Captan tenso momento entre Jesse y Joy sobre el escenario: surgen acusaciones de lucha de egos

La intérprete expresó incertidumbre por su futuro profesional tras el anuncio de la separación del dúo mexicano. (Jovani Pérez)

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La pausa de la carrera de Jesse & Joy como dúo ha tomado otro significado y sigue proyectándose sobre los conciertos que los hermanos mantienen pendientes.

Cada mirada, distancia o gesto sobre el escenario ahora despierta preguntas entre sus seguidores, como ocurrió con videos grabados durante su reciente presentación en Santiago de Chile.

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El grupo Jesse & Joy dio a conocer la pausa temporal de sus actividades musicales conjuntas el 15 de septiembre. REUTERS/Ronda Churchill

Los clips muestran a ambos interpretando algunos de sus temas más conocidos. Usuarios de redes sociales encendieron el debate en las últimas horas al señalar la distancia que Joy marca en cada interacción con Jesse y relacionaron el momento con la separación temporal.

El gesto de Joy junto a Jesse que abrió el debate

La grabación comenzó a circular en TikTok a través de la cuenta @pelinegra. A partir de esa publicación, el momento se convirtió en tema de conversación entre seguidores del dúo.

Jesse se aproxima a Joy en medio de la interpretación de ¿Con quién se queda el perro? y ella toma distancia sobre el escenario.

Algunos usuarios señalaron que la expresión de la cantante parecía seria durante ese instante.

Las reacciones también cuestionaron la actitud de Jesse Huerta durante toda la interpretación.

Varios comentarios hablaron de una presunta lucha por el protagonismo, pero esas versiones parten de comentarios en el propio video.

Los seguidores del dúo señalan la expresión seria de la cantante durante la canción ¿Con quién se queda el perro? (Crédito espcial: TikTok/ @Pelinegra)

En este sentido, el video no aclara si existió un desacuerdo entre Jesse y Joy, pero llega en un momento en que la relación profesional de los hermanos está bajo mucha tensión.

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Sin una explicación de los artistas, un acercamiento de segundos basta para que las redes construyan sus propias versiones sobre el futuro del dúo.

Otro ángulo del show alimentó las especulaciones en redes

La misma usuaria compartió otro video de la presentación en Chile mientras interpretan 3 A.M. En su publicación escribió que Joy no se acercaba ni por error a Jesse, lo que provocó que más personas revisaran los movimientos de los músicos durante el concierto.

Algunos usuarios compararon la sonrisa de Jesse con la actitud que atribuyeron a Joy . Otros defendieron a la cantante y señalaron que tendría derecho a mantener distancia.

Las publicaciones también retomaron mensajes de Mónica León, esposa de Jesse. Parte de los seguidores los interpretó como indirectas hacia Joy, aunque no hay una confirmación de que estuvieran relacionados con ella.

Bajo la descripción "Joy Joy no se acercaba ni por error a Jesse", las imágenes circulan en un contexto de tensión dentro de la relación profesional de los músicos. (Crédito especial: TikTok/ @Pelinegra)

Hasta este 2 de octubre, ninguno ha emitido una postura sobre los videos. La escena deja una imagen abierta: los hermanos comparten escenario mientras sus seguidores buscan respuestas en cada gesto.

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La separación del dúo cambia el significado de cada presentación

Cada aparición conjunta de Joy y Jesse recibe ahora una atención distinta. Los seguidores siguen sus gestos sobre el escenario desde que el dúo anunció una separación temporal en sus actividades.

El 15 de septiembre se dio a conocer la pausa del proyecto. Los hermanos todavía deben cumplir presentaciones que ya tenían programadas como parte de sus compromisos musicales.

Joy Huerta acudió sola a una conferencia el 22 de septiembre en el Auditorio Nacional . Jesse no asistió a ese encuentro con medios.

La intérprete dijo que conoció la decisión de su hermano 20 minutos antes de que se difundiera el comunicado. También habló de la incertidumbre que siente ante una etapa profesional sin él.

Jesse Huerta trabaja en un proyecto alterno llamado Jesse y Los Supernovas .

Joy sabía de esa iniciativa, aunque sus declaraciones mostraron que no esperaba el anuncio de la pausa en ese momento.

Jesse Huerta enfocará ahora sus esfuerzos en un concepto alterno titulado Jesse y Los Supernovas. (Foto de archivo)

De esta manera, la pausa no ha detenido los conciertos ya acordados, pero sí cambió el clima alrededor de cada presentación.

Mientras ambos cumplen con esas fechas, el público sigue atento a las señales que puedan anticipar qué pasará con Jesse & Joy cuando termine esta etapa.