Colombia

Un soldado murió y otro resultó herido en Neiva, Huila, tras un ataque con drones explosivos de las disidencias de 'Iván Mordisco'

El Ejército Nacional informó que el hecho se registró en la vereda Aipecito, durante unas operaciones del Batallón de Artillería de Campaña N.° 9 Tenerife

Soldado muerto en Huila
Un soldado fue asesinado y otro resultó herido por un ataque con drones de las disidencias de Iván Mordisco en Huila - crédito Quinta División del Ejército Nacional
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Un soldado profesional murió y otro resultó herido tras un ataque con drones cargados con explosivos contra una unidad del Ejército Nacional en la vereda Aipecito, zona rural de Neiva, en el departamento del Huila, según lo reportado en la noche del viernes 2 de octubre de 2026 por las Fuerzas Militares.

Según informó la Quinta División del Ejército Nacional, el hecho ocurrió durante operaciones militares orientadas a la seguridad de la población civil. Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 9 Tenerife fueron atacadas con dispositivos explosivos improvisados transportados por drones.

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La institución atribuyó la acción a integrantes de la estructura Ismael Ruiz, que, de acuerdo con el comunicado publicado en sus redes sociales, pertenece al Bloque Central Isaías Pardo de la denominada Facción Mordisco, por lo que continuarán los operativos para dar con los responsables.

“Se produjo el fallecimiento del soldado profesional Samuel Pinzón Barliza”

A través de su cuenta de X, la Quinta División dio a conocer los detalles del combate entre las Fuerzas Militares y las disidencias de las Farc, al mencionar que, como resultado de este accionar criminal, dos militares resultaron lesionados y fueron evacuados para recibir atención médica especializada.

“Lamentablemente, debido a la gravedad de las heridas, se produjo el fallecimiento del soldado profesional Samuel Pinzón Barliza Ipuana, mientras que el segundo uniformado continúa en proceso de recuperación por heridas causadas por esquirlas”, añadió.

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Soldado muerto en Huila
El Comando de la Novena Brigada del Ejército Nacional explicó lo que pasó con el soldado Samuel Pinzón Barliza Ipuana - crédito @Ejercito_Div5/X

La Novena Brigada envió sus condolencias “a los familiares, allegados y compañeros de nuestro héroe de la patria. De igual manera, ha dispuesto un equipo multidisciplinario para brindar el acompañamiento profesional e institucional necesario a sus seres queridos en este difícil momento”.

Esta unidad militar rechaza y denuncia categóricamente este acto terrorista. El empleo indiscriminado de dispositivos explosivos improvisados mediante drones contra el personal militar constituye una flagrante violación de los derechos humanos y una infracción del derecho internacional humanitario (DIH)”, señaló.

Soldado muerto en Huila
El Ejército lamentó el asesinato de un soldado profesional por ataques de las disidencias de Iván Mordisco en Huila - crédito @COL_EJERCITO/X

La Quinta División finalizó con el siguiente mensaje: “Este Comando reafirma su compromiso constitucional e institucional con la región. Se intensificará la presencia y el desarrollo de operaciones militares para neutralizar las amenazas de estos grupos al margen de la ley y velar por la tranquilidad y protección de las comunidades del Huila”.

Seguridad en la semana de receso

La Novena Brigada del Ejército Nacional, por otro lado, dio apertura a la campaña Viaje Seguro, una iniciativa para garantizar la seguridad de quienes se movilizarán por las principales vías del departamento durante la semana de receso escolar, que inició en el peaje del corredor Neiva - Bogotá.

Más de 1000 soldados, en articulación con la Policía Nacional y demás autoridades, estarán desplegados estratégicamente en 83 puestos de control y puntos de presencia vial, con vigilancia permanente durante las 24 horas. El dispositivo contempla el empleo de las capacidades terrestres y aéreas del Ejército, mientras que, de manera simultánea, las tropas mantienen operaciones en profundidad para contrarrestar y neutralizar las amenazas de los grupos armados al margen de la ley y contribuir a la seguridad de los municipios huilenses”, mencionó la Novena Brigada en un comunicado.

Ejército Nacional
El Ejército en Huila activó un operativo de seguridad en las carreteras por la semana de receso escolar - crédito Novena Brigada del Ejército Nacional

El coronel Jhon Carlos Agudelo Acuña, comandante de la Novena Brigada (e), envió el mensaje de que “vivan y disfruten el Huila. Nosotros estaremos aquí, velando por su tranquilidad”, citado por el documento.

“Como parte de este acompañamiento, la Novena Brigada recordó a la ciudadanía que la seguridad es una responsabilidad compartida y puso a disposición las líneas 147 del Gaula Militar, para orientación y denuncias relacionadas con extorsión y secuestro, y la 107, para suministrar información que contribuya a la seguridad de la región. Con presencia permanente en las carreteras y en las zonas rurales, los soldados de la Novena Brigada reiteran su compromiso de acompañar a las familias durante esta semana de receso”, concluyó.

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