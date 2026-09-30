El Comando Norte de EEUU colaboró en las sanciones contra “El Mayito Flaco” y su red criminal

El Mayito Flaco, líder de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. (FOTO: DEA)

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El Comando Norte de Estados Unidos confirmó este 29 de septiembre su participación en la inteligencia que respaldó las sanciones del Departamento del Tesoro contra Los Mayos del Cártel de Sinaloa. A través de un mensaje en la red social X, la dependencia militar detalló que el Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JIATF-CC) proporcionó “análisis fusionados, conocimiento operativo y comprensión compartida de las redes financieras y de facilitación vinculadas a los cárteles”.

Esta colaboración permitió, según el brazo militar de EEUU, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) “expusiera y presionara a líderes, facilitadores e infraestructura financiera de los cárteles”, según el comunicado militar. La medida del Tesoro sancionó a 25 empresas y 21 personas, entre ellas Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, líder de la facción Los Mayos tras el secuestro y entrega de su padre, El Mayo Zambada.

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El JIATF-Counter Cartel participó en la investigación con desarrollo de inteligencia

El JIATF-CC publicó un mensaje independiente donde precisó su rol operativo en la acción. “A través del desarrollo de inteligencia y el intercambio de información, el JIATF-CC del Comando Norte asistió al Tesoro y a los socios de la misión en esta operación mayor que sancionó a 21 individuos y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa”, señaló el organismo. La publicación cerró con la frase “ningún facilitador está fuera de alcance”.

La investigación de la OFAC se desarrolló en paralelo con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y contó con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS). También participó la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado.

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El Mayito Flaco encabeza la facción Los Mayos tras el secuestro y entrega de “El Mayo” en 2024

El Mayito Flaco, con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, nació en Anaheim, California, en 1982. Según los datos revelados este 29 de septiembre, cambió su nombre en Estados Unidos a Fernando Sicairos Aispuro en 2001 para ocultar sus vínculos con el crimen, aunque permaneció como figura clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa durante dos décadas bajo la tutela de su padre, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”.

Parte de los sancionados por vínculos con Los Mayos. Crédito: Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Un gran jurado federal del Distrito Sur de California lo acusó formalmente en julio de 2014, junto con otros líderes del cártel, por narcotráfico y lavado de dinero. Tras el arresto de El Mayo en julio de 2024, estalló una lucha interna que enfrentó a Los Mayos con la facción rival Los Chapitos, en una guerra que las obligó a reorganizarse y buscar nuevos liderazgos.

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La OFAC designó también al círculo cercano de Mayito Flaco, integrado por Hildegardo Gastelum García, alias “Aldo”, asesor y propietario de un negocio hotelero en Culiacán que financió la guerra contra Los Chapitos con ingresos ilícitos. Además, se dio a conocer que los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”, y Francisco Javier Mendoza Uriarte trabajaron previamente para El Mayo antes de alinearse con su hijo; el primero es hoy jefe de seguridad de Los Mayos.

Otro señalado, identificado como Lorenzo Castillo Maldonado, cumplía cadena perpetua antes de que individuos vinculados al cártel sobornaran a funcionarios mexicanos para liberarlo. Presuntamente contrató sicarios por órdenes del Mayito Flaco para asesinar a miembros de cárteles rivales en el sur de California.

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Las sanciones alcanzaron a políticos corruptos y jefes de plaza en Baja California

El Tesoro reclasificó a los hermanos Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, jefes de plaza en Tijuana previamente sancionados en agosto de 2023. En febrero de 2026, el Departamento de Justicia y el Programa de Recompensas por Narcóticos abrieron una acusación sustitutiva contra La Rana por narcoterrorismo y ofrecieron recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a la captura de ambos hermanos.

Los tres lugartenientes de Aquiles y La Rana identificados fueron Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”, son señalados como responsables de transportar fentanilo hacia Estados Unidos. La pareja de Gordo Flubber, Ilia Elizabeth Felix Rivera, fue identificada por utilizar su casa de cambio Galerías Centro Cambiario, conocida como “Magic Casa de Cambio”, para lavar dinero mediante transacciones espejo con casas de cambio del sur de California.

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Los hermanos Torres fueron señalados por sus presuntos nexos con El Ruso. Crédito: OFAC

El caso de narcocorrupción más señalado involucró a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, y su hermano Luis Alfonso Torres Torres. Presuntamente Carlos Torres utilizó su influencia política para proteger las operaciones de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder de la subfacción Los Rusos en Mexicali, mientras recibía pagos mensuales del exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, a cambio de permitir el control del cártel sobre la policía municipal. El Departamento de Estado le revocó la visa a Carlos Torres en mayo de 2025 por su supuesta afiliación al cártel.

Una red de lavado de dinero operó entre Mexicali y Tijuana

La OFAC señaló también a Marco Antonio Moreno Gómez Santélices y Carlos Villela Gómez Santélices, presuntos asociados de Jesús González Lomelí, un lavador de dinero. Ambos operaron una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento con base en Tijuana que también lavó dinero para el Cártel de Sinaloa y para “La Rana”.

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Además, Jerónimo Javier Vera Ayala, socio comercial de González, participó en narcotráfico y lavado de dinero a través de negocios conjuntos. Su hermano, Jorge Mario Vera Ayala, trabajó con múltiples cárteles y funcionó como enlace central para la actividad criminal en Tijuana.

En Mexicali, la OFAC señaló a Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública municipal, por recibir sobornos de “El Ruso” a cambio de ceder el control de la policía municipal al cártel. Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno estatal, proporcionó favores políticos a José Ángel Rivera Zazueta, líder del Cártel de Sinaloa reclasificado en esta acción.

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Rivera Zazueta fue señalado como propietario de la casa de cambio Mia Centro Cambiario y de la empresa de transporte Rivos Servicios, utilizadas para lavar dinero del cártel. Diosvany Samuel Chapotin Villalba, asociado suyo, traficó cocaína y metanfetamina, además de emplear cuentas bancarias comerciales en Estados Unidos y transacciones con criptomonedas para transferir fondos ilícitos de regreso a México.