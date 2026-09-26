México

Fiscalía de Michoacán niega nexo entre supuesto tráfico de menores en Zamora y hallazgo de 1,600 dientes de leche en Zacapu

Un video viral difundido en 2019 cobró fuerza en X luego de que la madre buscadora Margarita López denunció el hallazgo de restos de menores en una fosa clandestina

Composición con dos mujeres en una calle a la izquierda y personal pericial realizando excavaciones en un terreno a la derecha
Autoridades de Michoacán descartan relación entre la investigación por supuesto tráfico de menores en Zamora y los trabajos periciales realizados en Zacapu. (X / Facebook: Margarita López)
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Un video que data de 2019, donde una supuesta residente de Zamora, Michoacán, denuncia haber visto el traslado de varios cuerpos de menores apilados en un tráiler, resurgió tras la denuncia de un colectivo de madres buscadoras sobre el hallazgo de mil 600 dientes de leche localizados entre 2021 y 2023 en fosas clandestinas en el municipio de Zacapu.

El caso de los 1,600 dientes de leche en Zacapu

El hallazgo obtuvo atención pública luego de que el periodista Óscar Balderas retomó el caso en su canal Territorio Rojo. “En Michoacán hay una fosa donde estarían los restos de cientos de niños de entre 1 y 6 años. La evidencia: mil 600 dientitos de leche hallados por peritos de Fiscalía General de México y el colectivo Buscando Cuerpos en Todo México”.

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Balderas consignó denuncias hechas por la activista y exdiputada local Margarita López en 2023, según datos periodísticos. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán negó tener pruebas sobre el descubrimiento: “Esta institución no cuenta con registro del hallazgo de piezas dentales atribuidas a menores en Zacapu”, indicó en un comunicado.

En respuesta, la madre buscadora contradijo a la dependencia y afirmó que personal participó en la recuperación de los restos.

“En el operativo del hallazgo de los 1600 dientitos de leche participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán con un oficio de comisión para dar seguridad perimetral, y todo está documentado en la averiguación previa. Participaron un MP federal, personal de servicios periciales de la FGR Mexico quienes realizaron las cadenas de custodia de los restos recuperados”.
En un campo de exterminio en Zacapu, Michoacán, fueron hallados dientes de aproximadamente 80 niños debido a que peritos determinaron que los dientitos de leche eran pequeños y pertenecían a niños menores de 12 años encontrados desde 2021 Foto: Colectivo Buscando cuerpos
En un campo de exterminio en Zacapu, Michoacán, fueron hallados dientes de aproximadamente 80 niños debido a que peritos determinaron que los dientitos de leche eran pequeños y pertenecían a niños menores de 12 años encontrados desde 2021 Foto: Colectivo Buscando cuerpos

En entrevista con Luis Chaparro para el programa Pie de Nota, Margarita López agradeció que el caso finalmente tenga la atención pública.

“En aquel momento y, desafortunadamente, nadie nos hizo caso. El gobernador (Óscar Bedolla) mandó bajar las notas periodísticas cuando hicimos visible aquello, pero afortunadamente se quedó documentado”, señaló la activista.

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Asimismo, subrayó que el Colectivo Buscando Cuerpos llevó a antropólogos forenses para analizar los restos debido a que instancias estatales y federales solo brindaron resguardo a los miembros del colectivo.

“En la barranca de Santa Rita señalamos algunos de los cráneos de niños pequeños, de entre cuatro y seis años, que habían sido localizados ahí. Ignoramos la forma en que hayan sido ejecutados.
Nosotros llevamos peritos en antropología forense, arqueólogos y antropólogos que nos pueden determinar las causas de las muertes, la temporalidad de los cuerpos cuando no están cremados. Pero en el caso preciso de los dientitos de leche, no podemos determinar ni las causas ni la temporalidad, porque estaban calcinados los restos", explicó Margarita López.

Fiscalía asegura que video de supuesto tráfico de menores en Zamora es falso

No obstante, el escrutinio público en torno al caso también generó intentos de control de su narrativa. Infodemia MX, periodistas y creadores de contenido afines al oficialismo apoyaron la versión de que la Fiscalía de Michoacán había desmentido el hallazgo y que el caso era usado para atacar al gobierno federal.

Publicación en redes sociales de la Fiscalía de Michoacán con una imagen sobrepuesta con el sello en rojo de la palabra FALSO
La Fiscalía General del Estado de Michoacán desmiente un contenido viral en redes sociales sobre el hallazgo de un camión con cadáveres de menores en Zamora. (Fiscalía de Michoacán)

Paralelamente, la conversación digital permitió el resurgimiento de un video donde una residente de Zamora, en medio de una crisis nerviosa, afirma haber visto un tráiler que trasladaba cuerpos de menores de edad.

“Hace siete años en Zamora, Michoacán, una mujer presenció lo inimaginable: un tráiler lleno de cuerpos de niñas y niños. Esto le provocó un ataque de pánico. Meses después fue asesinada”, era un mensaje que se repetía en innumerables publicaciones que relacionaban los incidentes.

Ante el impacto, la Fiscalía de Michoacán negó la veracidad y nexos entre ambos casos. “Informamos que el contenido viral que circula en redes sociales, compuesto por un video del año 2019 con imágenes y afirmaciones de otros contextos, sobre un supuesto tráiler con cuerpos de niñas y niños en Zamora, es falso”.

Captura de pantalla de una videollamada dividida entre un entrevistador y la diputada Margarita López, vistiendo gorra y gafas de sol
La madre buscadora y diputada Margarita López declara en una entrevista que la Fiscalía General de la República conocía el hallazgo en Zacapu. (YouTube)

Colectivo se planta en instalaciones de la FGR para que investigue el caso

Margarita López sostuvo sus señalamientos y exigió una investigación transparente y seria por parte de las autoridades para esclarecer el caso en Michoacán.

Junto a miembros de su colectivo, inició un plantón en las inmediaciones de la FGR para que la dependencia abra una investigación pericial.

A 17 días de iniciar en el plantón en la FGR, la activista denunció ser blanco de acoso de funcionarios federales: “Así vivimos el acoso de los agentes de Gobernación y de la FGR. A todas horas nos están grabando e inhibiendo la señal de celular para evitar que no podamos conectar y hacer lives”.

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