Alcalde de Zapopan condiciona construcción del estadio de Atlas para evitar complicaciones de movilidad (Atlas FC)

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El Club Atlas proyecta construir un nuevo estadio en Zapopan dentro de un complejo que incluiría un centro comercial y espacios para conciertos y espectáculos. El alcalde Juan José Frangie señaló en conferencia de prensa que la viabilidad del recinto dependerá de obras de movilidad, accesos y estacionamiento financiadas por los inversionistas.

El alcalde expuso la postura del Ayuntamiento de Zapopan sobre el proyecto anunciado en octubre, que también contempla que los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UdeG) disputen partidos en el nuevo inmueble.

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El alcalde dijo que el municipio busca que la obra se concrete en Zapopan, pero precisó que aún no ha recibido documentación formal con las características del desarrollo ni con el plan de infraestructura requerido.

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El terreno previsto se ubica en un área cercana al Estadio de los Charros, el Auditorio Telmex, el Conjunto Santander de Artes Escénicas y la Biblioteca Juan José Arreola. La coincidencia de actividades en esos espacios ya genera carga vehicular, de acuerdo con las declaraciones de Frangie en conferencia de prensa.

“Es una zona compleja donde tenemos al Estadio de los Charros, tenemos al Auditorio Telmex, tenemos al Conjunto Santander de Artes Escénicas, la Biblioteca Juan José Arreola, tenemos un lugar que el día que hay un solo evento, con uno solo empieza a colapsarse la zona”, declaró el alcalde.

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Frangie citó como ejemplo un evento realizado el domingo anterior en el Estadio de los Charros, el cual, según afirmó, saturó las vialidades del entorno. Ante esa experiencia, pidió prever las condiciones que habría cuando coincidan un partido de Atlas y otros espectáculos en la zona.

“El domingo pasado tuvimos un evento de un artista aquí en los Charros y nos colapsó totalmente la zona, entonces imagínense un partido del Atlas pegado aquí”, expresó durante la conferencia de prensa.

La administración municipal revisará las propuestas de movilidad que presente la directiva del club. El análisis abarcará los accesos al predio, la distribución de vehículos y la operación de la zona en fechas con partidos, conciertos u otras actividades.

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Alcalde pide definir cajones de estacionamiento y rutas de acceso (Atlas FC)

Alcalde pide definir cajones de estacionamiento y rutas de acceso

El número de cajones de estacionamiento y la forma en que los asistentes llegarán a ellos son dos de los aspectos que deberán detallarse antes de avanzar en el proyecto, indicó Frangie. El alcalde planteó que esas decisiones deben incorporarse desde la planeación del complejo.

“Necesitamos ver cuántos cajones, dónde y cómo se va a llegar a esos cajones para que no se haga un caos toda la zona”, dijo el presidente municipal. Añadió que el Ayuntamiento está dispuesto a acompañar las revisiones técnicas con Atlas y su directiva.

La obra propuesta incluye un estadio y áreas comerciales, además de instalaciones para conciertos y espectáculos. Frangie señaló que esa combinación obliga a calcular la demanda vehicular de cada tipo de evento, no únicamente la asistencia prevista para los encuentros de fútbol.

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El alcalde mencionó que el proyecto podría aportar recursos para el mantenimiento del Centro Cultural Universitario de la UdeG, aunque aclaró que las necesidades viales derivadas del nuevo complejo deberán resolverse dentro de la inversión privada.

Los inversionistas tendrían que cubrir las obras complementarias ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Los inversionistas tendrían que cubrir las obras complementarias

Frangie sostuvo en la conferencia de prensa que ni el Gobierno de Jalisco ni el Ayuntamiento de Zapopan asumirán el costo de las obras que se requieran para permitir el funcionamiento del estadio y evitar afectaciones a las colonias cercanas.

“Lo que más nos interesa de este proyecto es que sí se haga en Zapopan, que se haga, pero necesitamos ver cuánto es lo que le van a poner y qué infraestructura va a tener que nos permita que el día que haya un partido, pues no haya ningún problema”, afirmó.

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El alcalde señaló que aún no se determina qué intervenciones serían necesarias. Entre las posibilidades mencionó la eventual construcción de infraestructura adicional, sin precisar obras, montos, plazos ni responsables técnicos.

“No sé si tengan que construir un segundo piso, no sé qué tengan que hacer. No hemos recibido todavía un papel, hay las mejores intenciones de inversión, pero que quede claro, eso no lo va a hacer ni el Gobierno del Estado ni lo va a hacer el Ayuntamiento, lo tendrán que hacer ellos”, declaró Frangie.

El Ayuntamiento de Zapopan indicó que sus direcciones y coordinaciones darán seguimiento a los planteamientos que presente la directiva de Atlas para revisar las condiciones de circulación, acceso y estacionamiento del complejo.

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