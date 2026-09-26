“Entró al cuarto de mi mamá”: Bárbara Islas denuncia acoso de un fan desde hace más de siete años y teme por su seguridad

La conductora y actriz Bárbara Islas denuncia a través de un video haber sufrido acoso durante más de siete años por parte de un seguidor. En su testimonio, relata incidentes en sus lugares de trabajo, su domicilio y la casa de su familia, así como mensajes amenazantes recibidos en redes sociales. Al final del video, muestra información sobre la Ley Valeria, una propuesta legislativa en la Ciudad de México para tipificar y sancionar el delito de acecho.

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Bárbara Islas pide la intervención de las autoridades ante el temor por su seguridad, luego de denunciar que un hombre identificado como Miguel M. la habría acosado durante más de siete años y medio. La actriz expuso el caso en un video de Instagram, donde cuestiona si alguna institución actuará antes de que ocurra una agresión.

La también conductora sostiene que el hombre ha seguido sus movimientos profesionales, se habría presentado cerca de su domicilio y habría buscado a integrantes de su familia en Puebla. Su denuncia ocurre mientras la llamada Ley Valeria, que busca tipificar el acecho como delito autónomo a nivel federal, permanece como tema de discusión legislativa.

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Islas difundió el mensaje después de identificar una nueva alerta: el presunto acosador habría enviado mensajes a su hermana con amenazas. “¿Quién va a actuar primero, las autoridades o él?”, pregunta la actriz al final de su video.

Bárbara Islas describe un acoso que inicia con peticiones de fotos

La actriz relata que Miguel M. se acercó a ella como un seguidor habitual. Al principio, señala, acudía a los eventos en los que ella se presentaba y le pedía fotografías.

“Llevo más de siete años y medio siendo acosada por Miguel M. Todo comenzó muy cordial. Un fan que iba a cada uno de los lugares donde me presentaba, me pedía una foto, yo era muy amable”, dice Bárbara Islas.

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Con el paso del tiempo, el comportamiento de esa persona habría cambiado. Según su testimonio, las peticiones dejaron de limitarse a una fotografía y comenzaron a incluir contacto físico que ella no deseaba.

“Después fue subiendo de tono, me pedía si podía abrazarme, darme un beso en el cachete. Esto fue mucho más incómodo”, señala en el video publicado en Instagram.

(Instagram)

Islas sostiene que el hombre también reaccionaba contra otras personas que se acercaban a ella durante sus apariciones públicas. La actriz afirma que comenzó a insultar a quienes buscaban tomarse una imagen con ella.

“Después empezó a insultar a toda la gente que iba también a pedir una foto”, relata. La conducta, de acuerdo con su versión, dejó de ser la de un fan y se convirtió en una presencia que alteraba su rutina.

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La actriz no precisa en el video cuándo ocurrieron cada uno de estos episodios. Sí expone que el presunto acoso se ha extendido durante más de siete años y que habría tenido expresiones presenciales y digitales.

El hombre habría llegado hasta la casa de Bárbara Islas

Uno de los momentos que más le preocupa a la actriz ocurrió cuando el hombre presuntamente llegó a su domicilio. Islas cuenta que un policía que trabaja con ella le avisó que esa persona estaba afuera y quería ingresar.

“Más adelante me siguió a mi casa. Mi policía me llamó y me dijo que esta persona estaba afuera de la casa y que quería entrar”, afirma.

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La actriz dice que pidió ayuda a elementos de seguridad. De acuerdo con su relato, la respuesta fue que no podían intervenir porque el hombre se encontraba en la vía pública.

“Le hablé a la policía y la policía dijo que no podía hacer nada porque estaba en vía pública”, añade. Ese episodio, según su denuncia, no puso fin a los acercamientos.

Islas asegura que el sujeto se presentó en tres ocasiones en Puebla, entidad de donde es originaria, para buscar a su madre y a sus hermanas. La primera visita habría terminado con el ingreso del hombre a la casa familiar.

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“Se presentó tres veces en Puebla, de donde soy, a casa de mi mamá y mis hermanas, pidiendo ver a mi mamá”, expone la actriz.

La primera vez, según lo que cuenta, el presunto acosador logró llegar hasta el cuarto de su madre. Ahí habría expresado que quería casarse con ella.

“Logró entrar incluso hasta el cuarto de mi mamá para decirle que quería casarse conmigo”, sostiene Islas. La actriz no explica cómo habría conseguido entrar al domicilio.

En otra ocasión, el hombre habría encontrado a su madre en la cochera. Islas afirma que su mamá estaba acompañada y que el sujeto pidió a la otra persona retirarse para hablar con ella.

