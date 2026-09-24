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Canelo Álvarez lanza contundente respuesta a sus detractores, quienes afirman que ya está viejo: “Van a ver”

A sus 35 años, el tapatío irá por una nueva corona mundial

Después de 6 años, Canelo Álvarez volverá a pelear como retador (Instagram | Canelo)
Después de 6 años, Canelo Álvarez volverá a pelear como retador (Instagram | Canelo)
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Canelo Álvarez volverá a la actividad boxística el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, donde peleará contra Christian Mbilli por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Sin embargo, dentro de este contexto algunos expertos, incluso su mismo contrincante, han afirmado que el mexicano ya está viejo.

Ante esto, y con más de 20 años de trayectoria, Saúl Álvarez aseguró que él no tiene nada que demostrar a nadie, ya que ha logrado todo en el boxeo. En entrevista con DAZN, Canelo destacó que aunque tuviera 40 o 50 años, Mbilli no lo vence, y señaló que en el ring demostrará qué tan bueno es.

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“No, necesito demostrarme a mí mismo (sobre si tiene la misma calidad de algunos años). Necesito demostrarme a mí mismo y no necesito demostrarle nada a nadie. Y dicen que soy viejo y esto y aquello, pero van a ver. No importa la edad que tenga. En esta vida, él no me va a vencer, si tengo 40 años, 50 años, en este vida él no me va a vencer. Y va a ver qué tan bueno soy”

El combate en tierras árabes servirá para medir si todavía puede sostener el nivel que lo llevó a consolidarse como una de las principales figuras del boxeo mexicano.

'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )
'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )

El complicado 2025 de Canelo Álvarez

Saúl Álvarez buscará la reivindicación en su carrera tras tener un 2025 complicado donde recuperó el campeonato indiscutido de las 168 libras, pero también lo perdió. Además de no tener el mejor rendimiento, Canelo también se sometió a una cirugía de codo que postergó su regreso al encordado.

En mayo de 2025 por primera vez salió de México y Estados Unidos y se midió ante William Scull por unificar el título indiscutido supermediano. El jalisciense expuso los cinturones del CMB, AMB y OMB, y el cubano el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

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Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

Álvarez derrotó a Scull por decisión unánime y recuperó el título indiscutido de la división, aunque su actuación no conformó a los aficionados. El estilo de su rival dificultó su desempeño: pese a que buscó el combate de forma constante, no consiguió conectar con claridad al cubano.

La derrota contra Crawford y la perdida de la corona

Tras conseguir esa victoria agridulce ante Scull, el siguiente reto de Canelo fue con Terence Crawford, uno de los mejores peleadores de la última década, pero que tuvo que subir hasta tres divisiones para enfrentar al tapatío.

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

El mexicano llegó como favorito el día del combate, pues había dominado la división durante ya varios años, sin embargo, el estadounidense sorprendió y se impuso de manera categoría ganando la pelea por decisión unánime arrebatándole los cuatro cinturones a Canelo.

Poco después, Saúl se sometió a una cirugía en el codo que lo dejó sin actividad dentro del ring en mayo de 2026.

Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)
Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)

¿Cuántas peleas le quedan a Canelo?

A Saúl “Canelo” Álvarez le restarían cerca de cuatro peleas antes de cerrar su carrera como boxeador profesional.

El mexicano ha comentado en varias entrevistas que prevé retirarse alrededor de los 37 años. Tiene 35 y cumplirá 36 en julio, una proyección que encaja con su calendario para los próximos años sobre el ring. También ha sostenido que busca disputar unos dos combates por temporada hasta completar ese período.

Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)
Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)

Con 35 años, Canelo suma 63 triunfos, tres derrotas y dos empates. El boxeador mexicano conquistó títulos mundiales en cuatro categorías y acumuló casi todos los grandes logros disponibles en este deporte.

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