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Friedrich Merz llegó a Ucrania para anunciar un paquete de ayuda militar y advirtió sobre el avance de Rusia

En una visita no anunciada, el jefe de Gobierno alemán prevé una reunión con el presidente ucraniano y, posteriormente, realizar un anuncio sobre el apoyo al país invadido. “Si no se detiene (al ejército ruso), tarde o temprano su maquinaria de guerra se volverá contra nosotros”, subrayó

El canciller alemán Friedrich Merz llega a una estación de tren en Kiev, Ucrania, el 4 de octubre de 2026, en medio del ataque de Rusia a Ucrania (REUTERS/Alina Smutko)
El canciller alemán Friedrich Merz llega a una estación de tren en Kiev, Ucrania, el 4 de octubre de 2026, en medio del ataque de Rusia a Ucrania (REUTERS/Alina Smutko)
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El canciller alemán Friedrich Merz llegó este domingo a Kiev acompañado por ejecutivos de empresas de defensa para anunciar 1.000 millones de euros (USD 1.126 millones) en ayuda militar y 350 millones (USD 394 millones) para reparar instalaciones energéticas afectadas por los ataques rusos.

Hoy viajé a Kiev porque Ucrania necesita todo nuestro apoyo en las próximas semanas”, afirmó Merz tras su arribo. El jefe del Gobierno alemán también señaló que Rusia ataca ciudades, edificios residenciales y centrales térmicas ucranianas.

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Si no se detiene a Rusia, tarde o temprano su maquinaria de guerra se volverá contra nosotros”, advirtió el canciller, que prevé reunirse con el presidente Volodimir Zelensky. “Hoy le diré al presidente Zelensky: ‘Puede seguir contando con nuestra ayuda’”, sostuvo Merz.

La delegación alemana incluye a la ministra de Economía, Katherina Reiche, y a directivos de Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence y Quantum Systems, entre otras compañías. La agenda contempla acuerdos para profundizar la cooperación industrial y militar entre Alemania y Ucrania.

El paquete de asistencia prevé la entrega de drones interceptores para enfrentar los aparatos de ataque rusos propulsados por reactores, cuyo uso se intensificó desde el verano. También abarca el impulso a la fabricación conjunta de armamento de largo alcance. Ucrania y Alemania esperan cerrar un acuerdo para producir drones, misiles y software relacionado. Zelensky anunció el miércoles, tras una conversación telefónica con Merz, que el entendimiento estaba próximo a completarse.

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El canciller alemán Friedrich Merz y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, caminan por una estación de tren en Kiev (Ucrania) el 4 de octubre de 2026 (REUTERS/Alina Smutko)
El canciller alemán Friedrich Merz y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, caminan por una estación de tren en Kiev (Ucrania) el 4 de octubre de 2026 (REUTERS/Alina Smutko)

Entre los proyectos figura la fabricación del dron interceptor Strila y sistemas asociados de defensa antiaérea. En abril, Quantum y la firma ucraniana WIY Drones anunciaron la creación de Quantum WIY Industries para desarrollar esa tecnología. El entendimiento también incluye el desarrollo y la producción conjunta de armas con un alcance superior a 1.000 kilómetros, que Ucrania podría emplear contra objetivos dentro de Rusia.

Merz prevé además plantear a las autoridades ucranianas la necesidad de avanzar con las reformas que reclaman los socios de la Unión Europea, entre ellas las vinculadas con la lucha contra la corrupción.

En paralelo a este escenario político, al menos ocho personas murieron y otras 83 resultaron heridas en las últimas 24 horas por una nueva oleada de ataques rusos contra Ucrania, que también alcanzó uno de los puentes sobre el río Dnipro en Kiev y provocó daños en instalaciones civiles de varias regiones.

La Fuerza Aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 157 drones de ataque y señuelo, incluidos aparatos Shahed y Gerbera. Las defensas antiaéreas interceptaron o neutralizaron 131, aunque se registraron impactos en 12 puntos del país y caída de restos en otros cinco.

En la capital ucraniana, un dron impactó contra el puente del Norte, que conecta ambas márgenes de la capital sobre el Dnipro. El alcalde Vitali Klitschko confirmó que dos personas sufrieron heridas y que el ataque dañó la calzada y el tendido eléctrico de los trolebuses.

El episodio se produjo un día después del ataque contra el puente del Sur y extendió a tres jornadas consecutivas los ataques rusos contra las vías estratégicas de la capital. Las autoridades de Kiev dispusieron restricciones de tránsito sobre varios cruces del río.

Un agente de policía inspecciona el lugar donde se encuentran viviendas particulares alcanzadas por un ataque aéreo ruso, el 3 de octubre (REUTERS/Sofiia Gatilova)
Un agente de policía inspecciona el lugar donde se encuentran viviendas particulares alcanzadas por un ataque aéreo ruso, el 3 de octubre (REUTERS/Sofiia Gatilova)

La mayor cantidad de víctimas se registraron en la provincia de Kharkiv, donde los ataques con bombas guiadas y drones dejaron cinco muertos y 49 heridos. En la ciudad de Kharkiv, dos personas murieron y 42 resultaron lesionadas tras ataques contra tres zonas urbanas.

Las explosiones provocaron daños en viviendas, un establecimiento educativo, edificios de oficinas, vehículos y redes eléctricas, según el gobernador regional Oleh Syniehubov.

En la provincia de Sumy, ataques con artillería, bombas guiadas y drones causaron tres muertos y diez heridos. Las autoridades locales reportaron daños en infraestructura civil de varios asentamientos. También se informaron heridos y daños en edificios residenciales, instalaciones portuarias y redes esenciales en las provincias de Dnipro, Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia y Mikolaiv.

(Con información de Reuters)

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