México

Abandonan paquete sospechoso en vagón del Metro y policías descubren que se trataba de churros

La seguridad ingresó al vagón donde se encontraba el cargamento tras el reporte de una usuaria en las redes sociales

Un agente con chaleco amarillo y casco sostiene un megáfono en un vagón de metro con una caja en el piso y pasajeros sentados.
Un reporte en redes solicitó la revisión de una caja que contuvo churros de venta (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante la mañana del 2 de octubre del 2026, una mujer internauta informó al Sistema de Transporte Colectivo Metro que una caja misteriosa se encontraba en uno de los vagones del tren, con dirección a Barranca del Muerto, de la Línea 7.

En su mensaje escribió el número de serie para identificar el metro donde se encontraba dicho cargamento con insignia de una marca popular de botana y tenía bajo alerta a los usuarios que viajaban en dicho convoy.

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Tras el llamado, el Sistema de Transporte Colectivo Metro activó el protocolo de seguridad para que los guardias de la Línea 7 entraran a la cabina y verifiquen los artículos que había dentro de ella.

Finalmente, fotografías difundidas en las redes sociales muestran que, en el interior de la caja sospechosa, había paquetes de sabrosos churros. El hallazgo generó reacciones y comentarios humorísticos entre los internautas.

En contraparte, hubo gente que lamentó que la persona responsable de ese cargamento, haya olvidado los churros dentro de un vagón del Sistema de Transporte Colectivo Metro sin dejar a un lado que el área de seguridad canalizó el prisma rectangular tras el reporte de esta mañana.

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Una caja de cartón abierta con churros envueltos en papel sobre un suelo de baldosas y los pies de una persona con botas
Una caja tenía churros tras ser olvidada en el vagón del metro (X / MetroCDMX)

“Lo bueno es que no fue nada grave, lastima por el que olvidó los churros”. “No inventen, a quién se le olvidó su venta”, “Si hubiera sido un celular o una cartera olvidados, no dicen nada y la gente se lo queda... pero como es una caja de churros entonces si lo reportan a objetos perdidos”, dicen algunos mensajes de la red social X, antes Twitter.

“Me puse triste por quién lo olvidó, a lo mejor le urgía la feria de la venta de hoy”, ”Haré una oración en su nombre, aunque no sepa quién es, aunque no sirva de nada; le deseo el bien y que no se modifique tanto por su error, debió tener la cabeza a tope para que le pase eso", comentaron otras cuentas digitales.

Churros: tradición, venta ambulante y sabor dulce en México

Churros en un plato junto a una taza de chocolate, una freidora de aire abierta y una manga pastelera sobre una mesa de madera.
Este postre se vende en distintas versiones en la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, los churros son un antojito dulce elaborado con masa frita y su presentación más común es alargada y con estrías, aunque también se venden en ruedas, espirales o porciones pequeñas.

Los churros suelen llevar los siguientes ingredientes: azúcar, canela o ambos. En algunos establecimientos, su preparación es relleno de: cajeta, chocolate, crema pastelera o lechera. También se venden acompañados de chocolate caliente.

Generalmente los churros se comen como postre o antojo recién hechos y calientes. Es común acompañarlos con chocolate caliente, café o atole. Además, existen varias presentaciones que a la gente gusta por su sabor a México:

Existen los clásicos churros delgados, los churros rellenos de cajeta, chocolate o crema, en forma de llanta o espirales grandes que se venden en ferias, mercados y en las churrerías.

La presencia de este antojito dentro de la caja encontrada en el vagón del Metro, permite suponer que el paquete podía estar relacionado con la venta de alimentos. Las fotografías muestran varios churros acomodados y envueltos en papel.

Costo promedio de los churros en la Ciudad de México

Una mano sostiene una bolsa blanca con churros y un parche de Harry Styles sobre la bolsa; detrás, filas de personas en una calle con un paso de cebra.
El gesto del cantante para sus fans en CDMX se entregó hasta agotar existencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de este postre en la CDMX cambia según la zona, el tamaño y si el churro lleva relleno de cajeta, chocolate, crema, queso con zarzamora u otros sabores.

  • Churro tradicional: los vendedores suelen entregar este tipo de churros entre 7 y 15 pesos por pieza, en puestos y mercados.
  • Orden de churros tradicionales: están entre 25 y 50 pesos, según la cantidad.
  • Churro relleno: ronda entre 25 y 50 pesos. En negocios de entrega aparecen opciones de 38 a 42 pesos por pieza.
  • Presentaciones con helado, chocolate o toppings: pueden ir de los 80 a 120 pesos o más.

Cuál es el origen de los churros y cómo se popularizaron en México

Emturyc para uso de Inhouse
Los churros forman parte de uno de los desayunos más tradicionales. (Emturyc)

Los churros se asocian con España, aunque su origen preciso sigue en debate. Una de las versiones más extendidas dice que pastores de la península ibérica freían una masa sencilla de harina, agua y sal sobre fogatas. El nombre se relaciona con la oveja churra, cuyos cuernos habrían inspirado la forma curva de algunas piezas.

La receta era sencilla, con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación adaptable a cocinas domésticas, puestos y celebraciones. En México, el antojo se mezcló con una tradición local de cacao. El chocolate caliente mexicano, preparado con cacao, azúcar y canela, se convirtió en uno de sus acompañamientos más comunes.

Así surgió una combinación que hoy identifica a muchas churrerías del país: churros recién hechos con chocolate, café de olla o atole. El antojito se extendió como dulce de venta callejera en: plazas, mercados, ferias y fiestas patronales.

Su bajo costo de producción, la posibilidad de prepararlo al momento y el aroma de la masa frita facilitaron su presencia en puestos semifijos. Con el tiempo, México desarrolló versiones propias de este postre. El azúcar con canela adquirió mayor presencia y se hicieron comunes los churros rellenos de cajeta, chocolate, crema, lechera, dulce de leche y mermeladas.

La caja de churros encontrada este viernes 2 de octubre en un convoy de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con dirección a la estación, Barranca del Muerto, resume la presencia cotidiana de este antojito en la Ciudad de México.

(Imagen ilustrativa Infobae)
Una pareja disfruta de churros con chocolate caliente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque el paquete se reportó como un objeto sospechoso, la seguridad del STC confirmó que contenía churros envueltos en papel y aparentemente listos para entrar en venta.

Esto es una muestra de cómo este postre de raíz española, adaptado en México con azúcar, canela y rellenos, mantiene su lugar en la venta callejera y la vida diaria de la capital mexicana.

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