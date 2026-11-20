Sandra Cuevas aparece en una composición junto al logotipo del videojuego Grand Theft Auto VI tras anunciar que prevé regalar copias del título.

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Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, promete regalar copias de GTA 6 a sus seguidores de TikTok con ayuda de un pretendiente que vende videojuegos en Plaza Meave, después de que varios usuarios se lo pidieran durante una transmisión en vivo. La política no confirmó aún fecha ni dinámica para la entrega.

La política y empresaria mexicana se encuentra instalada en España para cursar estudios e impulsar proyectos empresariales con miras a una postulación política en el 2030, año en la que tiene la intención de buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

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Sandra Cuevas desconocía qué era GTA y lo descubrió por sus seguidores

La noche del miércoles 18 de noviembre, durante un en vivo en TikTok, Sandra Cuevas leía comentarios cuando notó que varios usuarios le pedían, de forma insistente, que regalara copias de GTA 6. Ante la insistencia, preguntó directamente: “¿Qué es eso del GTA?”. Los participantes le explicaron que se trata de un videojuego de Rockstar Games.

La política Sandra Cuevas expone aspectos de su trayectoria académica durante una transmisión en video. (@SandraCuevas_)

GTA VI llegó este jueves 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con una demanda alta entre jugadores en México.

Un pretendiente de Plaza Meave entra en la ecuación

Sandra Cuevas recordó entonces que tiene un contacto que, según dijo, lleva tiempo intentando conquistarla y se dedica a vender videojuegos en Plaza Meave, bazar del Centro Histórico de la Ciudad de México. Identificado como “Félix el gato”, recibió un mensaje de audio de la exalcaldesa para consultar precio y disponibilidad del título.

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“Voy a regalar unos aquí en mi TikTok”, dijo Cuevas en el mensaje. La exalcaldesa también envió un beso a su contacto y saludó a los comerciantes de la plaza.

Si el vendedor confirma la operación, Sandra Cuevas anunciará la dinámica para participar en una próxima transmisión en vivo.

CRÉDITO: X(@SandraCuevas_)

La propuesta sigue sin confirmarse ni tener fecha

Durante el directo, la exalcaldesa no confirmó la compra ni estableció requisitos para participar en el posible sorteo. Tampoco precisó cuántas unidades podría adquirir, quiénes recibirían los juegos o cómo elegiría a los ganadores.

Sandra Cuevas pidió a sus seguidores que le recordaran el ofrecimiento en una próxima transmisión. La idea apunta a entregar los ejemplares en Navidad, aunque la conversación con el vendedor no incluyó cotización ni confirmación de existencias disponibles.

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Cualquier dinámica dependerá de que la exalcaldesa retome el tema y comunique los detalles en un en vivo posterior.

(rockstargames.com)

El ofrecimiento generó burlas en redes sociales

La propuesta circuló en cuentas de usuarios en X, donde algunos cuestionaron el episodio. La cuenta La Catrina Norteña escribió: “Dice que ahora tiene ooootro pretendiente que vende videojuegos y va a ver con él para regalar varios GTA 6 a sus seguidores para Navidad. Es la misma que quiere ser jefa de Gobierno en el 2030”.

Otros usuarios respondieron con comentarios jocosos sobre la situación, como el de la cuenta El Gráfico, que preguntó a sus seguidores si se apuntarían a la posible dinámica.

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Las prácticas de compartir o regalar copias de videojuegos recién lanzados pueden derivar en sanciones de las plataformas, incluido el baneo de cuentas, al considerarse una violación a los términos de servicio.

Quién es Sandra Cuevas

Sandra Xantall Cuevas Nieves es una política y empresaria mexicana. Se convirtió en alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, para el periodo 2021-2024. Tras dejar el cargo, buscó una curul en el Senado de la República por Movimiento Ciudadano.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc reveló sus intenciones de buscar la Jefatura de Gobierno en 2030. (Cuartoscuro)

Actualmente combina proyectos empresariales, estudios y planes electorales. Dirige la empresa SC Diamond Group y mantiene la intención de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030.

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Qué estudió Sandra Cuevas

Según registros oficiales y declaraciones propias, su trayectoria académica incluye:

Licenciatura en Comercio Internacional por la Universidad del Valle de México (UVM), con título obtenido en junio de 2014.

Maestría en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ), con cédula registrada en enero de 2016.

Diplomados en mercados asiáticos y comercio exterior, con viajes de prácticas a Hong Kong, Shanghái, Pekín, Panamá, Canadá y Estados Unidos.

Estudios de doctorado en Derecho en el mismo CUEJ. Este 20 de noviembre, Cuevas anunció que concluyó la redacción de su tesis doctoral, titulada El Régimen Jurídico de las Alcaldías de la Ciudad de México , y que está lista para presentar su examen de grado.

Desde octubre de 2026, inició una nueva etapa académica en Comunicación y Periodismo en Madrid, España.

Revelan supuesto informe del CNI sobre Sandra Cuevas. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Controversia sobre sus grados

Su perfil académico ha sido tema de debate público. El Registro Nacional de Profesionistas acreditaba, hasta hace poco, solo una maestría, pese a que ella llegó a mencionar dos (Derecho Fiscal y otra en Derechos Humanos y Constitucional). Respecto al doctorado, distintas revisiones de ese registro no encontraron la cédula correspondiente, aunque un reporte reciente indica que la SEP avala dos cédulas profesionales en su plataforma.