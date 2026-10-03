Yahir rompe en llanto por su mamá con Alzheimer y lanza dolorosa reflexión a sus seguidores

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Tras convertirse en el sexto lugar de La Casa de los Famosos México 2026, Yahir dejó el reality y, en una entrevista posterior, terminó protagonizando uno de los momentos más emotivos relacionados con su salida.

El cantante habló sobre su familia y, particularmente, sobre su mamá, quien enfrenta Alzheimer, situación que lo llevó a hacer una reflexión sobre el tiempo que ha dejado pasar junto a sus seres queridos.

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Yahir rompe en llanto al hablar de su mamá y lamenta el tiempo perdido

Fue al recordar a su mamá cuando Yahir no pudo contener las lágrimas. El cantante reconoció que durante años estuvo físicamente cerca de ella, pero no siempre estuvo verdaderamente presente, pues las obligaciones laborales y las distracciones cotidianas terminaron ocupando momentos que ahora considera muy valiosos.

El cantante rompió en llanto al pensar en su mamá (captura de pantalla)

“No solo se vive una vez, solo se muere una vez. Perdí mucho tiempo. Mi mamá estaba enferma”, expresó Yahir entre lágrimas.

El intérprete explicó que en varias ocasiones llegaba a casa y se encontraba a solas con su mamá, pero en lugar de aprovechar ese momento, utilizaba el celular o atendía llamadas relacionadas con el trabajo. Mientras tanto, ella esperaba para poder conversar con él.

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“Muchas veces dejas de estar, estando ahí. Muchas veces llegaba a mi casa con mi mamá y estábamos ella y yo solos y perdía tiempo en el celular o agarraba una llamada”, recordó.

La situación adquirió todavía mayor peso cuando Yahir habló de su regreso a Hermosillo y de la incertidumbre que siente respecto a la memoria de su madre.

“Me estoy muriendo por llegar a Hermosillo, porque no sé si mi mamá se acuerde de mí”, confesó.

A partir de esa experiencia, el cantante aseguró que ahora comprende de otra manera la importancia de estar presente. Su mensaje no se quedó únicamente en su experiencia personal, pues pidió a sus seguidores dejar de lado aquellas distracciones que terminan alejándolos de las personas importantes.

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“No pierdan el tiempo en cosas que no sirven pa’ nada. Vayan, abracen a los suyos, bésense, disfruten las comidas, disfruten los desayunos, procúrense, ayúdense, ámense”, dijo.

Para Yahir, la reflexión también está relacionada con lo que vivió durante su permanencia en el reality, donde tuvo la oportunidad de reencontrarse con su hijo Ian.

Ese momento, explicó, le ayudó a dimensionar todavía más el valor de compartir tiempo con la familia y de no postergar esos encuentros.

¿Qué es el Alzheimer, la enfermedad que padece la mamá de Yahir?

El Alzheimer es una enfermedad del cerebro que deteriora progresivamente la memoria y otras capacidades relacionadas con el pensamiento.

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, los problemas de memoria suelen encontrarse entre los primeros signos, aunque también pueden aparecer dificultades para encontrar palabras, razonar, tomar decisiones o realizar actividades cotidianas.

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Conforme avanza la enfermedad, la pérdida de memoria y la confusión pueden aumentar, y en determinadas etapas algunas personas pueden presentar dificultades para reconocer incluso a familiares y amigos. Sin embargo, la evolución y los síntomas pueden variar de una persona a otra.

En el caso de la mamá de Yahir, el cantante ha hablado públicamente de su diagnóstico y de cómo esta situación ha cambiado su manera de valorar los momentos que comparte con ella.

Precisamente por ello, su preocupación por llegar a Hermosillo y no saber si todavía será reconocido por su madre se convirtió en uno de los momentos más dolorosos de su conversación.

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El artista cerró su reflexión insistiendo en que el tiempo con los seres queridos no debe darse por sentado: “Es lo más importante que tenemos. No solo se vive una vez, solo se muere una vez”.

Yahir regresará una última vez a La Casa de los Famosos México

Aunque su participación terminó al quedar en sexto lugar, Yahir tendrá una última aparición dentro de La Casa de los Famosos México.

El cantante volverá junto con los demás habitantes para la fiesta de reencuentro previa a la gran final, por lo que tendrá la oportunidad de despedirse nuevamente del espacio que ocupó durante casi diez semanas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)