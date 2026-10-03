Abelardo de la Espriella exigió la rendición de dos jefes del Clan del Golfo en Sucre y anunció refuerzos de seguridad: “Se entregan o los daremos de baja”

El mandatario exigió a los dos líderes del grupo criminal que se entreguen a la justicia o serán dados de baja por las autoridades - crédito @BluRadioCo/X

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El presidente Abelardo de la Espriella volvió a dejar claro que, bajo su mandato, le dará prioridad a los operativos de la fuerza pública y el Ejército contra las organizaciones criminales en todo el país, como se vio en sus casi dos meses de administración con los golpes a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), entre otros.

El jefe de Estado le envió un mensaje a dos cabecillas del grupo criminal Clan del Golfo (también conocidas como Autodefensas Gaitanistas de Colombia) para que se entreguen a la justicia, pues, de lo contrario, les ordenará a las autoridades que sean dados de baja, una medida que ha generado debate por la efectividad de sus resultados y las polémicas imágenes de cadáveres en bolsas durante sus intervenciones al público.

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De otro lado, De la Espriella aprovechó su presencia en Sucre para anunciar algunas medidas para apoyar al departamento, una de ellas es para el sector ganadero y la otra son instrucciones al Ejército para fortalecer la seguridad de los ciudadanos.

“Tienen fecha de expiración”

El viernes 2 de octubre, el presidente habló en el departamento de Sucre sobre los golpes a los grupos criminales en el país y se refirió a dos de los cabecillas de las Autodefensas Gaitanistas, a los que exigió que se entreguen a las autoridades o serán abatidos en los operativos que ha liderado desde el primer día de mandato.

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“Este mensaje es para los cabecillas del clan del Golfo, alias Felipe y alias Sebastián: vamos por ustedes. Tienen fecha de expiración. Van a saber lo duro que muerde el tigre. O se entregan o los vamos a dar de baja como en derecho corresponde. Cuando el Estado se decide, nunca pierde. Cuando son las armas de la República y las leyes del Estado las que se aplican, el pueblo siempre gana”, dijo el mandatario.

Abelardo de la Espriella dejó claro que está dispuesto a dar de baja a los cabecillas del Clan del Golfo, si no se someten a la justicia - crédito Presidencia

De otro lado, De la Espriella explicó una de sus propuestas para el departamento: “Es viable instalar plantas de sacrificio porque necesitamos avanzar simultáneamente en legalidad, trazabilidad, sanidad y protección de nuestros ganaderos. Y eso, por supuesto, va a evitar que el abigeato se exacerbe como ha venido ocurriendo en el departamento. El hecho de poder contar con esas plantas de sacrificio, de alguna manera, reduce ostensiblemente ese terrible flagelo que golpea al departamento de Sucre”.

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Sobre el fortalecimiento de la presencia territorial, el jefe de Estado confirmó que “se dispusieron dos pelotones de Infantería de Marina que reforzarán las capacidades de seguridad en todo el departamento de Sucre. Asimismo, nuestra fuerza pública asumió el compromiso de destinar recursos para mejorar y fortalecer el sistema de cámaras de seguridad. Porque la tecnología, queridos amigos, tiene que convertirse en una herramienta efectiva para prevenir el delito, identificar a los responsables y reaccionar oportunamente”, añadió.

Abelardo de la Espriella también habló sobre medidas en Sucre para el sector ganadero y la seguridad del departamento - crédito Presidencia

El presidente finalizó al decir que “la instrucción es una sola: proteger, controlar y golpear. Donde el crimen intente establecer una ruta, llegará el Estado. Donde pretendan intimidar a la población, llegará nuestra Fuerza Pública con total contundencia y determinación. Y donde exista una economía criminal ilegal, vamos a trabajar para desmantelarla”.

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“Destrabar una cantidad de proyectos significativos”

El ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, también habló sobre los resultados del empalme territorial en Coveñas: “Uno de los retos más grandes en el departamento de Sucre es poder destrabar una cantidad de proyectos significativos en materia de vivienda y materia de agua”.

“Pero de forma inmediata, 1.300 mejoramientos de viviendas que venían estancados hace años para varios municipios del departamento han sido agilizados para que en los próximos meses puedan estar siendo ejecutados”, señaló.

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, anunció las primeras medidas para mejorar las condiciones de los ciudadanos en Sucre - crédito Ministerio de Vivienda

Beltrán también mencionó que “de la misma manera, 102 viviendas rurales que tienen una inversión de más de 12.000 millones que nos permiten, de una u otra manera, mejorar y garantizar la vida de las personas que viven en el sector rural de este departamento”.

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“En materia de agua, hay más de siete proyectos que están siendo evaluados para destrabar y ponerlos en acción, pero también alcantarillado, a varios municipios del departamento”, terminó de decir el ministro de Vivienda.