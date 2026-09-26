El plan de José Manuel Restrepo para atraer grandes fondos internacionales: proyecta llegada de inversiones tras reuniones

José Manuel Restrepo anunció la llegada de inversiones millonarias a Colombia para reactivar la economía - crédito Mike Segar/Reuters

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El vicepresidente José Manuel Restrepo asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas donde dijo que el objetivo del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, es reposicionar a Colombia como un país confiable para la inversión, exigir cambios en el funcionamiento del organismo y reclamar una definición internacional del terrorismo.

La delegación colombiana planteó que Naciones Unidas debe reducir la burocracia, ganar eficiencia y concentrarse en resultados para las sociedades. Restrepo sostuvo que la defensa de los derechos humanos debe aplicarse sin distinciones ideológicas.

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A propósito, confirmó, en diálogo con Semana, que mantuvo reuniones con más de 300 inversionistas interesados en sectores como infraestructura, energía, inteligencia artificial, computación y agroindustria. Algunos operan en Colombia, otros evalúan ingresar al país y un tercer grupo analiza nuevas oportunidades de inversión.

La exigencia de una definición internacional del terrorismo

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo habló sobre exigencia de una definición internacional del terrorismo - crédito Brendan McDermid/Reuters

El Gobierno de Abelardo de la Espriella considera terrorista a quien asesine, secuestre, use explosivos o reclute niños. Restrepo dijo que Colombia pidió a los organismos multilaterales definir ese concepto y establecer medidas para enfrentarlo mediante intercambio de inteligencia, cooperación judicial y coordinación entre países.

“El mensaje del presidente es coherente: lucha activa contra el terrorismo, lucha activa contra la violencia y la construcción de una nación que de verdad recupere la confianza”, sostuvo. También cuestionó los procesos de Paz Total del gobierno anterior, que, según su visión, derivaron en una relación de convivencia con grupos criminales y en la designación de algunos de sus integrantes como gestores de paz.

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JP Morgan es uno de los interesados en invertir en Colombia - crédito Eduardo Munoz/Reuters

Restrepo aseguró que la confianza internacional se fundamenta en el respeto por las reglas de juego, la institucionalidad, la democracia, la independencia de las ramas del poder público, la iniciativa privada y la libertad de empresa. Conforme a sus afirmaciones, representantes de fondos de inversión transmitieron que perciben un país con mayor certidumbre.

El funcionario mencionó conversaciones en J.P. Morgan, donde, dijo, distintos fondos expresaron interés por inversiones en Colombia. La percepción, añadió, se apoyaría en la expectativa de un marco institucional estable y en la posibilidad de que la inversión genere empleo y beneficios sociales.

Energía, minerales y la meta de crecer 6%

El vicepresidente de la República señaló que a meta oficial es que la economía colombiana crezca 6%, dentro de la denominada misión Crecer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La energía solar y eólica concentraron parte del interés de los potenciales inversores, de acuerdo con el vicepresidente Restrepo. También mencionó en la misma conversación proyectos relacionados con plantas termoeléctricas, exploración de gas y petróleo y regasificación.

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El representante del Gobierno afirmó que Fabio Arjona, ministro de Ambiente, impulsa decisiones de licenciamiento ambiental que, en su opinión, combinan sostenibilidad y ejecución. Cuestionó las políticas basadas en la “teoría del decrecimiento” y señaló que la cartera de Minas, en cabeza de María Arboleda, trabaja para que el sector tenga un carácter estratégico.

Colombia, aseguró, tiene oportunidades en cobre, litio, níquel, minerales y tierras raras. El Ejecutivo también busca ordenar las cuentas públicas mediante un plan de austeridad fiscal y otro de crecimiento económico, después de recibir lo que Restrepo calificó como un “desastre fiscal”.

La meta oficial es que la economía colombiana crezca 6%, dentro de la denominada misión Crecer. Restrepo vinculó ese objetivo con la llegada de capitales y la ampliación de la actividad productiva.

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Tesla también estaría interesado en invertir en Colombia - crédito Reuters

Entre las empresas y sectores con los que afirmó haberse reunido figuran Tesla, compañías de alimentos, firmas farmacéuticas vinculadas a bienes básicos, empresas de infraestructura y fondos especializados en ese rubro. El economista también mantuvo encuentros con XP Investments, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Business Council for International Understanding, Council on Foreign Relations y Council of the Americas.

El vicepresidente de la República también concluyó que los fondos soberanos y otros actores financieros ven actualmente a Colombia “con muy buena cara”.