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“La segunda vez encontró a mi mamá en la cochera. Mi mamá iba acompañada y esta persona le dijo que por favor se fuera”, recuerda.

La actriz asegura que el acoso continúa tras la muerte de su madre

La denuncia de Bárbara Islas incluye un hecho posterior a la muerte de su madre. La actriz dice que el hombre volvió a buscar información de ella y de sus hermanas en el domicilio familiar.

Bárbara Islas

“Más adelante mi mamá falleció y él se apareció y habló con la chica doméstica preguntándole por mí, por mis hermanas y por cómo iba mi vida”, expresa.

La actriz sostiene que el hombre ha compartido contenido relacionado con ella en redes sociales. Menciona publicaciones en X, Facebook e Instagram, además de ataques contra personas cercanas.

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“Todo esto siempre publicándolo en redes sociales como X, como Facebook, como Instagram y volviéndose muy incómodo”, afirma.

Islas agrega que sus exparejas, compañeros de trabajo y familiares habrían sido blanco de insultos. La actriz no mostró en el video las publicaciones o mensajes a los que se refiere.

“Insultando a mi expareja, a mis compañeros de trabajo y a toda mi familia”, dice. La exposición pública de su caso busca que las autoridades atiendan los reportes de acecho antes de que aumenten las amenazas.

La artista también relata que recientemente vio al hombre afuera de las instalaciones de Televisa. Para ella, ese encuentro elevó la preocupación por el alcance que el presunto acosador tendría sobre sus actividades cotidianas.

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“Recientemente lo vi afuera de Televisa y esto se puso muy preocupante”, señala. Islas vincula ese episodio con mensajes que, asegura, fueron enviados de forma directa a su hermana.

(Foto: Instagram / @barbaraislas)

Los mensajes a su hermana elevan la alerta de Bárbara Islas

La actriz dice que el hombre escribió a su hermana con una advertencia que interpreta como una amenaza. De acuerdo con Islas, el mensaje menciona a ambas.

“Le mandó a mi hermana mensajes directamente diciéndole que él ya no va a tener piedad ni de mí ni de ella”, denuncia.

La frase llevó a la conductora a hacer público un caso que, según dice, ha vivido durante años. Islas pide que las instituciones no esperen a que ocurra una agresión para intervenir.

“Les pido a las autoridades que prioricen el tema, pues muchas personas sufrimos acecho y es la antesala de delitos mucho peores”, sostiene la actriz.

Su llamado pone el foco en las dificultades que enfrentan las víctimas cuando las conductas denunciadas no incluyen una agresión física inmediata. Islas afirma que, en su experiencia, hubo episodios que no derivaron en una acción oficial.

Las manos de una persona sostienen un teléfono móvil con una interfaz de red social junto a una libreta y una taza en una estancia iluminada por una lámpara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intérprete no informa si ya presentó una denuncia formal contra Miguel M. ni si cuenta con medidas de protección. En su publicación, insiste en que el acecho debe atenderse antes de que se convierta en otro delito.

“Actualmente, la única manera de proceder legalmente es con la Ley Valeria, la cual se encuentra en comisiones aquí en la Ciudad de México”, dice. La declaración se refiere a la discusión legislativa sobre una reforma federal contra el acecho.

Los mensajes de apoyo piden acciones para proteger a la actriz

La publicación de Islas recibió mensajes de respaldo de familiares, amistades y seguidores. Las respuestas coincidieron en pedir que las autoridades atiendan el caso y en recomendarle que tome precauciones.

“Estamos contigo, pedimos que las autoridades tomen acciones”, escribió una persona en los comentarios. Otros mensajes expresaron preocupación por la seguridad de la actriz ante los hechos que relató.

“Dios mío, no estás sola”, se lee en otra respuesta. Varias personas señalaron que el caso muestra la necesidad de contar con mecanismos legales contra el seguimiento y las amenazas reiteradas.

También hubo mensajes que se refirieron a la aprobación de la Ley Valeria. “Espero de corazón que esa ley se apruebe, nadie merece vivir con ese miedo”, comentó otra persona.

Entre las reacciones aparece un llamado a mantener la presión sobre las instituciones. “Sigamos presionando a las autoridades. Gracias por hacerlo público y crear conciencia. No estás sola”, señala otro comentario.

La publicación se convirtió en un espacio de apoyo para la actriz, pero también en una conversación sobre los límites de la protección institucional frente a conductas que pueden ocurrir en la calle, en redes sociales o cerca de los domicilios de las víctimas.