el departamento del Meta. Sin embargo, también aprovechó su pronunciamiento para cuestionar la política de seguridad del anterior Gobierno nacional.

“Eso es lo que ocurre cuando dejan que se fortalezcan las estructuras criminales y terroristas, como lo hicieron con el anterior Gobierno nacional”, escribió.

El mandatario local sostuvo que Colombia debe liberarse de las organizaciones criminales que han afectado diferentes regiones del país.

En la misma línea de rechazo, el dirigente político Enrique Gómez señaló que los grupos responsables de estos ataques buscan presionar e intimidar a la sociedad colombiana.

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“Los violentos no pasarán”, manifestó.

Gómez respaldó la posición del presidente Abelardo de la Espriella frente a las organizaciones criminales y aseguró que el Estado debe aplicar la ley y la Constitución contra sus integrantes.

Por otro lado, Jaime Arizabaleta cuestionó a quienes, según su interpretación, atribuyen responsabilidades políticas por los hechos de violencia sin condenar directamente a los grupos que los ejecutan.

En su publicación hizo una comparación con las acciones criminales de Pablo Escobar y defendió que el Estado enfrente a estas organizaciones mediante acciones para someterlas.

“¿Vamos a arrodillarnos o a someterlos?”, planteó.

Federico Gutiérrez, Jaime Arizabaleta y Enrique Gómez se pronunciaron sobre el atentado y cuestionaron la situación de seguridad del país. (X)

Lalis cuestionó el discurso de seguridad del Gobierno

Una posición diferente expresó la creadora de contenido Lalis, quien manifestó su solidaridad con las personas heridas y afectadas por los hechos violentos registrados recientemente en Colombia.

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En su publicación mencionó los ataques con drones en Cúcuta y Cesar, la acción contra un batallón del Ejército que dejó un militar muerto y 12 heridos, el carro bomba en Villavicencio y un intento de atentado en un peaje de Nariño.

La comunicadora cuestionó el discurso del presidente Abelardo de la Espriella y señaló que debe estar acompañado de medidas concretas para garantizar la seguridad de la población.

“Colombia necesita garantías de seguridad para la población civil y medidas reales de protección, no solo discursos”, escribió.

Lalis expresó su solidaridad con los heridos y afectados y cuestionó la política de seguridad del Gobierno. (@smilelalis/X)

De acuerdo con la información entregada por el coronel Germán Ayala, asesor de seguridad de la Alcaldía de Villavicencio, el balance preliminar era de 12 personas heridas, la mayoría celadores de la Gobernación. El funcionario indicó que los lesionados habían sido evacuados y que, inicialmente, no presentaban heridas de gravedad.

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En diálogo con el programa Recap de Blu Radio, la secretaria de Gobierno de Villavicencio, Andrea Carolina Lizcano, explicó que las autoridades todavía no tenían claridad sobre quiénes estarían detrás del ataque y que se adelantaban verificaciones para establecer las circunstancias de la explosión y el tipo de elemento utilizado.

“Necesitamos saber cuál fue el elemento utilizado para hacer esto. Una profunda tristeza que le hagan esto a un departamento que ha sufrido tanta la guerra”, manifestó Lizcano al medio radial.

Por su parte, Ayala informó que la explosión ocasionó afectaciones en un radio de aproximadamente 500 metros, con daños principalmente en la Gobernación y la destrucción total de dos establecimientos comerciales.

El coronel también señaló que no existían alertas o indicios previos que permitieran anticipar un atentado de estas características en la capital del Meta.

Las autoridades y los organismos de emergencia continúan con las inspecciones en el sector para verificar las afectaciones y descartar la presencia de más víctimas entre los escombros. Asimismo, avanzan las labores para establecer quiénes perpetraron el ataque.