MC le roba piezas a Morena en Nuevo León: Brenda Velázquez renuncia a la bancada en el Congreso y se une al partido naranja. (Foto: redes sociales)

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La tarde de este 2 de octubre, la bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León disminuyó sus integrantes, ya que la legisladora Brenda Velázquez dejó al partido y se unió a las filas de Movimiento Ciudadano (MC).

La decisión de la legisladora deja en desventaja a los morenistas, debido a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y los emecistas cuentan con 10 legisladores cada uno, mientras que Morena se quedó solo con seis.

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Así justificó Brenda Velázquez su salida de Morena

A través de un comunicado en sus redes sociales, Brenda Velázquez confirmó su salida de la bancada de Morena y su incorporación a Movimiento Ciudadano. La diputada sostiene que el grupo parlamentario naranja representa mejor sus intereses y su vocación de servicio a la comunidad.

Señala que las decisiones tomadas por la dirigencia nacional de Morena respecto a Nuevo León no coinciden con sus principios ni con su convicción sobre el servicio público.

Salida de Brenda Velázquez deja en desventaja a Morena en Nuevo León. (Foto: redes sociales)

Velázquez afirmó que, como diputada, no encontró dentro de la bancada de Morena los espacios de participación que esperaba. Sostuvo que llegó a la política para servir a la gente, no a un partido, y que esa convicción permanece intacta. Con ello, cierra esta etapa con la tranquilidad, dice, de ser congruente con sus principios.

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La legisladora reiteró su compromiso con la gente de Escobedo, describió su salida de Morena no como una despedida, sino como el inicio de una nueva etapa para continuar su trabajo en Nuevo León.

Movimiento Ciudadano corresponde decisión de la exmorenista

A través de sus redes sociales, los emecistas dieron la bienvenida a la legisladora local, destacando su ingreso al partido con un breve mensaje:

“Hoy se suma a los naranjas una mujer que conoce las calles y escucha a la gente. Con su energía y su experiencia, el movimiento sigue creciendo para seguir dando buenos resultados. ¡Qué gusto tenerte en el equipo, Brenda!”.

MC le roba piezas a Morena en Nuevo León: Brenda Velázquez renuncia a la bancada en el Congreso y se une al partido naranja. (Foto: redes sociales)

La coordinadora de la bancada en el Congreso de Nuevo León, Sandra Pámanes, también le dio la bienvenida:

“La Bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado da la bienvenida a la Diputada Brenda Velázquez, quien se incorpora al Grupo Legislativo para continuar trabajando en una agenda común en beneficio de las y los ciudadanos de Nuevo León”.

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¿Quién es Brenda Velázquez, la nueva integrante de MC en NL?

La información disponible sobre el perfil de Brenda Velázquez apunta a que ya va por su tercera militancia en un partido político, ya que antes de MC y Morena, fue parte del PAN. Su carrera en Acción Nacional comenzó en 2004, cuando se integró como miembro activo del partido y ocupó cargos como coordinadora de Comunicación y coordinadora distrital del PAN en San Nicolás, Nuevo León.

Velázquez es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta además con una maestría en Administración por TecMilenio y una maestría en Ciencias de la Familia por el Instituto Superior de Estudios para la Familia.

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Su trayectoria legislativa inició en 2009, cuando fue electa diputada local en la LXXII Legislatura del Congreso de Nuevo León, donde preside la Comisión de Juventud. En 2012 fue candidata a diputada federal por el PAN y, un año después, se convirtió en consejera nacional del partido.

En 2015 llegó a la Cámara de Diputados como diputada federal propietaria en la LXIII Legislatura, cargo que ocupó hasta 2018. Ese mismo año, previo a su llegada al Congreso federal, se desempeñó como directora de Cultura en San Pedro, Nuevo León.

Antes de su carrera legislativa, Velázquez ocupó distintos puestos en la administración pública municipal. Entre 2012 y 2015 fue directora de Normatividad de la Secretaría de Contraloría de Monterrey.

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De 2006 a 2009 fungió como directora Administrativa de San Nicolás, y entre 2005 y 2006 trabajó como funcionaria del Departamento Jurídico de Nacionalización y Naturalización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de directora administrativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de ese mismo municipio.

Actualmente, Velázquez se desempeña como diputada local propietaria en la LXXIV Legislatura del Congreso de Nuevo León, cargo que ejerce desde 2024, el cual seguirá desempeñando en las filas de los emecistas.