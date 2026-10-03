Colombia

En imágenes: fuerte aguacero en Ibagué dañó el Teatro Tolima, obligó a evacuar una graduación, derribó árboles y afectó semáforos

La gobernadora Adriana Magali Matiz explicó que, hasta el momento, no se reportan personas heridas. De la misma manera, confirmó que se activaron las acciones de atención y verificación en la capital tolimense

El aguacero daló árboles, inundó calles y dañó hasta semáforos - crédito @ROCHIGALEANO/X
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Un fuerte aguacero que cayó durante la tarde del viernes 2 de octubre de 2026 en Ibagué, Tolima, provocó diversas afectaciones en la ciudad, entre ellas: caída de árboles, daños en vehículos y fallas en la red semafórica. Las autoridades informaron que no hay reportes de personas heridas.

De hecho, las autoridades confirmaron que la emergencia obligó a evacuar el Teatro Tolima, donde se desarrollaban ceremonias de grado. Videos difundidos en redes sociales mostraron la entrada de agua a través del cielo raso, mientras asistentes abandonaban el recinto entre gritos y bajo la lluvia.

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció en sus redes sociales e indicó que se activaron las acciones de atención y verificación tras las filtraciones en uno de los principales escenarios culturales de la ciudad.

Las fuertes precipitaciones registradas durante la tarde de este viernes en Ibagué ocasionaron afectaciones en la infraestructura del Teatro Tolima, mientras en este escenario se desarrollaban ceremonias de grado”, afirmó Matiz.

“De manera inmediata, se activaron las acciones de atención y verificación de la situación. Gracias a Dios, no se reportan personas heridas entre los asistentes a las actividades que se desarrollaban en el lugar”, agregó.

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Este fue el reporte de la gobernadora del Tolima - crédito @AdrianaMatizTol/X
Este fue el reporte de la gobernadora del Tolima - crédito @AdrianaMatizTol/X

De la misma manera, la mandataria departamental aseguró que, a través de las entidades y equipos técnicos correspondientes, se realizará “una inspección detallada de la infraestructura, con el propósito de establecer el alcance de los daños y definir las intervenciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y recuperar las áreas que hayan resultado afectadas”.

Por otra parte, a través de videos en redes sociales se conoció que hasta la infraestructura del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué sufrió daños menores por los fuertes vientos que acompañaron la fuerte precipitación.

Así quedaron algunas calles de Ibagué tras el aguacero - crédito @tolimastereo/X
Así quedaron algunas calles de Ibagué tras el aguacero - crédito @tolimastereo/X

El Rincón del Vinotinto, una plataforma informativa de deportes del departamento, informó que hubo afectaciones en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. ”El escenario estaba en óptimas condiciones antes del aguacero”, informaron.

Adolfo Mora, administrador del centro deportivo, afirmó que “en nuestro estadio, lastimosamente, tuvimos la caída y el desprendimiento total de cinco vallas publicitarias con su respectiva estructura metálica. Igualmente, algunas sillas de la parte oriental también sufrieron alguna afectación y en nuestro mástil de iluminación algunas de las luminarias quedaron orientadas hacia otro sitio debido a los fuertes vientos”.

El vendaval se llevó vallas publicitarias y dañó sillas en el complejo deportivo - crédito @rinconvinotinto/X

Mora afirmó que ocurrieron daños e interrupciones en el servicio de energía.

“Sin embargo, ya estamos revisando que todo se encuentre en normalidad para el uso de los escenarios y la disposición de los eventos deportivos que tiene nuestra ciudad de Ibagué”, dijo.

Así fue la fuerte escena que ocurrió en Ibagué - crédito @SVCNoticias/X

Así fue el daño en el Teatro Tolima: el testimonio de uno de los testigos de la emergencia

Andrés Francel, que vio con sus ojos la evacuación del teatro, relató en un video que publicó en sus redes sociales que, en medio de la lluvia, se escuchó un ruido dentro del escenario.

Escuchamos un estruendo y resulta que había gradas y unas partes del Teatro Tolima realmente se cayeron, tuvieron que evacuar el teatro”, afirmó.

Francel señaló que aún no estaba claro qué elementos cedieron durante la emergencia, mientras sucedió la evacuación. En los videos que circulan en las redes sociales solo se ven cayendo objetos del techo.

Un testigo de los hechos relató cómo se vivió la evacuación del Teatro Tolima - crédito @andresfrancel/X

No se sabe muy bien si fueron solo unas molduras. Dicen que estaba también entrando agua por el fuerte aguacero que estuvo cayendo en el centro de la ciudad. Parece que unas partes de la cubierta, no sé si del cielo raso o de las molduras, es decir, la decoración, la yesería interna, colapsaron”, sostuvo.

El testigo agregó que en el lugar había ambulancias dispuestas para atender cualquier situación y expresó preocupación por el estado del inmueble. Y, para finalizar, recordó el valor patrimonial del recinto, como un “bien de interés cultural de carácter nacional”.

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