Las autoridades indicaron que Joselinne, la mujer que le llevaba las redes sociales al empresario y acuisada de ser parte de su secuestro, conocía a el "Topo" Foto: Fiscalía

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La Fiscalía de Jalisco confirmó que los restos humanos localizados en el río Santiago presentan coincidencia de ADN con el empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera, desaparecido desde el 30 de julio en la colonia El Batán, en Zapopan. Asimismo indagan la probable particiáción de César Daniel alias el “Topo”, líder de Los Deltas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el crimen ya que mujer implicada en su secuestro lo conocía.

La ficha de búsqueda permaneció activa porque los segmentos recuperados no correspondieron a un órgano vital, condición jurídica necesaria para dar de baja el registro por localización.

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Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, vicefiscal en Personas Desaparecidas, informó este jueves 19 de noviembre que el hallazgo ocurrió en agosto, en la zona del río Santiago. Los restos fueron enviados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para dictámenes periciales y estudios genéticos, debido a que no era posible identificarlos a simple vista.

“Se localizaron restos humanos que fueron sometidos a dictámenes de ADN, puesto que obviamente a simple vista no se podía saber a qué persona pudieran corresponder y son coincidentes con la genética de esta persona desaparecida”, explicó la funcionaria.

La coincidencia genética no bastó para cerrar formalmente la búsqueda de Cabezas Talavera. Trujillo Cuevas precisó que la Fiscalía no podía retirar su ficha mientras no encontrara un órgano vital entre los restos localizados.

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La búsqueda de Ricardo Cabezas permanece activa en el río Santiago

“Mientras no se localice un órgano vital, pues nosotros no podemos dar en automático la baja por su localización, pero sí hay restos humanos que coinciden con él”, afirmó la vicefiscal.

La Fiscalía mantuvo operativos de rastreo en el tramo del río Santiago donde encontró los segmentos humanos. Las diligencias buscaron localizar otros indicios que permitieran avanzar en la investigación sobre la desaparición del empresario.

Los familiares de Ricardo Cabezas Talavera fueron notificados sobre el resultado de los análisis genéticos. La dependencia les brindó acompañamiento psicosocial tras conocer la coincidencia de ADN.

Cabezas Talavera fue visto por última vez el jueves 30 de julio en la colonia El Batán, en Zapopan. Desde su desaparición, familiares y amigos realizaron manifestaciones para exigir acciones que permitieran localizarlo.

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Un día antes del anuncio sobre los restos, autoridades federales detuvieron en Zapopan a César Daniel “N”, alias “El Topo”, señalado como uno de los líderes de una célula de “Los Deltas”, grupo identificado como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante el operativo de madrugada murieron tres presuntos integrantes de esa organización.

“El Topo” sería investigado por ordenar la privación de la libertad

La vicefiscal señaló que existían “altas probabilidades” de que “El Topo” hubiera ordenado la privación de la libertad de Ricardo Cabezas, debido a que el empresario era una persona que potencialmente podría haberles redituado dinero.

La principal línea de investigación apuntó a un móvil económico. Después de la desaparición del empresario se registraron retiros de sus cuentas bancarias, y Joselinne “N”, detenida y vinculada a proceso en agosto por este caso, fue señalada por vaciar esos recursos.

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Las autoridades confirmaron que César Daniel “N” conocía a Joselinne “N” y que ambos coincidieron en distintos lugares. Hasta ese momento, la carpeta de investigación no acreditó una relación laboral directa entre ellos.

Trujillo Cuevas descartó que Ricardo Cabezas Talavera tuviera nexos con actividades ilícitas y sostuvo que era considerado víctima. La Fiscalía integraba los últimos datos de prueba para solicitar ante un juez una orden de aprehensión relacionada con su caso.

“El Topo” contaba con una orden de aprehensión vigente desde enero de 2025 por el secuestro del periodista Jaime Barrera. La Fiscalía también informó que había otras órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar dentro de la investigación por la desaparición de Cabezas Talavera.

