Este es el listado actualizado de los países que no le exigen visa a los colombianos: gobierno de Abelardo de la Espriella firmó acuerdo con país entre Asia y Europa para quitar este requisito

Ya son 80 países que no exigen visa a los colombianos, los últimos en sumarse a esta lista son Israel y Azerbaiyán - crédito Presidencia de la República/Imagen ilustrativa Infobae

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A partir de septiembre de 2026, los ciudadanos colombianos no requerirán visa para ingresar a Israel y Azerbaiyán. Estos acuerdos de reciprocidad amplían a más de 80 la lista de países accesibles únicamente con el pasaporte.

Asimismo, la administración de Abelardo de la Espriella anunció que adelanta gestiones para eximir de este trámite las visitas a Estados Unidos, el Reino Unido y Costa Rica.

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La Cancillería de Colombia informó el 23 de septiembre que Azerbaiyán suprimirá la visa para los ciudadanos colombianos luego de un acuerdo con el canciller Omar Bula. Colombia aplicará la misma medida para los viajeros azerbaiyanos.

Cada Estado determina de manera autónoma sus condiciones migratorias, incluidos los requisitos de visa, las personas autorizadas a ingresar y los procedimientos aplicables a los extranjeros, según la Cancillería. La visa es el permiso que algunos países exigen de acuerdo con el objetivo del viaje, como turismo, trabajo o estudios.

La supresión del visado con Israel revierte las restricciones impuestas durante las tensiones diplomáticas de mayo de 2025 - crédito @gidonsaar/X

Israel también acordó restablecer la exención recíproca de visas con Colombia. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, anunció además que Colombia abrirá una embajada en Jerusalén, ciudad que identificó como la capital de Israel.

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“Colombia abrirá su embajada en Jerusalén, la capital de Israel. (…) Adicionalmente, acordamos eliminar de manera recíproca el requisito de visa entre ambos países”, expresó Sa’ar.

La medida revierte la exigencia que Israel había impuesto a los colombianos desde mayo de 2025, durante las tensiones diplomáticas con el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Colombia respondió entonces con la obligación de visa para los ciudadanos israelíes y ambas naciones retiraron a sus embajadores.

Tras reunirse con el canciller designado Bula, Sa’ar afirmó que el vínculo bilateral recuperará su nivel anterior: “Colombia fue una de las grandes amigas de Israel, y esa amistad volverá a ser, más fuerte que nunca”.

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Listado de 80 países que no le exigen visa a los colombianos por ingresar a sus territorios - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Con la incorporación de Azerbaiyán e Israel, los colombianos pueden ingresar solo con pasaporte a:

Albania

Alemania

Andorra

Antigua y Barbuda

Argentina

Austria

Azerbaiyán

Bahamas

Barbados

Bélgica

Belice

Bielorrusia

Bolivia

Bosnia y Herzegovina

Brasil

Bulgaria

República Checa

Chile

Chipre

Croacia

Cuba

Dinamarca

Dominica

Ecuador

El Salvador

Emiratos Árabes Unidos

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Fiji

Filipinas

Finlandia

Francia

Georgia

Grecia

Guatemala

Guyana

Guayana Francesa

Honduras

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Jamaica

Kazajistán

Kosovo

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Macedonia del Norte

Maldivas

Malta

Marruecos

México

Moldavia

Mónaco

Montenegro

Noruega

Omán

Países Bajos

Panamá

Paraguay

Perú

Polonia

Portugal

Qatar

República Dominicana

Rumania

Rusia

San Cristóbal y Nieves

Samoa

San Marino

San Vicente y las Granadinas

Santa Sede (Vaticano)

Serbia

Singapur

Suecia

Suiza

Surinam

Trinidad y Tobago

Turquía

Ucrania

Uruguay

Venezuela

Costa Rica, Reino Unido y Estados Unidos, los próximos objetivos

El presidente Abelardo De La Espriella solicitó a Costa Rica eliminar la visa con una propuesta para compartir inteligencia - crédito Presidencia de la República/YouTube

El presidente De la Espriella pidió a su par costarricense, Laura Fernández Delgado, que elimine la visa para los colombianos. La propuesta incluye compartir información e inteligencia para garantizar la seguridad de ambos países.

“No voy a dejar que se le pase la basura”, expresó De La Espriella después de una visita oficial de Fernández Delgado. La decisión dependerá ahora de la respuesta del Gobierno de Costa Rica.

El canciller Omar Bula sostuvo que la administración colombiana trabajará para que el Reino Unido retire la visa exigida a los ciudadanos del país. También planteó la posibilidad de que Estados Unidos adopte una medida similar.

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El Reino Unido reinstauró la visa para colombianos en noviembre de 2024. Estados Unidos, en cambio, la ha mantenido durante las últimas décadas para distintos propósitos de viaje.

Por su parte, Luis Gilberto Murillo, excanciller y embajador durante el gobierno de Gustavo Petro, había realizado acercamientos con las autoridades estadounidenses para eliminar el requisito, sin éxito.

“Es un tema de voluntad política. (…) No hay ninguna razón sólida para decir que, con el nivel de relacionamiento que tenemos con los Estados Unidos, que es un aliado estratégico, un aliado especial, con el que hemos avanzado en muchos sectores, se les tenga que pedir visa a los colombianos y colombianas que vayan a ese país”, manifestó.

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