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Pezeshkian dijo que Irán está dispuesto a pactar límites a su programa nuclear en medio de las negociaciones con EEUU

El mandatario iraní expresó su intención de permitir el ingreso de inspectores internacionales del Organismo Internacional de Energía Atómica para que supervisen las actividades del régimen

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, interviene ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2026 (REUTERS/MIKE SEGAR)
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, interviene ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2026 (REUTERS/MIKE SEGAR)
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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó el viernes que Teherán está dispuesto a negociar límites a su programa nuclear dentro del marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). El mandatario del país persa señaló que el régimen permitiría el ingreso de inspectores internacionales del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en medio de las negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

Pezeshkian añadió que las partes podrían alcanzar acuerdos sobre las inspecciones “mediante negociaciones”. Teherán mantiene bloqueadas las tareas de verificación nuclear del organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Si desean venir y realizar inspecciones, podemos llegar a acuerdos sobre ese tema específico durante las negociaciones”, declaró en diálogo con CBS News.

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Sin embargo, el domingo pasado se conoció que el Parlamento de Irán recibió un proyecto que propone la salida del país del TNP, una iniciativa que deberá superar las instancias legislativas y políticas internas antes de convertirse en una decisión oficial. El diputado Hossein Ali Haji Deligani confirmó durante una sesión del Majlis que la propuesta fue presentada ante la Mesa del Parlamento con un mecanismo de máxima urgencia. El texto plantea tres puntos para formalizar el retiro iraní del tratado.

La iniciativa requiere la autorización del presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, para llegar al recinto y ser sometida a debate. Haji Deligani relacionó la propuesta con los ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes y con las recientes decisiones internacionales sobre el programa nuclear de Teherán. “Continuar en el TNP solo nos trae pérdidas”, sostuvo el legislador.

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El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, Ebrahim Azizi, afirmó que la opción de abandonar el acuerdo “está sobre la mesa” y señaló que existen proyectos preparados para avanzar en esa dirección.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en Teherán, Irán, el 25 de agosto de 2026 (Europa Press)
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en Teherán, Irán, el 25 de agosto de 2026 (Europa Press)

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó a principios de septiembre que el régimen iraní no coopera con las inspecciones nucleares, una situación que limita la capacidad de la agencia para verificar las actividades atómicas de Teherán. “No estamos recibiendo ninguna cooperación de Irán”, declaró Grossi en una entrevista con Bloomberg.

El titular del OIEA señaló que el problema no se limita a la información disponible para la agencia, sino que también alcanza aquello que ya no puede comprobar dentro del programa nuclear iraní. En ese sentido, advirtió que la falta de acceso y el paso de los meses sin inspecciones erosionan la “memoria institucional y continuidad del conocimiento” del organismo sobre el material nuclear del país.

El director general indicó que Irán conserva uranio altamente enriquecido, un elemento que mantiene la preocupación internacional sobre el alcance de su programa nuclear. La interrupción de las inspecciones llevó a la Junta de Gobernadores del OIEA a remitir el caso iraní al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una decisión que no se adoptaba desde hace dos décadas.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, el 5 de junio de 2026 (REUTERS/Elisabeth Mandl)
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, el 5 de junio de 2026 (REUTERS/Elisabeth Mandl)

Irán confirmó el plan presentado a EEUU para reabrir el estrecho de Ormuz

Pezeshkian también afirmó el viernes que Teherán busca retomar el memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos en junio, mientras el canciller Abbas Araghchi presentó un plan de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones sobre el programa nuclear.

Araghchi explicó en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que Irán transmitió la propuesta a la Administración de Donald Trump por medio de Qatar. “Irán ha dejado clara su postura. Ha presentado a Estados Unidos, a través de Qatar, un plan específico de siete días”, declaró el ministro. “La decisión está ahora en manos de Estados Unidos”, agregó.

La iniciativa contempla un alto el fuego de siete días, que incluiría al Líbano, la liberación de al menos USD 12.000 millones en activos iraníes congelados, el levantamiento de las sanciones contra las exportaciones petroleras de Irán y el fin del bloqueo naval estadounidense. Al séptimo día, Teherán reabriría el estrecho de Ormuz y se iniciarían negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, al margen de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos (Agencia de Noticias de Qatar/REUTERS)
El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, al margen de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos (Agencia de Noticias de Qatar/REUTERS)

Araghchi señaló que el plazo empezará cuando Washington acepte la propuesta. “El plazo de siete días comenzará tan pronto como Estados Unidos acepte este plan. Por tanto, si aceptan el plan mañana, la cuenta atrás de siete días empezará mañana mismo”, afirmó. El canciller sostuvo que parte de las medidas requeridas pueden concretarse en cuatro o cinco días. Según explicó, el estrecho podría abrirse el sexto día y las conversaciones para un acuerdo definitivo comenzarían el séptimo.

El prestigioso diario estadounidense Wall Street Journal informó a última hora de viernes que, según informaron al medio funcionarios estadounidenses, Donald Trump ya habría rechazado la propuesta iraní.

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