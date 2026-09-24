Aparecen narcomantas en Sinaloa presuntamente de La Chapiza: piden a Sheinbaum y Harfuch investigar a elementos del Ejército

En las mantas se pide a Harfuch y a Sheinbaum, investigar a diversos mandos del Ejército y la Policía Estatal. (X @SOYCINDYBELTRAN)

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Este jueves, por la mañana, aparecieron varias narcomantas en diversas partes del estado de Sinaloa, firmadas por presuntos integrantes de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

En ella, se señala a diversos miembros del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, y se pide al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que se investigue a los mencionados, pues los relacionan con diversos hecho delictivos.

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De acuerdo con información difundida por medios locales, la aparición de las narcomantas fue en diversas partes de los municipios de Mazatlán, Rosario y Concordia.

En Mazatlán, se ha señalado, los mensajes impresos fueron fijados en distintos puentes vehiculares de la ciudad, lo que llamó la atención de automovilistas y transeúntes que pasaban por la zona a temprana hora.

Los textos contienen acusaciones directas contra diversos funcionarios y mandos castrenses, a quienes acusan, presuntamente, de incurrir en conductas irregulares, abuso de autoridad, y omisiones graves en el cumplimiento de sus funciones, calificando esas acciones como una supuesta traición a la patria.

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En las narcomantas se pide a Harfuch investigar el actuar de algunos mandos del Ejército. EFE/Presidencia de México SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS / (CRÉDITO OBLIGATORIO)

En los mensajes se solicita la intervención de las autoridades federales para investigar el actuar del personal señalado en las regiones sur del estado.

En una foto difundida en redes sociales de una de las presuntas narcomantas, se puede leer el nombre de Sheinbaum y de Omar García Harfuch, a quienes se les pide que se investigue la conducta del Teniente de Infantería Alfonso Yair Urbano Morales, quien, se señala, tiene procesos por abuso de autoridad de un joven de Rosario, Sinaloa.

También se menciona al Sargento Segundo de Infantería José Luis Flores González, quien, según lo señalado, tiene nómina de 600 mil pesos al mes y pasa información.

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Se menciona a un Coronel de Infantería de nombre Daniel Gómez Paredes, y de la Policía Estatal, se señala a alguien con el sobrenombre de La Felina, quien, se presume, es comandante del grupo GOES de la Policía Estatal, y que, se menciona en la manta, fabrica pruebas e inculpa a gente inocente.

En el resto del texto, se lee que esta última persona tiene muchos antecedentes de realizar actos para favorecer a la facción “delictiva de los terroristas y matamujeres de Los Cabrera y M.F.”, refiriéndose a Mayito Flaco, como se conoce a Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael El Mayo Zambada, y quien encabeza la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa, rival de Los Chapitos.

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En las narcomantas también se menciona a la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: Cuartoscuro

“Ya estamos hartos de sus abusos hacia la población: allanamientos a casas sin orden judicial; detienen a jóvenes y se los entregan a La Felina, policía estatal, para fabricarles delitos; llevan bebidas embriagantes y droga que decomisan en Rosario a los M.F. que están en Mazatlán. También les regresan el armamento y los vehículos que dejan tirados en los enfrentamientos y jamás hacen operativos a Los Cabrera y M.F., limpian el camino... SON TRAIDORES A LA PATRIA”, se lee.

Termina el texto pidiendo que estas personas sean investigadas, y aclaran que “el pleito no es con el Gobierno”.

Narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán: “Tu pago mensual no ha fallado”

Apenas el pasado mes de agosto, fue encontrada una narcomanta con un mensaje dirigido a un presunto mando del Ejército Mexicano, en un puente peatonal del sector Montebello, al sur de Culiacán, en Sinaloa. La lona fue colocada sobre la avenida Álvaro Obregón, una de las principales vías de la ciudad y una ruta de alto flujo vehicular.

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El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:30 horas, en el cruce de la avenida Álvaro Obregón y el bulevar México 68. Personas que transitaban por la zona observaron la manta y alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia.

El contenido del mensaje hace referencia a la disputa que mantienen grupos delictivos en Sinaloa desde 2024 y contiene señalamientos dirigidos de manera directa contra un integrante de las Fuerzas Armadas. Aunque la lona fue atribuida inicialmente a una facción del crimen organizado, las autoridades no han confirmado su autoría.

En agosto apareció otra narcomanta. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

De acuerdo con una publicación del periodista José Luis Morales, de JLM Noticias, habría sido La Chapiza quien dirigió el mensaje al teniente de Infantería Felipe de Jesús Hernández Velazco, alias “El Brujo”, adscrito presuntamente al 94/o Batallón de Infantería.

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De acuerdo con esa versión, el mensaje contiene acusaciones sobre un supuesto acuerdo con integrantes de un grupo criminal y reclama al mando militar no haber cumplido con una operación para “limpiar” una zona comprendida entre Imala y Tepuche.

El texto también incluye un señalamiento sobre un supuesto pago de 100 mil dólares y entregas mensuales de dinero, además de una amenaza directa contra el militar.