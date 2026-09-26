Colombia

Comunidad en el Meta denuncia que tropas del Ejército retuvieron a una familia y mataron a un campesino que intentó auxiliarlos

El grupo de militares habría usado a dos menores como escudos humanos, de acuerdo con lo que detalla el comunicado oficial emitido por parte de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, del municipio de La Macarena

Desde la JAC se señaló que varios animales sufrieron afectaciones en medio del temor que siente la familia y la comunidad en la vereda Vereda Guaduales Nueva Esperanza, que no sabe nada del paradero del cuerpo del campesino Luis Carlos Mojica Guzmán - crédito archivo Ejército | Comunidad Vereda Guaduales Nueva Esperanza | Corresponsalías Populares
Desde la JAC se señaló que varios animales sufrieron afectaciones en medio del temor que siente la familia y la comunidad en la vereda Vereda Guaduales Nueva Esperanza, que no sabe nada del paradero del cuerpo del campesino Luis Carlos Mojica Guzmán - crédito archivo Ejército | Comunidad Vereda Guaduales Nueva Esperanza | Corresponsalías Populares
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Una delicada de denuncia se conoció por medio de organizaciones sociales y de derechos humanos la tarde del viernes 25 de septiembre de 2026, y en la que se señala a miembros del Ejército Nacional de Colombia por parte de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, ubicada en jurisdicción del municipio de La Macarena (Meta).

De acuerdo con lo que menciona el comunicado emitido el 22 de septiembre de 2026, pero que solo días después resonó por medio de redes sociales y portales regionales, tropas del Ejército habrían retenido a una familia campesina en medio de un operativo en el que acabaron con la vida de un campesino identificado como Luis Carlos Mojica Guzmán, un vecino que se acercó al lugar para auxiliarlos, según la versión por parte de la JAC.

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La denuncia se refiere a hechos ocurridos el mismo martes 22 de septiembre en una vivienda rural donde estaban Yuli Andrea Motta Tovar, Luis Carlos Guerrero Real y sus dos hijos menores de edad.

En el documento difundido por la comunidad, se relató que los militares llegaron hacia las 12:30 p. m. y retuvieron a los integrantes de la familia.

La Junta de Acción Comunal señaló que Motta fue abordada mientras ordeñaba y que, presuntamente, fue amarrada, golpeada e interrogada. El escrito también sostiene que los demás integrantes de la familia permanecieron bajo control de los uniformados dentro de la vivienda.

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- crédito JAC Vereda Guaduales Nueva Esperanza
Los hechos se presentaron pasado el mediodía del martes 22 de septiembre, pero los hechos solo se conocieron por parte de la opinión pública hasta el viernes 25 de septiembre - crédito JAC Vereda Guaduales Nueva Esperanza

La comunidad afirma que un vecino recibió disparos al acercarse a la finca

Hacia las 3:35 p. m., Mojica Guzmán habría llegado en bicicleta al lugar tras advertir la presencia militar y la situación de la familia.

En su testimonio, la comunidad aseguró que el hombre no portaba armas y que su intención era verificar lo ocurrido.

Según la denuncia, los militares habrían disparado contra Mojica Guzmán sin mediar advertencia. Pero uno de los aspectos más delicados en el comunicado es que se afirmó que los uniformados le gritaban insultos al campesino mientras sonaban las detonaciones.

La Junta indicó que la víctima era un civil y miembro de la acción comunal de la vereda Puerto Cachicamo, y también cuestionó que, después del hecho, el cuerpo no fuera entregado a sus familiares ni a la comunidad.

“En horas de la tarde noche, la comunidad logra entrar al lugar de los hechos, en donde encuentran a una familia devastada, en estado de pánico, una madre y unos niños llorando aterrados por tan horrible suceso, la comunidad en su ejercicio de verificación de los hechos, encuentran casquillos, impactos de bala y rastros del asesinato del señor Luis Carlos Mojica Guzmán”, describieron los miembros de la JAC en el pronunciamiento.

- crédito JAC Vereda Guaduales Nueva Esperanza
El comunicado señala que a uno de los campesinos que trató de intervenir "lo tiran al suelo y le apuntan con el fusil" - crédito JAC Vereda Guaduales Nueva Esperanza

La Junta pidió investigar un posible montaje contra la víctima

La organización comunitaria mostró su preocupación por el traslado del cuerpo por parte de las tropas y solicitó a las autoridades establecer si existió un posible montaje para presentar al campesino como integrante de un grupo armado.

En el comunicado se denuncia que, tras la muerte de Mojica Guzmán, se registraron disparos en el sector.

La comunidad detalló en su pronunciamiento que los militares habrían utilizado a la familia retenida como escudo humano (incluidos los dos menores) y que amenazaron a campesinos que intentaron intervenir para proteger a los menores de edad, y “violando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, menciona el documento.

Solicitan protección para la familia, los niños y los testigos

La comunidad pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo identificar a todos los militares que participaron en el procedimiento y establecer las responsabilidades por la muerte de Mojica Guzmán y el trato denunciado contra la familia.

Entre las solicitudes también figura una investigación sobre las presuntas agresiones contra Yuli Andrea Motta, medidas de seguridad para los niños, los testigos y los habitantes de la vereda, así como garantías para evitar represalias.

La Junta de Acción Comunal reclamó reparación para la familia y garantías de no repetición para la población campesina de Guaduales Nueva Esperanza. Además, solicitó que las instituciones nacionales realicen seguimiento al caso y esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido.

- crédito @Indepaz/X
Desde Indepaz se pidió que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo verifique "de manera urgente lo ocurrido" - crédito @Indepaz/X

Indepaz le pidió una investigación a la Fiscalía luego de lo que ocurrió

Por medio de un mensaje desde su cuenta de X, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se refirió a la denuncia la misma tarde del viernes y destacó que “lo ocurrido debe ser esclarecido de manera urgente, independiente y transparente.

“Es necesario establecer las circunstancias de la muerte de Luis Carlos Mojica, identificar las unidades que participaron en la operación y esclarecer qué ocurrió con su cuerpo. Asimismo, deben garantizarse la protección de la familia, de los niños y de los testigos, evitando cualquier forma de presión o estigmatización”, añadió la publicación por parte de la ONG (Organización No Gubernamental).

Al final, desde Indepaz se solicitó “a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo verificar de manera urgente lo ocurrido, y al Ejército Nacional entregar información pública y suficiente sobre la operación y sobre la situación de Luis Carlos Mojica Guzmán”.

Hasta el momento, desde el Ejército Nacional se confirmó a Infobae Colombia que el caso se encuentra bajo investigación.

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