México

Capturan a una trabajadora sexual por extorsionar a un cliente que la contrató en la Venustiano Carranza

Los agentes siguieron a la víctima durante la entrega del efectivo, luego de que una llamada presuntamente condicionara la privacidad de una cita a cambio de más recursos de los pactados

Capturan a una trabajadora sexual por extorsionar a un cliente que la contrató en la Venustiano Carranza. SSC
Capturan a una trabajadora sexual por extorsionar a un cliente que la contrató en la Venustiano Carranza. SSC
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a una mujer y a un hombre señalados de extorsionar a un cliente que había contratado servicios sexuales en la alcaldía Venustiano Carranza. La mujer fue identificada como Itzel Fernanda “N”. Junto con ella fue detenido Natanael “N”, presunto cómplice.

El hecho ocurrió en la colonia Moctezuma Segunda Sección, donde los detenidos habrían exigido dinero a cambio de no difundir información sobre el encuentro con la víctima.

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Qué reportó la SSC sobre la detención

Según el comunicado oficial de la corporación, policías del cuadrante realizaban funciones de seguridad cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte les alertaron sobre un posible robo en una tienda de servicios financieros ubicada en las calles Oriente 168 y Cuarta Cerrada de Oriente 168.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con un hombre de 46 años, quien relató que una mujer y un hombre lo esperaban afuera del establecimiento con la intención de obligarlo a entregarles dinero en efectivo.

Los uniformados ubicaron a las dos personas señaladas y, en apego a los protocolos de actuación policial, detuvieron a una mujer de 29 años y a un hombre de 18. Además, les aseguraron un teléfono celular.

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Capturan a una trabajadora sexual por extorsionar a un cliente que la contrató en la Venustiano Carranza. SSC
Capturan a una trabajadora sexual por extorsionar a un cliente que la contrató en la Venustiano Carranza. SSC

Luego de que el afectado acudiera a la SSC para denunciar los hechos, la corporación acompañó a la víctima hasta el punto de entrega del dinero para concretar la aprehensión.

A ambos detenidos les fueron comunicados sus derechos constitucionales. Junto con el dispositivo móvil asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica.

El modus operandi

La detenida fue identificada como Itzel Fernanda “N”, quien ofrecía servicios sexuales en la zona de la alcaldía Venustiano Carranza. La mujer habría sido contactada por un hombre que contrató sus servicios.

Tras el encuentro, Itzel Fernanda se habría comunicado con el cliente para advertirle que difundiría información sobre lo ocurrido si no le entregaba una cantidad de dinero superior a la pactada originalmente.

Ante la amenaza, el hombre accedió a entregar el monto solicitado. No obstante, denunció los hechos ante la SSC, dependencia que lo acompañó a entregar el dinero con el objetivo de detener a la mujer en el momento del cobro.

Como resultado del operativo, policías de la SSC del Sector Moctezuma detuvieron en la zona a Itzel Fernanda “N” y a otro sujeto identificado como Natanael “N”, habría acompañado a la mujer al momento en que esta iba a recibir el dinero de la víctima.

Situación jurídica de los detenidos

Tanto Itzel Fernanda como el hombre señalado como su acompañante fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Será esta autoridad la que determine su situación jurídica en las próximas horas, de acuerdo con el procedimiento habitual en este tipo de casos.

Carpeta beige con la inscripción Case File, teléfono celular en bolsa de evidencia, mazo de madera y placa dorada sobre un escritorio.
Capturan a una trabajadora sexual por extorsionar a un cliente que la contrató en la Venustiano Carranza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes de extorsión en la alcaldía

La detención se suma a una serie de operativos contra la extorsión que la SSC ha desplegado en Venustiano Carranza a lo largo de 2026, en el marco de una estrategia instruida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para atender delitos de alto impacto en mercados públicos.

El primer caso del año ocurrió el 10 de enero, cuando tres hombres fueron detenidos en la colonia Felipe Ángeles tras la denuncia de un comerciante al que exigían dinero para poder continuar con su actividad. La SSC los vinculó con un grupo dedicado a homicidio, extorsión, cobro de piso, tráfico de armas y venta de drogas.

El 2 de junio, en Jardín Balbuena, fue detenido un hombre señalado como posible integrante de una célula relacionada con extorsión, narcomenudeo y robo de vehículos de alta gama, con actividad ubicada en Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

Ya en agosto, el 19 de ese mes, tres personas fueron detenidas por presuntos cobros de piso a comerciantes en la zona de La Merced y Moctezuma. Una semana después, el 26 de agosto, cuatro hombres identificados como Brayan “N”, Ángel de Jesús “N”, Jesús Omar “N” y Alan Miguel “N”, fueron capturados en la colonia Simón Bolívar tras amenazar y agredir a un vendedor de comida para exigirle dinero en efectivo.

Extorsiones vinculadas a La Unión Tepito

En septiembre, los operativos se concentraron en la zona de La Merced. El día 4, fue detenido Francisco “N”, de 27 años, con dosis de droga y boletos falsos de una rifa. Según el periodista Carlos Jiménez, el esquema estaría vinculado a una modalidad de extorsión operada por la organización La Unión Tepito, que ofrece falsas rifas a comerciantes como pretexto para el cobro forzado.

Días después, el 18 de septiembre, la SSC detuvo a Daniel “N” (“El Pinky”), José Luis “N” (“El Colín”) e Isabel “N” (“La Chabela”), señalados como integrantes de un grupo dedicado a la extorsión y cobro de piso en La Merced. De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, el grupo también fue vinculado a homicidio, secuestro y tráfico de armas.

Los locatarios de la zona denuncian desde 2019 el cobro de cuotas y amenazas atribuidas a al menos seis grupos delictivos, algunos ligados a La Unión Tepito, con mandos identificados como “El Trompas”, “El Chimbombo” y “El Valente”. Según cifras de la propia SSC, hasta el 31 de mayo de 2026 se habían registrado 366 personas detenidas por extorsión y tentativa de extorsión desde el inicio de la actual administración, el 5 de octubre de 2024.

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