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Las indagatorias también relacionaban a César Daniel “N” con el secuestro de Jaime Barrera, ocurrido en marzo de 2024. Con su detención, las autoridades buscaban avanzar contra la estructura de “Los Deltas”, que operaba en la zona metropolitana de Guadalajara.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que los restos humanos localizados en el río Santiago presentan coincidencia de ADN con el empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera, desaparecido desde el 30 de julio en la colonia El Batán, en Zapopan. La ficha de búsqueda permaneció activa porque los segmentos recuperados no correspondieron a un órgano vital, condición jurídica necesaria para dar de baja el registro por localización.

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Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, vicefiscal en Personas Desaparecidas, informó este jueves 19 de noviembre que el hallazgo ocurrió en agosto, en la zona del río Santiago. Los restos fueron enviados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para dictámenes periciales y estudios genéticos, debido a que no era posible identificarlos a simple vista.

“Se localizaron restos humanos que fueron sometidos a dictámenes de ADN, puesto que obviamente a simple vista no se podía saber a qué persona pudieran corresponder y son coincidentes con la genética de esta persona desaparecida”, explicó la funcionaria.

La coincidencia genética no bastó para cerrar formalmente la búsqueda de Cabezas Talavera. Trujillo Cuevas precisó que la Fiscalía no podía retirar su ficha mientras no encontrara un órgano vital entre los restos localizados.

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La búsqueda de Ricardo Cabezas permanece activa en el río Santiago

“Mientras no se localice un órgano vital, pues nosotros no podemos dar en automático la baja por su localización, pero sí hay restos humanos que coinciden con él”, afirmó la vicefiscal.

La Fiscalía mantuvo operativos de rastreo en el tramo del río Santiago donde encontró los segmentos humanos. Las diligencias buscaron localizar otros indicios que permitieran avanzar en la investigación sobre la desaparición del empresario.

Los familiares de Ricardo Cabezas Talavera fueron notificados sobre el resultado de los análisis genéticos. La dependencia les brindó acompañamiento psicosocial tras conocer la coincidencia de ADN.

Cabezas Talavera fue visto por última vez el jueves 30 de julio en la colonia El Batán, en Zapopan. Desde su desaparición, familiares y amigos realizaron manifestaciones para exigir acciones que permitieran localizarlo.

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Un día antes del anuncio sobre los restos, autoridades federales detuvieron en Zapopan a César Daniel “N”, alias “El Topo”, señalado como uno de los líderes de una célula de “Los Deltas”, grupo identificado como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante el operativo de madrugada murieron tres presuntos integrantes de esa organización.

“El Topo” sería investigado por ordenar la privación de la libertad

La vicefiscal señaló que existían “altas probabilidades” de que “El Topo” hubiera ordenado la privación de la libertad de Ricardo Cabezas, debido a que el empresario era una persona que potencialmente podría haberles redituado dinero.

La principal línea de investigación apuntó a un móvil económico. Después de la desaparición del empresario se registraron retiros de sus cuentas bancarias, y Joselinne “N”, detenida y vinculada a proceso en agosto por este caso, fue señalada por vaciar esos recursos.

Las autoridades confirmaron que César Daniel “N” conocía a Joselinne “N” y que ambos coincidieron en distintos lugares. Hasta ese momento, la carpeta de investigación no acreditó una relación laboral directa entre ellos.

Trujillo Cuevas descartó que Ricardo Cabezas Talavera tuviera nexos con actividades ilícitas y sostuvo que era considerado víctima. La Fiscalía integraba los últimos datos de prueba para solicitar ante un juez una orden de aprehensión relacionada con su caso.

“El Topo” contaba con una orden de aprehensión vigente desde enero de 2025 por el secuestro del periodista Jaime Barrera. La Fiscalía también informó que había otras órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar dentro de la investigación por la desaparición de Cabezas Talavera.

Las indagatorias también relacionaban a César Daniel “N” con el secuestro de Jaime Barrera, ocurrido en marzo de 2024. Con su detención, las autoridades buscaban avanzar contra la estructura de “Los Deltas”, que operaba en la zona metropolitana de Guadalajara.