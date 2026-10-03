Bruno Mars le dedicó conmovedoras palabras a Karol G tras el estreno del videoclip de ‘Dance With Me’: “Mi Julieta”

Karol G protagoniza el nuevo video de Bruno Mars y continúa alimentando los rumores de noviazgo entre ambos - crédito captura de pantalla Bruno Mars / YouTube

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Bruno Mars publicó un mensaje cargado de elogios hacia Karol G luego de que la artista colombiana protagonizara el videoclip de Dance With Me, tema incluido en su más reciente álbum, The Romantic.

En el texto que acompañó el lanzamiento, el intérprete escribió “Gracias por ser mi Julieta en este video musical”, una frase que se transformó en el centro de la conversación entre los seguidores de ambos artistas.

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El mensaje surgió después de que la cantante aceptara sumarse al proyecto, en medio de una agenda que incluyó tres conciertos de estadio consecutivos y la grabación de su propio videoclip para Still.

Mars destacó ese esfuerzo como uno de los motivos detrás de su gratitud: “Verte trabajar ha sido tan inspirador”, escribió en la publicación.

El norteamericano sumó a Karol G como su pareja para el videoclip de su más reciente sencillo - crédito YouTube

En el mismo texto, Mars hizo un recuento de los proyectos que ya había realizado junto a Karol G y los vinculó con el tono de telenovela que atraviesa el nuevo videoclip. “Me siento honrado de decir que hicimos música juntos, actuamos juntos y ahora protagonizamos juntos una telenovela de alto drama”, escribió en tono jocoso.

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El cantante cerró su mensaje con una referencia directa al nombre de pila de la artista: “El mundo necesita tu luz y tu voz, Carolina”. Esa frase fue una de las más comentadas por los seguidores que siguen de cerca la relación profesional entre ambos desde hace varias semanas.

Bruno Mars dedicó palabras de cariño para Karol G tras su aparición en el videoclip de "Dance With Me" - crédito @brunomars/Instagram

La cantante paisa contestó directamente en la publicación con una frase que mantuvo el juego planteado por el videoclip: “Forever your princesa, Carolina”. La interacción reforzó la cercanía pública que ambos artistas han mostrado desde el estreno de su colaboración musical Still, lanzada semanas atrás.

Ninguno de los dos artistas confirmó la existencia de una relación sentimental, ante lo que el público optó por debatierse entre interpretar las señales o divertirse con lo que, consideran, podría ser una estrategia publicitaría.

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Karol G respondió en la publicación de Bruno Mars y se declaró "forever your princesa" - crédito @brunomars/Instagram

Así iniciaron los rumores de romance

Antes del estreno del videoclip, Bruno Mars y Karol G ya habían compartido escenario. El 15 de agosto, ambos interpretaron Still por primera vez en vivo durante un concierto de la colombiana en el SoFi Stadium de Los Ángeles. La canción, incluida en el álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto, representó una de las pocas incursiones recientes de Karol G en el idioma inglés dentro de su discografía.

La artista explicó en ese momento que el tema conectó con una etapa personal que atravesaba cuando lo escuchó por primera vez, y destacó el acompañamiento de Mars durante la grabación, en particular en la pronunciación en inglés. La presentación en vivo derivó después en un videoclip oficial que incluyó imágenes de los ensayos y del recorrido previo al show.

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La cantante ya había sumado a Mars como su invitado en "Still", tema que apareció en su LP 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto' - crédito @karolg/Instagram

La promoción de Still ya había dejado frases que alimentaron las especulaciones sobre la relación entre ambos. Mars escribió en ese entonces que parecía estar “enamorándose de una latina”, un comentario que sus seguidores asociaron de inmediato con la colombiana.

Semanas después, el 28 de septiembre, el cantante reaccionó con humor a un momento en el que Karol G bailó con Drake durante un concierto en Houston, y escribió en Instagram: “¡Tengo que recuperarla! ¡Debo recuperarla! ¡La voy a recuperar!”. La colombiana compartió esa publicación en sus propias redes, un gesto que mantuvo activa la conversación entre sus seguidores en los días previos al estreno de Dance With Me.

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