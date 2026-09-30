Mamá de Abelito no se queda callada e inicia proceso legal en contra de Naim Darrechi y Agustín Fernández

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La madre de Abelito, Cristina Romero Álvarez, anuncia el inicio de acciones legales por presunto abuso sexual tras los hechos ocurridos el pasado 27 de septiembre de 2026 durante la fiesta de cumpleaños de su hijo.

En un comunicado firmado por la firma Abogados CUR, la mujer señala tocamientos y roces corporales sin su consentimiento por parte de tres jóvenes del medio artístico, identificados por sus iniciales.

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El documento, fechado este 29 de septiembre en la Ciudad de México, describe los hechos como “tocamientos y roces corporales” ocurridos “con la excusa de estar bailando” en la celebración realizada en el club nocturno El Palomazo.

Darrechi revela que se disculpó primero con la madre de Abelito y asegura que ella le dijo que no se sintió molesta. (Captura de pantalla @naimdarrechi / CUARTOSCURO)

Naim Darrechi y Agustín Fernández son los señalados, según las iniciales

El comunicado identifica a las personas señaladas únicamente por sus iniciales: N.A.D, de nacionalidad española; A.F.R, de nacionalidad argentina, y L.E.G.G, de nacionalidad mexicana. Las dos primeras corresponden a Naim Darrechi y Agustín Fernández, ambos vinculados públicamente al caso desde que se difundieron los videos de la fiesta.

“Será la autoridad competente quien investigue lo ocurrido y determine las responsabilidades que correspondan conforme a la ley”, señala el texto firmado por Romero Álvarez. La firma legal no adelanta ante qué instancia se presentará la denuncia ni la fecha estimada para hacerlo.

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Cristina Romero, mamá de Abelito, anuncia acciones legales contra Naim Darrechi y Agustín Fernández (@lamamadeabelito)

El delito podría configurar abuso sexual con pena de uno a seis años

El artículo 176 del Código Penal de la Ciudad de México establece que existe abuso sexual cuando hay tocamientos sin la intención de llegar a la cópula, entre ellos caricias, roces corporales o representaciones sexuales implícitas. La pena prevista para este delito va de uno a seis años de prisión.

Los videos difundidos en redes muestran al creador de contenido español, Naim Darrechi, bailando “muy pegado” a la señora Cristina Romero, acercándose por la espalda de forma intempestiva. En un audio filtrado, el influencer reconoce ante otro creador de contenido: “le apoyé todo, se la recargué en el cuello”.

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Naim Darrechi con la mamá de Abelito (Captura/X)

Naim Darrechi ofreció disculpas y después insistió en que hubo consentimiento

Naim Darrechi se disculpó públicamente en una transmisión por la plataforma Kick horas después de conocerse los videos. “Ayer cometí el error de bailarle a la mamá de Abelito sin saber que era la mamá de Abelito, muy pegado, muy irrespetuoso. No fue algo que estuvo bien”, declaró entonces.

Horas más tarde, el influencer español publicó un segundo video en el que cambió su versión. “Yo no la noté incómoda. Yo noté que había consentimiento y que realmente no era algo que le estuviera desagradando”, afirmó, en referencia al baile que describió como “un perreo intenso, irreverente”.

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Naim Darrechi pide disculpas a Abelito (Instagram)

Agustín Fernández retiró su comunicado de disculpas horas después

Por su parte, el argentino Agustín Fernández, quien también aparece en los videos bailando junto a Darrechi y la madre de Abelito, publicó un comunicado de disculpas que retiró posteriormente de su perfil. “Ante los lamentables hechos y las faltas de respeto que vivió la señora Cristina Romero Álvarez, madre de nuestro querido Abelito, quiero expresar públicamente mis disculpas”, escribió antes de eliminar el mensaje.

En una transmisión posterior, el modelo argentino ofreció una versión distinta de los hechos. “Vean el video de nuevo, viéndolo desde mi punto de vista que jamás fue faltarle al respeto. Siempre lo más educado posible y más con una persona mayor”, declaró.

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El creador de contenido ofreció disculpas a la familia de Abelito por su comportamiento en el baile que generó señalamientos de acoso hacia Cristina Romero Álvarez. (@agus.fernandezr)

Abelito había adelantado que evaluaba acciones legales con su equipo

Días antes del comunicado de su madre, Abelito se pronunció en sus historias de Instagram sin mencionar directamente a Darrechi. “No apruebo el tipo de situaciones donde le falten el respeto a mis amigos y mi familia”, escribió el influencer mexicano.

En transmisiones posteriores, Abelito adelantó que su equipo legal evaluaba la posibilidad de denunciar por abuso sexual. “Pídele disculpas a ella y ruega a Dios que lo haga, porque si no lo hace, créeme que yo le voy a dar hasta donde tope. Tengo un equipo legal donde estamos viendo”, declaró el cumpleañero.

El comunicado de Cristina Romero concluye con un llamado a colectivos de mujeres y organizaciones de derechos humanos para acompañar a víctimas de violencia sexual. “Nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento”, señala el documento firmado por la madre de Abelito.

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