Dos buques mercantes sufrieron ataques en las costas de Bulgaria en el mar Negro: uno se hundió y buscan a la tripulación

Rescatan a un marinero después de que un drone hundiera su barco en el Mar Negro de Bulgaria

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Dos buques mercantes fueron atacados por drones en la zona económica exclusiva de Bulgaria en el mar Negro durante la madrugada del martes. Uno de ellos se hundió y su tripulación permanece desaparecida, mientras que el otro se incendió y sus 18 marineros fueron evacuados, según informó el Gobierno búlgaro.

Los ataques ocurrieron a unos 128 kilómetros de la costa búlgara, al este de Byala. Las autoridades no determinaron de inmediato el origen de los drones marítimos y aéreos que alcanzaron las embarcaciones.

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Un barco hundido y una búsqueda de tripulantes

El carguero Alfa Watan, que navegaba hacia el norte bajo bandera de Togo, sufrió daños estructurales y se hundió tras el ataque. Se desconoce qué carga transportaba y no había información sobre el destino de sus tripulantes.

El carguero Alfa Watan se hundió tras el impacto y toda su tripulación permanece desaparecida. (REUTERS/Petko Momchilov)

Un tripulante herido de un barco dañado en un ataque con drones es trasladado en una camilla tras ser rescatado en Varna, Bulgaria (REUTERS/Petko Momchilov IMÁGENES DEL DÍA)

Según informó Rumen Radev, una embarcación búlgara que acudió al lugar halló un bote y tres balsas salvavidas volcadas, además de chalecos salvavidas, pero no encontró a ningún marino del carguero hundido.

Maritime.bg identificó al buque como el ALFA WATAN y señaló que pertenecía a una empresa turca. El barco había salido de las inmediaciones de Estambul y se dirigía a Sulina, en Rumanía.

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Un avión, dos helicópteros y varios barcos del Ejército búlgaro participan en las tareas de búsqueda. Las autoridades también vigilan la posibilidad de derrames de petróleo u otra contaminación ambiental tras el naufragio.

El Able se incendió con trigo a bordo

El segundo carguero, el Able, navegaba hacia el sur desde Galati, en Rumanía, hacia Estambul, con un cargamento de trigo. El barco, con bandera de Palaos y también propiedad de un armador turco, quedó incendiado y a la deriva después del ataque.

El Ejército de Bulgaria desplegó aeronaves y embarcaciones para buscar a los marineros y controlar la contaminación ambiental. (REUTERS/Petko Momchilov)

Marineros rescatados llegan al puerto en Varna (REUTERS/Petko Momchilov)

Algunos de los tripulantes quedaron heridos tras los ataques (REUTERS/Petko Momchilov)

Los 18 tripulantes fueron rescatados con vida por un ferry búlgaro. Entre ellos había 11 ciudadanos turcos y siete indios, aunque el capitán y otro marinero sufrieron heridas de consideración y fueron trasladados a un hospital de Varna.

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Los marineros declararon que los buques fueron atacados por drones aéreos y marítimos. Radev calificó el episodio como “una flagrante violación del derecho internacional y del derecho marítimo”.

El responsable búlgaro sostuvo que el Estado debía activar operaciones de emergencia porque, dentro de su zona económica exclusiva, tiene la obligación de proteger “la salud y la vida de cualquier persona que navegue en esta zona”.

El impacto sobre la navegación en el mar Negro

Radev afirmó que los ataques dificultan el transporte marítimo en el mar Negro, elevan los costos de los seguros y complican la navegación. También advirtió que la guerra en Ucrania “se ha prolongado durante mucho tiempo” y aumenta el riesgo de que el conflicto se extienda.

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Algunos marineros quedaron expuestos en el incendio del buque (REUTERS/Petko Momchilov)

Un ferry búlgaro rescató a los 18 tripulantes del buque Able, el cual transportaba trigo y sufrió un incendio. (REUTERS/Petko Momchilov)

El incidente ocurrió un día después de que el carguero turco Royad Mammadov fuera atacado en la zona económica exclusiva de Rumanía. Según las autoridades rumanas, dos tripulantes murieron y otros 11 fueron rescatados.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, atribuyó ese ataque a Rusia y lo describió como “un ataque horrible perpetrado por dos drones rusos contra un buque civil” en aguas neutrales.

La OTAN declinó hacer comentarios sobre los incidentes y remitió las consultas a las autoridades búlgaras.